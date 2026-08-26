Roki Sasaki busca continuar con su éxito en la segunda mitad

Los Dodgers buscan igualar la serie en Atlanta contra los Bravos, una serie que podría ser clave para determinar qué equipo posee uno de los dos primeros puestos de la Liga Nacional, lo que les daría ese tan importante descanso en la primera ronda.

Actualmente, los Dodgers están un juego detrás de los Cerveceros de Milwaukee en victorias, ya que los Mets de Nueva York regresaron en extras para propinarles también una derrota a los Cerveceros. Atlanta está tres juegos detrás de Los Ángeles con 77 victorias.

La parte inferior de la alineación fue clave en las tres carreras anotadas en el juego del martes por la noche, y la parte superior de la alineación debe unirse si los Dodgers desean desatar más ofensiva. El equipo se enfrentará a AJ Smith-Shawver, un joven derecho que sólo ha aparecido en dos partidos en lo que va de temporada. Acaba de regresar después de pasar 14 meses recuperándose de una cirugía Tommy John y se unió a la rotación de los Bravos para darles un personal de seis hombres para ahorrar algo de uso del brazo para los playoffs. En esos dos juegos de esta temporada, trabajó 4.1 entradas en ambas ocasiones, permitiendo dos carreras limpias en la primera salida y cuatro carreras en la segunda. Tiene sólo siete ponches en esas 8,2 entradas.

Smith-Shawver se apoya en una bola curva que se rompe en barriles zurdos, y los Dodgers podrían acumular hasta siete zurdos contra él. Carece de un cambio confiable que pueda mantener a esos zurdos fuera de equilibrio.

Los Dodgers hicieron poco para que el bullpen de los Bravos funcionara en el partido del martes y todos los brazos deberían estar disponibles. Los Dodgers podrían trabajar para abrir el juego y entrar temprano al bullpen, pero el uso del bullpen puede no importar mientras Chris Sale se avecina el jueves.