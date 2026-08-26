Una ola de despidos ante un hipotético “LIV 2.0” – Golf Planète

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El hacha ha caído. Tres días después del final prematuro de su temporada en Indianápolis, LIV Golf anunció la eliminación de la mayor parte de su plantilla, es decir, varios cientos de puestos en Estados Unidos y Reino Unido. Los empleados afectados dejarán la organización a principios de septiembre. Una decisión espectacular que ilustra sobre todo el sufrimiento de un circuito que, desde hace cuatro años, vive del crédito.

Lanzado en 2022 con la ambición de revolucionar el golf profesional, el VIDA Golf se benefició del apoyo financiero extraordinario del Fondo de Inversión Pública Saudita (PIF). Se habrían inyectado más de 5 mil millones de dólares en el proyecto, lo que permitiría contratar a las estrellas más importantes con contratos y bonificaciones espectaculares.

Pero el modelo, como sabemos, nunca ha encontrado realmente su equilibrio económico. Y en primavera, el PIF decidió poner fin a su financiación al final de la temporada 2026, al considerar que este importante gasto a largo plazo ya no correspondía a sus prioridades estratégicas.

Una señal de advertencia

Desde entonces, LIV busca desesperadamente un nuevo modelo. su jefe Scott O’Neil asegura trabajar en un “ LIV 2.0 “, más compacto y financieramente viable. La idea sería, en particular, reducir el calendario a una decena de eventos e involucrar más a los jugadores y equipos en la capital. Un importante inversor ya ha firmado un acuerdo, probablemente el fondo BC Partners, pero aún no se ha cerrado nada. LIV necesitaría alrededor de 300 millones de dólares para asegurar su futuro a corto plazo.

El problema es que el tiempo se acaba. La retirada del PIF ya ha provocado una drástica reducción del gasto: la asignación de Indianápolis se redujo casi a la mitad y la final por equipos prevista en Michigan fue cancelada. Varios proveedores siguen esperando pagos y ya no se descarta por completo la posibilidad de quiebra.

Por lo tanto, los recortes masivos de empleos son menos una simple reestructuración que una señal de advertencia. Es posible que LIV 2.0 todavía sea posible, pero es dudoso.