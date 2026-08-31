Paraguay (TC17): Pajari sigue líder por delante de Paddon

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La segunda etapa del Rally de Paraguay estuvo marcada por unas condiciones meteorológicas difíciles… antes de que volviera el sol, y el escenario del sábado era muy diferente al del viernes. El más efectivo fue Adrien Fourmaux (Hyundai), firmando la friolera de cinco scratch, frente a los dos de Sébastien Ogier (Toyota), uno de Elfyn Evans (Toyota) y uno de Takamoto Katsuta (Toyota). En cuanto a Thierry Neuville (Hyundai), que se marchó tras su abandono anticipado el día anterior, inevitablemente sufrió por su situación en la carretera…

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Como ayer, al final de la jornada, Sami Pajari (Toyota), en modo de gestión, conservó su liderazgo, encaminándose hacia una tercera victoria consecutiva. El joven finlandés tiene una ventaja de 24″1 sobre Hayden Paddon (Hyundai), que se mantiene en el grupo de cabeza. Elfyn Evans (56″3) completa el top 3 de la general, ¡pero sólo está 3″3 por delante de Adrien Fourmaux! Seguido por Oliver Solberg (Toyota, 3’25″7), por poco detrás de Josh McErlean (Ford, 3’32″0), mientras que Diego Domínguez (Toyota) sigue siendo el mejor usuario del Rally2 por delante de Greensmith (Toyota) y Zaldívar (Skoda). También precede a Jon Armstrong (Ford).

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El domingo será un día intenso, con nada menos que cinco etapas y una llegada sobre las 20.00 horas. Hora belga. (Vincent Franssen / Foto Toyota Gazoo Racing)