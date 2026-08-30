Rally de Paraguay: Adrien Fourmaux mantiene los scratch y presiona al podio

El sábado fue especialmente favorable para Adrien Fourmaux. Si bien la clasificación general apenas cambió, el francés multiplicó los mejores tiempos al volante de su Hyundai y se acercó al podio. Después de un primer scratch ganado por Elfyn Evans, Fourmaux tomó el control del tiempo en los TC10, TC11, TC13, TC14 y TC15. Sólo Sébastien Ogier consiguió superarle en el TC12, por sólo tres décimas. El francés, sin embargo, perdió unos segundos en el TC16 tras un pequeño accidente sin consecuencias. Un error que le ha costado unos cinco segundos y que ha permitido de nuevo a Ogier marcar el mejor tiempo. A pesar de este incidente, Fourmaux terminó el día en una excelente posición. Aprovechando una etapa final muy embarrada, se remontó a sólo 3 segundos del podio.

Pajari mantiene el control

A la cabeza del rally, Sami Pajari mantiene su ventaja. El piloto se mantiene líder con 24,1 segundos de ventaja sobre Hayden Paddon, mientras que el podio apenas ha variado a lo largo del día. Las condiciones meteorológicas contribuyeron especialmente a calmar los debates. Después de la violenta tormenta que azotó el parque cerrado durante la noche, varios pilotos esperaban un mayor deterioro de las condiciones y la llegada de lluvia.

La última especial, de sólo tres kilómetros de longitud, se disputó sobre un terreno especialmente embarrado. Takamoto Katsuta ha marcado allí el mejor tiempo, seis décimas por delante de Sébastien Ogier. Elfyn Evans perdió diez segundos con Fourmaux en esta última especial. Una mala operación que permite al francés acercarse un poco más al podio.

Con sus numerosos scratch y sólo tres segundos de ventaja, Adrien Fourmaux ahora puede considerar seriamente un lugar en el podio del Rally de Paraguay, mientras Sami Pajari se mantiene firme en cabeza.

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