Rally de Paraguay: ES15- Fourmaux amenaza a Evans

REFLEJOS

Las especiales se suceden y hoy lucen iguales para Adrien Fourmaux y Alexandre Coria. Una vez más, los franceses son intocables y continúan su remontada sobre Elfyn Evans, todavía ampliamente derrotado.

Aún manteniendo el control, Sami Pajari esta vez montó sus dos neumáticos duros en el eje delantero, al igual que su compañero galés. Autor del quinto tiempo, el finlandés todavía tiene un buen margen sobre Hayden Paddon.

Para el quinto puesto provisional, Josh McErlean mantiene una interesante ventaja sobre Oliver Solberg, mientras que hoy sólo queda una etapa para determinar el orden de salida de mañana.

En WRC2, Diego Domínguez mantiene la ventaja sobre el otro Toyota GR Yaris Rally2 de Gus Greensmith.

TEXTO EN VIVO

REACCIONES DEL CONDUCTOR

katsuta

10:28.1 Error en una intersección Neuville

10;25.8 Obviamente, queda un poco de barrido por hacer, pero Séb va mucho más rápido, es un poco preocupante (sobre su ritmo para mañana). Ogier

10:23.7 Buen tramo, algunas zonas abrasivas que creo que son difíciles para los neumáticos. Armstrong

10:30.4 Esta vez solo intenté controlar los neumáticos. Bucle realmente resistente al desgaste de los neumáticos. Intento no atacar en absoluto. solberg

10:22.8 Buen especial, realmente abrasivo para los neumáticos. Intenté ser limpio y eficiente también. McErlean

10:31.9 No me gusta tener que hacer las cosas dos veces así. Frené antes, pero claramente, una vez más, no fue suficiente. Fourmaux

10:16.6 Estoy contento con nuestra gestión esta tarde. En la pausa quedaban 10 etapas por recorrer, así que tengo que tomar 3 segundos por etapa, ¡y ahora creo que cada vez es menos! Seguiré atacando. evans

10:23.7 Vale, eso no es lo que esperaba. En algunos lugares fui demasiado cuidadoso, pero… no tengo una respuesta para Fourmaux en este momento. Paddón

10:25.1 Intento mantener un buen ritmo sin dejar de ser limpio y preciso. Cerámica

10:24.7 Estuvo bien. Es muy complicado juzgar el ritmo.

PRÓXIMO ESPECIAL : ES16- Trinidad 2 (14,82 km) desde las 22:02 horas (sábado 29 agosto 2026)