Roger Federer: el gran suizo dice que la incorporación al Salón de la Fama es “uno de los mayores honores de mi vida”

Roger Federer ha sido incluido en el Salón Internacional de la Fama del Tenis y describió el momento como “uno de los mayores honores” de su vida.

El 20 veces campeón individual de Grand Slam, que se retiró en 2022, lloró en la ceremonia en Newport, Rhode Island, mientras reflexionaba sobre su brillante carrera frente a grandes del tenis, incluidos Billie Jean King y John McEnroe.

Después de hacer su debut en el circuito principal en 1998 a la edad de 16 años, Federer ganó un récord de ocho títulos individuales masculinos en Wimbledon, además de seis coronas del Abierto de Australia, cinco del Abierto de Estados Unidos y un Abierto de Francia.

“Este es uno de los mayores honores de mi vida”, dijo Federer, de 45 años.

“A esto lo llaman el Salón de la Fama, pero la fama nunca fue el objetivo. Mi objetivo era pasar mi vida haciendo algo que amo, con gente que lo ama tanto como yo”.

Sólo el español Rafael Nadal, con 22 majors, y el serbio Novak Djokovic, con 24, han ganado más títulos individuales de Grand Slam masculino que Federer.

Ganó su primer título de Grand Slam en Wimbledon en 2003 y pasó 310 semanas como número uno del mundo, un récord hasta que fue superado por Djokovic.

Federer también ganó el oro olímpico en dobles para Suiza con Stan Wawrinka en Beijing 2008 y la plata en individuales en Londres 2012.

Formó parte del equipo suizo que ganó por primera vez la Copa Davis en 2014.

Federer, que comenzó como recogepelotas a los 13 años en un torneo ATP en Basilea, reflexionó sobre las estadísticas menos conocidas de su carrera durante su discurso.

“Estoy hablando de los números que realmente pintan un cuadro. Entre 1998 y cuando participé por primera vez en el ATP Tour, y cuando me retiré en 2022, usé más de 5.000 cintas para la cabeza”, dijo Federer.

“Eso es más que [Bjorn] Borg y [John] McEnroe combinado.

“Y si crees que es impresionante, probablemente usé más de 7.000 pares de calcetines. Eso es probablemente el doble que la mayoría de mis oponentes, porque los dupliqué.

“Pero en realidad, no hay manera de medir lo que significa estar aquí. Es difícil expresarlo con palabras”.

Federer se secó las lágrimas y agradeció a su esposa Mirka, al ídolo del tenis Stefan Edberg y a “todos los recogepelotas que alguna vez aguantaron” sus partidos.

Federer también dijo que era “increíblemente afortunado” de haber jugado con diferentes generaciones de tenistas, desde Andre Agassi y Lleyton Hewitt hasta Andy Roddick, Nadal y Djokovic.

“Necesito pañuelos, gafas de sol y todo lo que me proteja ahora mismo. Esto es un desastre”, bromeó Federer.

“Como puedes ver, todavía estoy escribiendo mi carta de amor al tenis. Mi tiempo como jugador ya terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que más me importa: mi familia, nuestras amistades, los últimos 40 años, el futuro que estamos construyendo.

“Para mí, el tenis es responsable de todo”.