Chiny > Rally de las tres truchas >

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El Rallye des 3 Truites en Chiny: cuando vibra la pasión de los antepasados ​​mecánicos Gaume

Cada verano, las pequeñas, sinuosas y verdes carreteras de la provincia de Luxemburgo cobran vida con un suave ronroneo nostálgico. Convertido en una cita ineludible para los amantes de la buena mecánica, el Rallye des 3 Truites reúne a decenas de equipos procedentes de toda Bélgica y de los países fronterizos. Organizado por el dinámico comité de fiestas de Chiny, este evento turístico no es una carrera de velocidad, sino una celebración de la historia del automóvil, de la convivencia y del esplendor de los paisajes de Gaumes.

Un roadbook en el corazón de una naturaleza excepcional

El concepto es sencillo pero muy atractivo: ofrecer a los propietarios de vehículos clásicos y de coches excepcionales un circuito de unos 130 kilómetros enteramente guiados por un libro de ruta preciso. La salida se realiza tradicionalmente desde la casa de pueblo de Chiny, un encantador pueblo enclavado en los meandros del Semois, dentro del Parque Nacional del Valle de la Semois.

Por la mañana, después de una cálida bienvenida en torno al desayuno y el tradicional briefing, los pilotos emprendieron el recorrido con total libertad. Los itinerarios, renovados a lo largo de los años, explotan maravillosamente el relieve y la poesía de la región. Entre densos bosques, valles pintorescos y pueblos de piedra típicos de la zona, cada kilómetro ofrece un panorama digno de una postal. La ruta también estará marcada por una pausa amistosa para tomar un aperitivo, la oportunidad perfecta para que los participantes hablen sobre sus caballos y compartan sus anécdotas del camino.

Convivencia y patrimonio en el punto de mira

El Rallye des 3 Truites, cuyo nombre parpadeante recuerda directamente al emblema de la ciudad y a su famosa sociedad pesquera local, brilla sobre todo por su ambiente festivo y familiar. Al mediodía, toda la caravana se reúne nuevamente en Chiny para compartir una abundante comida de barbacoa. Es el punto culminante del día cuando la comunidad se reúne en un ambiente alegre y relajado.

Por la tarde, el evento se abre plenamente al público en general. Las carrocerías relucientes y los motores pulidos se exhiben con orgullo en el corazón del pueblo. Los curiosos, las familias y los fotógrafos aficionados pueden pasear libremente entre estos testigos de otra época, desde los populares de la posguerra hasta los prestigiosos coches deportivos. Para darle vida al final del día, la elección del “Coche más bonito” premia el cuidado puesto por uno de los propietarios para preservar su patrimonio rodante.

Organización rigurosa para un éxito creciente

El rally, limitado voluntariamente a un centenar de equipos para preservar la calidad de la acogida y la fluidez en las carreteras, se agota regularmente con mucha antelación. El éxito de este evento depende del trabajo meticuloso de los voluntarios que garantizan que cada detalle, desde la seguridad hasta los suministros, sea impecable.

Tanto para los participantes como para los espectadores, el Rallye des 3 Truites se presenta como un paréntesis temporal encantado, un maravilloso escaparate del turismo en Gaume y una prueba viviente de que la pasión por el automóvil sabe combinarse perfectamente con el respeto por un entorno natural preservado.

Fotos: Florencia Dumont

correo electrónico: flodumont1969@gmail.com

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