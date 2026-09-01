Yankees SS George Lombard sale temprano con molestias en la rodilla

NUEVA YORK — El campocorto novato de los Yankees de Nueva York, George Lombard Jr., fue retirado del segundo juego de la doble cartelera del sábado contra Boston debido a una molestia en la rodilla derecha.

Los Yankees dijeron que Lombard estaba siendo sometido a imágenes en el cercano hospital New York-Presbyterian. El equipo no anunció los resultados de las pruebas y el manager Aaron Boone dijo que Lombard estaba día a día.

Durante su turno al bate en la segunda entrada, Lombard controló su swing ante un lanzamiento en cuenta de 2-2 de Brayan Bello de Boston. Después del swing, hizo una mueca y se sujetó la rodilla derecha.

“Sentía que le molestaba un poco más y simplemente verlo en ese turno al bate y llegar a la línea no fue genial”, dijo Boone después de la victoria de Nueva York por 9-2. “Así que sentimos que necesitábamos sacarlo”.

Un entrenador atlético y Boone controlaron a Lombard, quien permaneció en el juego y conectó un sencillo. Lombard también tomó su turno al bate en el tercero, volando hacia el jardín izquierdo después de que los Yankees tomaran una ventaja de 3-1. No salió al campo en el cuarto.

José Caballero pasó de la tercera base al campocorto y Amed Rosario ingresó al juego en tercera para Nueva York.

Lombard se unió a los Yankees el 4 de agosto y se convirtió en el primer campocorto de Nueva York en conectar un jonrón en su debut en las Grandes Ligas. El jugador de 21 años está bateando .253 con dos jonrones y seis carreras impulsadas en 23 juegos desde que fue ascendido de Triple-A Scranton/Wilkes-Barre luego de que los Yankees utilizaron a Caballero y Anthony Volpe como campocorto.

Lombard también ha cometido siete errores. Se convirtió en el primer jugador de los Yankees con errores en seis juegos consecutivos desde Chick Fewster en 1921, cuando cometió mal un roletazo de Yainer Díaz en la octava entrada de la derrota del jueves por 5-1 ante Houston.

En este informe se utilizó información de ESPN Research y The Associated Press.br/]

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