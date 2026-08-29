Umar Nurmagomedov publica una declaración tras la devastadora derrota por nocaut en UFC Shanghai

Umar Nurmagomedov ya mira hacia el futuro después de una decepcionante derrota a manos de Song Yadong en UFC Shanghai.

Song sacudió el ranking de peso gallo en el evento principal del sábado con un impactante nocaut en el segundo asalto sobre Nurmagomedov, quien fue eliminado por primera vez en su carrera. Nurmagomedov estaba en una racha de dos victorias consecutivas y estaba trabajando para tener otra oportunidad de campeonato, pero ahora es Song quien ocupa su lugar en la línea de contendientes.

Poco después de la conclusión de UFC Shanghai, Nurmagomedov emitió un comunicado en las redes sociales.

“Todo está bien para mí”, escribió Nurmagomedov en ruso (traducción al inglés a través de Instagram). â€”Alhamdulillah. Muchas gracias a todos los que escriben. Trabajaré en los errores. Y volveré”.