Seattle Seahawks: los actuales campeones del Super Bowl se venderán en un acuerdo récord de 9.600 millones de dólares

Los propietarios de la NFL aprobaron la venta récord de 9.612 millones de dólares de los actuales campeones del Super Bowl, Seattle Seahawks, a un grupo liderado por el multimillonario Vinod Khosla.

El acuerdo, que requirió el apoyo de al menos 24 de 32 propietarios, es actualmente el segundo monto más alto pagado por una franquicia en la historia del deporte norteamericano.

El patrimonio de Paul G. Allen, que heredó el equipo de la NFL tras la muerte del cofundador de Microsoft en 2018, llegó a un acuerdo con la familia Khosla el 11 de julio tras la búsqueda de un nuevo propietario.

Y ahora aprobada, la venta supera los 6.050 millones de dólares que obtuvieron los Washington Commanders cuando se vendieron en 2023, aunque Los Angeles Lakers de la NBA se vendieron posteriormente por 10.000 millones de dólares en 2025 y actualmente están en el proceso de cambiar de propietario nuevamente por 12.500 millones de dólares.

“Nos sentimos honrados de que se nos confíe como los próximos administradores de los Seattle Seahawks. ¿Con qué frecuencia se puede comprar una franquicia que acaba de ganar el Super Bowl?” dijo Khosla.

“Somos increíblemente afortunados y nos sentimos honrados por este regalo, diría yo, de Allen Trust”.

“Esperamos seguir construyendo sobre el legado ganador que creó Paul Allen y ganarnos la confianza de la organización de los Seahawks y de los aficionados de todo el mundo”.

En una conferencia de prensa el miércoles, Khosla, que tendrá que renunciar a una participación minoritaria en los San Francisco 49ers como parte de su acuerdo para comprar los Seahawks, añadió: “La tarea que tenemos por delante es bastante simple: mantener viva la racha ganadora, conseguir otro Super Bowl.

“Nuestro enfoque generalmente estará centrado en el largo plazo, esa es siempre nuestra inclinación. Así que sigamos ganando, adoptemos un enfoque a largo plazo y aprendamos mucho. No sabemos lo suficiente, y los otros propietarios han sido increíblemente acogedores y dispuestos a enseñarnos, así que aprenderemos mucho.

“Aprenderemos de la gerencia y veremos qué recomiendan”.

Khosla, de 71 años, fue cofundador de la empresa de tecnología estadounidense Sun Microsystems y fundador de la firma de capital riesgo Khosla Ventures y tiene un patrimonio neto de 13.200 millones de dólares, según Forbes. , externo

El ex propietario Allen salvó a los Seahawks de mudarse al sur de California cuando le compró el equipo a Ken Behring en 1997.

Su hermana, Jody Allen, tomó el control de los Seahawks y de los Portland Trail Blazers de la NBA como presidenta de ambos equipos tras la muerte de su hermano con la directiva de eventualmente vender ambos y donar las ganancias a organizaciones benéficas.

En las 29 temporadas en las que Paul o Jody Allen estuvieron al mando, los Seahawks llegaron a los play-offs en 17 ocasiones y ganaron dos de los cuatro Super Bowls que disputaron.