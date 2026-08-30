Itauma vs Hrgovic: el británico se golpea y es detenido en el noveno round

Hrgovic, vestido con los cuadros rojos y blancos de su país, hizo su entrada primero entre un muro de abucheos, antes de que el ambiente dentro del O2 Arena cambiara cuando Itauma emergió con un gran rugido, tomándose su tiempo y absorbiendo la recepción.

La multitud había dejado clara su lealtad después de una intensa preparación que incluyó a Itauma empujando a Hrgovic, el hombre de Zagreb devolviéndole la bofetada y muchos enfrentamientos verbales.

Itauma salió con verdadera intención, conectando derechazos de izquierda desde su posición de zurdo. Hrgovic es conocido por su durabilidad, pero tuvo problemas para mantener el ritmo del británico desde el principio.

Al comienzo del segundo, un gancho de derecha hizo perder el equilibrio a Hrgovic y su guante tocó la lona. La estrella de Oasis, Noel Gallagher, y la leyenda del boxeo, el Príncipe Naseem Hamed, estuvieron entre los que observaron cómo la multitud jadeaba ante casi cada golpe de Itauma, ya fuera que aterrizara o no.

Pero al final del tercer asalto, Itauma, que había boxeado sólo 26 asaltos profesionales antes de su primera pelea por el título mundial, ya respiraba con dificultad.

También hubo dudas sobre su barbilla, simplemente porque nunca había sido probada. Hrgovic comenzó a lanzar algún que otro tiro fuerte, pero Itauma los aprovechó bien y disparó de vuelta.

Una pelea entre la multitud desvió momentáneamente la atención de la acción en el quinto antes de que un gancho de Itauma en los últimos segundos devolviera la atención al ring.

Itauma continuó disparando combinaciones pero Hrgovic apenas se movía. Un gran derechazo aterrizó en la campana en el sexto y otro en el séptimo, pero el croata simplemente los superó.

El británico estaba muy por delante pero, en lugar de abrirse camino hacia la victoria, siguió persiguiendo el nocaut. Una ráfaga en el octavo puso a Hrgovic contra las cuerdas y lo metió en problemas, pero Itauma hacía muecas entre intercambios y parecía cada vez más agotado.

A estas alturas el peligro era claro. Hrgovic salió con un propósito renovado en el noveno y conectó un derechazo que hizo que Itauma se tambaleara hacia atrás, casi a través de las cuerdas.

El joven de alguna manera se mantuvo erguido pero sus piernas habían desaparecido. Hrgovic continuó presionando y cuando Itauma se desplomó en su esquina, exhausto y apenas capaz de defenderse, el árbitro Howard Foster desestimó la competencia cuando llegó la toalla.