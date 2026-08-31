Man Utd rinde homenaje al oficial de muerte del accidente ‘orgulloso rojo’ PC Matthew Blades

Los dos hijos de un policía muerto en un accidente en Teesside encabezaron al equipo Manchester United como mascotas para el partido de la Premier League del domingo contra Ipswich en Old Trafford.

El PC Matthew Blades, descrito por el United como un “rojo orgulloso”, era un habitual en Old Trafford.

El club le rindió homenaje en el programa del partido del domingo, mientras su viuda acudió al partido con sus hijos.

El PC Blades y su colega PC Tom Clough murieron en una colisión frontal entre su coche de policía y un vehículo que iba en sentido contrario por la A66 cerca de Middlesbrough a primera hora del 22 de agosto. También murieron cinco personas que viajaban en el otro vehículo.

United dijo que se enteró de la muerte de los dos oficiales “con gran tristeza”.

“Matthew era un rojo orgulloso, un devoto hombre de familia y un policía que dedicó su vida a ayudar a los demás”, afirmó el club, en un homenaje en el programa.

En Elland Road, los árbitros del partido de la Premier League del Leeds United contra Brentford el domingo llevaban brazaletes negros, ya que el árbitro Tony Harrington era amigo de PC Blades.

El sábado, hubo un minuto de aplausos en memoria de PC Blades y PC Clough antes del encuentro por el campeonato de Middlesbrough contra West Brom en el Riverside Stadium. En una pantalla se mostraban fotografías de los dos hombres.

La gente también se reunió para rendir homenaje en el partido del Seaton Carew FC contra el FC Hartlepool. PC Blades había sido entrenador de fútbol juvenil en ambos equipos.

A principios de esta semana, 17 personas fueron arrestadas en relación con la investigación del accidente, lo que eleva el número total de arrestos a 24.

Los ocupantes del otro vehículo, un Passat: Michael Robert Cahill, 23, Jacob Matusiak, 23, Makai Saddington, 18, Theo Rae, 17, y Cole Robert Worthy, 17, también murieron.