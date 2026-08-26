La surfista de OC Ruby Stringfellow se convierte en la más joven en ganar el concurso de surf Super Girl

Ha sido un año vertiginoso para la surfista Ruby Stringfellow, de 14 años.

La joven adolescente dijo que nunca imaginó que ganaría un mega evento y estaría preparada para posiblemente llegar a la Serie Challenger de la World Surf League del próximo año, solo un paso por debajo del World Tour de élite.

Pero la adolescente de Ladera Ranch, miembro del San Clemente Board Riders Club, hizo historia el domingo 23 de agosto al convertirse en la más joven en ganar el Super Girl Surf Festival. La competencia, un evento que celebró su vigésimo año durante el fin de semana en Oceanside, es una competencia de la Serie de Clasificación en la WSL y se considera la competencia de surf profesional exclusivamente femenina más grande.

“Ese fue un evento demencial, estoy muy agradecido y tengo mucha gente apoyándome y que me ama”, dijo Stringfellow, quien ya viajó en avión a Virginia Beach, Florida, para asistir a dos próximos concursos. â€”No creo que lo hayamos asimilado todavía, ha sido un torbellino. Todo el mundo quiere conseguir la capa, pero cumplir 20 años y ser el más joven de la historia es increíble. No podría estar más agradecido”.

Ruby Stringfellow, de Ladera Ranch, se convirtió en la surfista más joven de la historia en ganar el Super Girl Surf Festival el 23 de agosto de 2026 en Oceanside. (Foto cortesía de Kurt Steinmetz/WSL)

Ruby Stringfellow, de Ladera Ranch, se convirtió en la surfista más joven de la historia en ganar el Super Girl Surf Festival el 23 de agosto de 2026 en Oceanside. (Foto cortesía de Andrew Nichols/WSL)

La surfista de San Clemente, Mia McLeish, obtuvo un segundo puesto en el Super Girl Surf Festival en Oceanside el 23 de agosto de 2026. (Foto cortesía de Andrew Nichols/WSL)

Ruby Stringfellow, de Ladera Ranch, se convirtió en la surfista más joven de la historia en ganar el Super Girl Surf Festival el 23 de agosto de 2026 en Oceanside. (Foto cortesía de Andrew Nichols/WSL)

Oceanside, CA_8_23_26_El Super Girl Surf Festival regresó a Oceanside este fin de semana con el evento principal, la competencia de surf Super Girl Surf Pro 2026 de la World Surf League, que tendrá lugar el domingo. |Ruby Stringfellow de Ladera Ranch surfea durante su serie final en la competencia de shortboard WSL 2026 en Oceanside Pier. |Foto de John Gastaldo para el Union-Tribune.

Oceanside, CA_8_23_26_El Super Girl Surf Festival regresó a Oceanside este fin de semana con el evento principal, la competencia de surf Super Girl Surf Pro 2026 de la World Surf League, que tendrá lugar el domingo. |Eweleiula Wong de Oahu, Hawaii, surfeó en las semifinales del evento de tabla corta WSL Super Girl Surf Pro.| Foto de John Gastaldo para el Union-Tribune.

Oceanside, CA_8_23_26_El Super Girl Surf Festival regresó a Oceanside este fin de semana con el evento principal, la competencia de surf Super Girl Surf Pro 2025 de la World Surf League, que tendrá lugar el domingo. |Eweleiula Wong de Oahu, Hawaii, surfeó en las semifinales del WSL Super Girl Surf Pro mientras pasaba una gaviota.|. Foto de John Gastaldo para el Union-Tribune.

Oceanside, CA_8_23_26_El Super Girl Surf Festival regresó a Oceanside este fin de semana con el evento principal, la competencia de surf Super Girl Surf Pro 2026 de la World Surf League, que tendrá lugar el domingo. |Ruby Stringfellow de Ladera Ranch trabaja desde atrás en su camino hacia competir en las semifinales y finalmente ganar la competencia de shortboard WSL 2026 en Oceanside Pier. |Foto de John Gastaldo para el Union-Tribune.

Oceanside, CA_8_23_26_El Super Girl Surf Festival regresó a Oceanside este fin de semana con el evento principal, la competencia de surf Super Girl Surf Pro 2025 de la World Surf League, que se llevó a cabo el domingo y atrajo a muchos espectadores al muelle de Oceanside. . Foto de John Gastaldo para el Union-Tribune. Mostrar título 1 de 9 Ruby Stringfellow, de Ladera Ranch, se convirtió en la surfista más joven de la historia en ganar el Super Girl Surf Festival el 23 de agosto de 2026 en Oceanside. (Foto cortesía de Kurt Steinmetz/WSL) Expandir

La última victoria de Stringfellow es sólo una de varias desde principios de año. El joven surfista ha acumulado suficientes puntos para ocupar actualmente el puesto número uno en la clasificación de la gira de la Serie Clasificatoria por Norteamérica de la liga, con suficientes puntos para estar a una distancia sorprendente de la Serie Challenger.

“Creo que voy a tener que hacer todo lo posible, lo cual es una locura”, dijo. “No estaba pensando en eso este año”.

Stringfellow nació en Costa Rica y se mudó a Maui cuando era una niña pequeña, compitiendo principalmente en Hawaii hasta que ella y su madre, Dena, se mudaron al sur de California cuando ella tenía 10 años, en parte para tener acceso a más competencias y a la industria del surf.

En cada evento amateur en el que participaba, Stringfellow llegaba a la final o ganaba, incluido el campeonato nacional de surf de EE. UU. en la división U14 el año pasado, dijo su madre.

A principios de este año, Stringfellow logró cuartos de final en el SLO CAL Open Pismo para calificar para el Jack’s Surfboards Pro en Huntington Beach.

En 2024 en Super Girl, llegó a las semifinales y se enfrentó a su buen amigo y surfista de San Clemente, Eden Walla, quien ganó el evento.

Repitieron la serie en las semifinales de este año, esta vez Stringfellow ganó la pelea.

“Es genial ver a todos empujándose unos a otros… Quería recuperarla”, dijo Stringfellow en broma. “Somos muy buenos amigos, seguro que la admiro”.

En la final, Stringfellow se enfrentó a Mia McLeish de San Clemente, y el dúo se enfrentó golpe por golpe durante la última serie del concurso. Pero después de una serie de intercambios, fue Stringfellow quien salió victoriosa, con la capa roja de Super Girl sobre sus hombros.

“En mi opinión, la capa es el trofeo”, dijo. â€”Lo colgÃ© en mi cuarto; Estoy apreciando esa cosa”.

El Super Girl Surf Festival es un evento divertido en el que las chicas se apoyan unas a otras, dijo Stringfellow.

El fin de semana estuvo lleno de empoderamiento de las niñas, con todo, desde fútbol de bandera y voleibol en la arena hasta conciertos y actividades en la playa.

Después del Virginia Beach Pro, Stringfellow regresará al condado de Orange con la posibilidad de competir en el concurso de surf Trestles Pro en Lower Trestles que tendrá lugar a mediados de septiembre.

Los San Clemente Board Riders están organizando un concurso de clubes para otorgar un lugar comodín a un surfista local para participar en el evento del World Tour.

Para otros surfistas jóvenes que esperan convertirse en surfistas profesionales, Stringfellow da este consejo: persiga sus sueños.

“Es absolutamente posible que se hagan realidad”, dijo Stringfellow. â€”Acabo de experimentarlo de primera mano. Si realmente quieres perseguir tus sueños y si realmente te encanta, puedes hacerlo”.