Argentina destronó a Holanda en dramática tanda de penaltis para reclamar la corona de la Copa Mundial Femenina

Argentina enfrentó la tarea más difícil en el hockey femenino: enfrentarse a los tres veces campeones defensores, los Países Bajos, en su tierra natal en la final de la Copa Mundial de Hockey FIH en Amsterdam el sábado. Pero mantuvieron la compostura cuando más importaba, empatando 1-1 en el tiempo reglamentario y luego superando a los dominantes holandeses 3-1 en una tanda de penaltis para reclamar el título mundial por primera vez en 16 años.

Los dos equipos se enfrentaban en una final de la Copa Mundial de Hockey femenina por quinta vez, y la primera mitad estuvo a la altura de la ocasión, ya que ambos lucharon por el control temprano. La posesión era en gran parte compartida y las oportunidades eran escasas. El más notable de ellos vio a la portera argentina Cristina Cosentino realizar una excelente parada después de salir de la portería para negarle a Pien Dicke después de una carrera en solitario para mantener el marcador nivelado.

Holanda comenzó a ganar más impulso a medida que avanzaba la mitad. Su persistencia finalmente dio sus frutos apenas 51 segundos antes del descanso cuando se les concedió su primer corner corto del partido. Yibbi Jansen dio un paso al frente y lanzó el balón hacia el lado izquierdo de la portería, provocando un rugido en todo el estadio lleno y dándole a Holanda una ventaja de 1-0 en el descanso.

Argentina tuvo varias oportunidades de igualar el marcador con corner cortos en el tercer cuarto, pero no pudo convertir. Sin embargo, siguieron presionando y faltando seis minutos para el final del cuarto tiempo, otro corner corto finalmente les dio el avance que necesitaban. María Granatto aprovechó el rebote y marcó el empate, creando un final tenso. Ninguno de los equipos pudo encontrar un ganador en los minutos finales, lo que llevó el partido a una tanda de penaltis para decidir quiénes eran los campeones del mundo, que Argentina superó por 3-1.

Una eufórica portera argentina, Cristina Cosentino, fue nombrada Jugadora del Partido y dijo después: “Realmente no tengo palabras para esto. Estábamos esperando este momento… Holanda es un rival realmente duro y sabíamos que iba a ser así. Entonces fue como luchar cada balón y llegar el gol, y luego simplemente divertirnos en la tanda de penaltis.

“Creo que era algo que el equipo esperaba con ansias hace dos torneos en los Juegos Olímpicos, en la otra Copa del Mundo. Creo que realmente lo merecemos. Fuimos un muy buen equipo durante todo el torneo y estoy muy orgullosa de las chicas que lucharon conmigo en este torneo”, añadió.

Anteriormente, Bélgica puso fin a una espera de 48 años por una medalla de la Copa del Mundo con una valiente victoria por 1-0 sobre Australia en el repechaje por la medalla de bronce.

Ambos equipos demostraron que se habían superado la decepción de las semifinales y salieron con ganas de luchar, aunque se crearon pocas oportunidades de gol en el primer cuarto. La mejor oportunidad del periodo la tuvo la australiana Steph Kershaw en una escapada, pero, mano a mano con el portero, el último disparo salió desviado. El punto muerto se rompió en el segundo cuarto, y Bélgica aprovechó su primer corner corto del partido. Charlotte Englebert disparó el balón hacia la esquina inferior derecha para poner a su equipo arriba 1-0 en el minuto 20.th minuto.

Los Hockeyroos presionaron para encontrar el empate, particularmente en un último cuarto muy reñido, y lograron superar a su portero cuando quedaban poco más de cuatro minutos para el final, pero no pudieron romper la sólida defensa belga. Los Red Panthers aguantaron para lograr la victoria y regresar al podio de la Copa del Mundo por primera vez desde 1978.

La Jugadora del Partido de Bélgica, Charlotte Englebert, estaba encantada de terminar en lo más alto, y dijo después: “Si vimos cómo jugamos la semifinal, sabíamos que teníamos lo que teníamos para ganar la medalla de bronce hoy, y en cierto modo no hicimos que perder hoy fuera una opción”. Creo que eso es lo que hicimos. Nosotros jugamos hasta el último segundo. No fue fácil porque teníamos un delantero menos, así que tuvimos que correr más, pero era el último partido del torneo, así que fue un partido difícil, pero estoy muy, muy orgulloso del equipo”.

Resultados del 29 de agosto de 2026

Mujer

Resultado: Partido 49 – 3tercero/4th (W)

Bélgica 1 – 0 Australia

Jugadora del partido: Charlotte Englebert (BEL)

Árbitros: Alison Keogh (IRE), Annelize Rostron (RSA), Sean Edwards (ENG-video)

Resultado: Partido 50 – Final (F)

Países Bajos 1 – 1 Argentina (SO: 1-3)

Jugadora del partido: Cristina Cosentino (ARG)

Árbitros: Amber Church (NZL), Sarah Wilson (SCO), Zeke Newman (video AUS)

Premios de jugador

Estrella en ascenso de JSW: Zoe Díaz (ARG)

Mejor portero: Jocelyn Bartram (AUS)

Máximo goleador héroe: Yibbi Jansen (NED) – 8 goles

Mejor Jugadora del Torneo: Charlotte Englebert (BEL)