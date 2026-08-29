Umar Nurmagomedov publica una declaración tras la devastadora derrota por nocaut en UFC Shanghai

Umar Nurmagomedov ya mira hacia el futuro después de una decepcionante derrota a manos de Song Yadong en UFC Shanghai.
Song sacudió el ranking de peso gallo en el evento principal del sábado con un impactante nocaut en el segundo asalto sobre Nurmagomedov, quien fue eliminado por primera vez en su carrera. Nurmagomedov estaba en una racha de dos victorias consecutivas y estaba trabajando para tener otra oportunidad de campeonato, pero ahora es Song quien ocupa su lugar en la línea de contendientes.
Poco después de la conclusión de UFC Shanghai, Nurmagomedov emitió un comunicado en las redes sociales.
“Todo está bien para mí”, escribió Nurmagomedov en ruso (traducción al inglés a través de Instagram). â€”Alhamdulillah. Muchas gracias a todos los que escriben. Trabajaré en los errores. Y volveré”.
Nurmagomedov (20-2) ha perdido sólo dos veces como profesional, y su primera derrota ocurrió en UFC 311 cuando desafió a Merab Dvalishvili por el título de peso gallo. Dvalishvili ganó una decisión muy reñida y Nurmagomedov se recuperó con victorias sobre Deiveson Figueiredo y Mario Bautista. Sin embargo, el increíble nocaut de Song ahora deja a Nurmagomedov en el limbo, ya que una victoria podría haberlo posicionado para enfrentar al ganador de la próxima pelea de la trilogía del evento principal de UFC 333 entre el actual campeón Petr Yan y Dvalishvili el 24 de octubre en Abu Dhabi.