Tour Championship: Viktor Hovland lidera mientras Rory McIlroy y Scottie Scheffler impresionan

Campeonato del Tour – tercera ronda

-15 V Hovland (norte); -14 R Gerard (Estados Unidos); -12 A Scott (Australia), L Aberg (Suecia), S Scheffler, C Gotterup (Estados Unidos)

Seleccionado: -10 R McIlroy (NI), C Young (EE.UU.); -8 J Rose (inglés), M Fitzpatrick (inglés); -7 T Fleetwood (inglés), A Fitzpatrick (inglés); -4 R MacIntyre (Escocia)

Tabla de clasificación completa

Viktor Hovland llegará a la ronda final del Tour Championship de 40 millones de dólares del PGA Tour en Atlanta el domingo con una ventaja de un golpe.

El evento de final de temporada también coronará al campeón de la Copa FedEx, que ganó Hovland en 2023.

El noruego, que llegó a la tercera ronda empatado en el liderato con 10 bajo par con el estadounidense Ryan Gerard, hizo birdie en los hoyos 17 y 18 para registrar un 65 de cinco bajo par para mejorar a 15 bajo par.

Gerard también hizo birdie en el último hoyo para terminar uno detrás con 14 bajo par después de una ronda de 66.

“Quiero decir, 65 por ahí, especialmente con ese final, muy contentos con eso”, dijo Hovland.

“Ha sido sólo una de esas semanas en las que he podido armarlo todos los días durante tres días.

“Está bastante agrupado alrededor de 11 y 12 bajo par. Has visto algunos 62 por ahí, puedes tomarlo bajo. Así que fue bueno tomar un poco de distancia, especialmente del grupo de muchachos que rondan ese número”.

En el grupo perseguidor se encuentran los dos mejores jugadores del mundo, con el número uno Scottie Scheffler, campeón de 2024, produciendo una ronda serena y sin bogeys de 66 para terminar tres a la deriva con 12 bajo par.

El campeón consecutivo del Masters, Rory McIlroy, ganador récord de tres veces la Copa FedEx en 2016, 2019 y 2022, se catapultó a la contienda con un impresionante 63 para ubicarse a cinco golpes del líder.

El jugador de 37 años encontró forma con su putter al embocar nueve birdies, incluidos tres seguidos en el 15, 16 y 17 para lograr la ronda más baja del día.

“Simplemente me dejé en mejores lugares en los greens”, dijo McIlroy.

“Me di putts más fáciles, putts que no se rompían en dos direcciones. Cuando lo puse en marcha en los últimos nueve hoyos, cada putt era como una copa hacia la derecha o una copa hacia la izquierda.

“Es la última ronda de la temporada del PGA Tour. Todavía me queda mucho golf este año, pero será bueno salir y hacer una muy buena carrera mañana para terminar esta temporada en Estados Unidos”.

El australiano Adam Scott, de 46 años, que ganó el Tour Championship hace 20 años, está junto a Scheffler después de registrar también un 66, mientras que el sueco Ludvig Aberg registró un 65 para terminar también con 12 bajo par.

A McIlroy se le une con 10 bajo par el ganador del Players Championship, Cameron Young.

Los ingleses Justin Rose y Matt Fitzpatrick probablemente estén demasiado atrás para disputar el título con ocho bajo par.

El campeón defensor Tommy Fleetwood y su compatriota inglés Alex Fitzpatrick están un poco más atrás después de que ambos firmaron por 67 segundos.

El escocés Robert MacIntyre, primero en salir y jugando solo en el campo de 29 hombres (reducido de 30 porque JJ Spaun se retiró lesionado durante la primera ronda) logró 63 tiros para mejorar hasta el puesto 25 con cuatro bajo par.