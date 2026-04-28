Código promocional DraftKings: Reclame un bono de la NBA de $ 100 al instante para Wolves-Nuggets, NBA Playoffs esta noche – WTOP News

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Todos los usuarios nuevos pueden registrarse y desbloquear esto. Código promocional DraftKings oferta a tiempo para los tres partidos de playoffs de la NBA de esta noche. Todos los usuarios nuevos pueden registrarse con una nueva cuenta y llevarse a casa un bono de $100 garantizado para usar en cualquier juego esta noche.

Cree una nueva cuenta y haga una apuesta de $5 en cualquiera de los playoffs de la NBA esta noche, o en cualquier otro deporte y mercado, y reciba $100 en apuestas de bonificación.

Oferta de código promocional DraftKings para bonificación de la NBA

Al desglosar los precios de futuros o las probabilidades de consenso de esta noche, tener capital promocional adicional en su cuenta es una clara ventaja. A continuación se ofrece un vistazo rápido a los detalles completos de esta oferta introductoria:

Código promocional DraftKings No se necesita código Nueva oferta para usuarios de DraftKings Apueste $5 y obtenga $100 en apuestas de bonificación al instante Términos y condiciones Mayores de 21 años y presentes en los Estados participantes Fecha de última verificación 27 de abril de 2026

Código promocional DraftKings: gane una apuesta de la NBA de $ 5 y obtenga $ 100 en apuestas de bonificación

Para los nuevos clientes de DraftKings que desean atacar la lista de postemporada de la NBA, esta oferta de bienvenida está estructurada para elevar instantáneamente sus fondos. Si apuestas $5 en un mercado con probabilidades de -500 o más, puedes desbloquear una considerable recompensa de $100.

Nos encanta esta estructura flexible porque te permite buscar valor y realizar algunas apuestas arriesgadas en múltiples enfrentamientos de playoffs a lo largo de la semana. Sólo asegúrese de utilizar estratégicamente su capital promocional, ya que todas las apuestas de bonificación caducan después de siete días.

La mejor manera de utilizar su bono DraftKings NBA esta noche

Si está buscando los ángulos más inteligentes para realizar sus apuestas promocionales esta noche, aquí tiene la lista completa de acción de postemporada de la NBA junto con las últimas probabilidades:

Equipo de fuera Equipo local Desparramar Total (O/U) lobos de minnesota Nuggets de Denver EL -10,5 (-115) 221,5 Trueno de la ciudad de Oklahoma soles fénix OKC -10,5 (-112) 213,5 Pistones de Detroit magia de orlando TI -2,5 (-115) 213,5

Tanto los Timberwolves como el Thunder pueden cerrar sus respectivas series con una victoria esta noche, mientras que los Pistons están tratando de evitar caer 3-1 como cabeza de serie número uno en la Conferencia Este.

Cómo activar esta oferta de código promocional de DraftKings

Comenzar antes del inicio de los Timberwolves y los Nuggets es un proceso sencillo. Lo mejor de todo es que no es necesario ningún código de promoción manual para reclamar su bono potencial.

Siga estos sencillos pasos para asegurar su ventaja en el mercado: