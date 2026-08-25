¿Aceptarán los aficionados australianos la Superliga de surf? – Revista Pistas

El director ejecutivo de la incipiente Surfing Super League, Chris Mater, cree genuinamente que puede hacer que el deporte del surf sea más entretenido tanto para los espectadores en la playa como para los espectadores frente al televisor.

La temporada inaugural de la Surfing Super League está programada para enero de 2028 y representa la iniciativa comercial más audaz en el surf desde el lanzamiento de la WSL en 2015.

Con la vista puesta en el apoyo de base a la Australian Boardriders Battle, la popularidad de Big Bash Cricket y el éxito financiero de la Indian Premier League (cricket), la SSL contará con ocho equipos que competirán en una serie de ocho semanas durante el verano.

En lugar de una competición interminable de cuatro días como un evento de la WSL, cada uno de los “juegos”, como se les llama, contará con cuatro equipos de cuatro surfistas compitiendo en dos mitades de 40 minutos con un descanso de diez minutos. Solo contará la mejor carrera de cada surfista, mientras que un surfista poderoso de cada equipo surfea dos veces. (Una mujer es la surfista en la primera mitad, un hombre en la segunda). Los cuatro surfistas que representarán a los equipos en cada juego serán elegidos de un equipo de seis.

Mater, que trabajó en eventos y producción de contenido con Red Bull, y ex director ejecutivo de Surfing Australia, está convencido de que el éxito de su nueva empresa depende del tipo correcto de cobertura televisiva y franja horaria. â€œ…La televisiÃ³n es su motor… Es el motor que impulsa todo, desde el dinero literal para los derechos de los medios televisivos, pero tambiÃ©n impulsa la venta de entradas, el fandom y los patrocinios… Lo mÃ¡s importante con la televisiÃ³n es que tienes que poner tu deporte cuando hay gente en el salÃ³n lista para verlo. Entonces, iremos de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. el sábado y de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. el domingo… Ahí es cuando la gente ve deportes”.

Mater considera que la franja horaria regular del SSL es un factor crucial tanto para la audiencia televisiva como para los aficionados en directo, destacando la coherencia de deportes como la Fórmula Uno en lo que respecta a la programación. “Hay una forma realmente integrada en que funciona la temporada”, insiste.

¿Podrían las paredes izquierdas de North Narrabeen proporcionar el lienzo para ver televisión en horario de máxima audiencia? Foto: Andrew Shield.

La única variable que históricamente ha hecho del surf una pesadilla para la programación televisiva son las olas. Sin embargo, parece que la fórmula corta del SSL ha sido diseñada para garantizar que los enfrentamientos sean emocionantes incluso si las olas no son buenas. Se exhibirán siete u ocho ubicaciones diferentes a lo largo de la temporada, lo que significa que es probable que los fanáticos vean a los surfistas competir en una variedad de condiciones diferentes.

Históricamente, el surf en vivo también ha luchado por crear un producto que mantenga contentos a los fanáticos del surf y al mismo tiempo atraiga a una audiencia lo suficientemente grande como para atraer a los principales patrocinadores. Sin embargo, Mater confía en que SSL obtendrá la fórmula correcta. “Creo que muchos surfistas habituales lo verán, pero lo más importante es que creo que los surfistas ocasionales lo verán”. Son personas que surfean, ya sabes, de vez en cuando; podrían surfear cuando se vayan de vacaciones. Y creo que construiremos con el tiempo. Sólo aficionados a los deportes convencionales que se enamoran del surf”.

Mater está listo para anunciar qué plataforma contará con SSL en un par de semanas.

La serie también tendrá como objetivo convertir el surf en estadios en un importante atractivo para los aficionados y, al mismo tiempo, generar ingresos a través de la venta de entradas y hospitalidad. Los ‘juegos’ semanales estarán delimitados y con entradas. Los espectadores podrán mirar desde la playa, pero alrededor de 5.000 fanáticos podrán comprar un asiento en un estadio construido improvisadamente, disfrutar del entretenimiento en el entretiempo y comer un hot dog mientras miran la acción. Esto es surf sin pretender ser más que un deporte. Cada equipo tendrá camisetas como las de la Liga de Rugby o la AFL, y la liga está diseñada para alentar a los fanáticos a unirse en torno a un equipo en particular. “Estamos entusiasmados de crear una gran experiencia para los fanáticos”, enfatiza Mater.

El SSL tiene en cuenta el hecho de que las lealtades del surf en Australia históricamente se han trazado a lo largo de líneas geográficas y los surfistas apoyan a un club en particular como Snapper Rocks, Burleigh o Avoca. Sin embargo, para garantizar que cada equipo o “franquicia” tenga un área de influencia adecuada a la que recurrir, la competencia se ha dividido en ocho regiones: Sydney Northern Beaches, Northern Rivers, Sunshine Coast, Gold Coast I, Gold Coast II, Newcastle, Sydney South, Melbourne. El plan es eventualmente poner a cada uno de estos equipos o franquicias a disposición de la inversión privada para su venta. Por lo tanto, el SSL será similar a la NBA de EE. UU. o la Premier League inglesa, donde los equipos tienen modelos de propiedad.

¿Bells proporcionaría la ventaja de jugar en casa para el equipo de Melbourne? Foto: Andrew Shield.

Sin embargo, un poco como la State of Origin Rugby League, los equipos solo recurrirán a surfistas de su región o área de influencia (a cada equipo se le permite un surfista comodín del extranjero, Australia Occidental o Tasmania). Otra característica de la competición SSL es un proceso de clasificación único para los surfistas. Si bien cada equipo debe contar con al menos dos mujeres, los surfistas se clasificarán como Realeza (generalmente un ex competidor de CT como Owen Wright), Elite (los mejores surfistas competitivos del país clasificados en WSL/ISA en la cima de sus poderes, pero no en el CT), Wildcard (un surfista fuera del mercado o no australiano por equipo) o Free Surfer (los surfistas libres más emocionantes de Australia).

Si bien los fanáticos del surf sienten curiosidad por ver cómo se implementa SSL (en la playa y en la pantalla), docenas de surfistas elegibles ya están ansiosos por participar. SSL invitó a los internautas a registrar su interés la semana pasada y, según el equipo de SSL, en el momento de escribir este artículo ya se habían presentado más de 70 internautas. Si bien no se dieron nombres, se dijo que la lista incluía a antiguos campeones del mundo, surfistas de CS y QS de Australia y OS, junto con destacados freesurfers.

Cada surfista recibirá una tarifa fija de 89.000 dólares australianos. Eso sitúa la masa salarial de los jugadores para ocho escuadrones de seis personas en alrededor de $4 millones. Mater parece estar jugando a largo plazo y está convencido de que quiere crear un camino seguro para los surfistas australianos. “Me sentí realmente decepcionado con las opciones profesionales (para los surfistas australianos), y por eso quise construir esta liga para ellos. Tienes todo este talento para el surf y las oportunidades para ellos son muy limitadas”.

Mater también cree que un puesto de primer ministro en SSL se convertirá en una aspiración significativa para los surfistas australianos, algo que querrán en su lista de elogios cuando se retiren. “Hay un camino para ir a los Juegos Olímpicos, que es un grupo muy pequeño de personas que ocurre, ya sabes, cada cuatro años, lo cual es pequeño. Hay un camino por recorrer y ganar un campeonato mundial o un título mundial, lo cual es fantástico. Y estamos creando un tercero, que es jugar profesionalmente en la liga y ganar un puesto de primer ministro… Estamos realmente seguros de que eso es bueno para el surf australiano y será cada vez más importante para nosotros, porque estamos construyendo esto para 100 años, no para cinco”.

En cuanto a pagar la masa salarial, los costos de instalación y obtener ganancias, Mater confía en que su modelo de negocio diversificado funcionará. “Tienes tus derechos de televisión, tus derechos de medios, tienes patrocinadores de liga, tienes patrocinadores de equipos, algo que nunca antes habíamos visto en el surf; toda esa categoría de patrocinio de equipos. Luego tienes la venta de entradas para eventos. Así que tienes la venta de entradas, mercancías, VIP, hospitalidad. Y además de eso, tienes las ventas de franquicias en el futuro”.

Podemos esperar ver crecer el entusiasmo en torno al SSL en los próximos meses. Para cuando se lance en enero de 2028, sabremos quién surfea para qué equipo, y es posible que los fanáticos incluso lleven productos del equipo a la playa mientras anticipan la primera serie. Algunos puristas pueden estremecerse ante la brillante comercialización de su pasatiempo favorito, pero también es una buena noticia para ellos. Si todos los demás están viendo el SSL un sábado o domingo por la tarde entre las cuatro y las seis, entonces seguramente el surf estará vacío.