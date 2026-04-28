Funcionarios de Trump señalan con el dedo a los demócratas y a los medios de comunicación por violencia política tras el tiroteo en la cena de los corresponsales

El tono apaciguador del presidente Donald Trump tras el tiroteo del sábado por la noche en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha dado paso a acusaciones y acusaciones de altos funcionarios de la administración que dicen que los demócratas y los medios de comunicación son en gran parte culpables del estado de violencia política en Estados Unidos.

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El fiscal general interino Todd Blanche, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticaron el lunes a periodistas y demócratas del Congreso por lo que llamaron retórica divisiva.

“La violencia política y la retórica tienen que cesar”, dijo Blanche, al tiempo que sugirió que muchos miembros de los medios habían sido cómplices.

“Muchas personas en esta sala, si vamos a ser honestos, lo han hecho”, dijo Blanche a una sala llena de periodistas. “Son tan culpables como mucha gente en X cuando tienes periodistas, cuando tienes medios de comunicación, los medios simplemente son demasiado críticos y insultan al presidente con nombres horribles sin razón y sin evidencia, sin pruebas”.

Cheung dijo en una declaración a NBC News sobre los futuros planes de viajes de campaña de Trump que el presidente “continúa teniendo una agenda sólida y nada lo disuadirá de lograr victorias históricas para el pueblo estadounidense. La retórica violenta de liberales trastornados y medios de comunicación parciales contra el presidente se manifestó el sábado por la noche”.

Y Leavitt dijo durante la rueda de prensa diaria que “esta violencia política surge de una demonización sistémica de [Trump] y sus partidarios por comentaristas, sí, por miembros electos del Partido Demócrata e incluso algunos en los medios de comunicación”.

“Esta retórica odiosa, constante y violenta dirigida al presidente Trump día tras día durante 11 años ha ayudado a legitimar esta violencia y llevarnos a este momento oscuro”, añadió.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas durante la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca el lunes. Andrew Harnik/Getty Images

Sus comentarios contrastaron marcadamente con la forma en que Trump habló a los periodistas en la sala de reuniones de la Casa Blanca poco después del tiroteo, cuando llamó a “todos los estadounidenses a volver a comprometerse con el corazón a resolver nuestras diferencias pacíficamente”. Tenemos que resolver nuestras diferencias”.

“Diré que había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras quizás sean intercambiables, pero quizás no lo sean. Pero aún así, todos en esa sala, una gran multitud, una multitud que batía récords, había un grupo de personas que batía récords, y había una enorme cantidad de amor y unión. Lo vi y quedé muy, muy impresionado”, dijo Trump.

Añadió que inicialmente había planeado atacar a la prensa durante los comentarios que tenía previstos para la cena, pero que las cosas cambiaron después del incidente del tiroteo.

“No sé si alguna vez podría ser tan rudo como iba a ser esta noche. Creo que probablemente seré muy amable. Seré muy aburrido la próxima vez, pero vamos a tener un gran evento. Y ustedes hicieron un trabajo fantástico”, dijo Trump a los periodistas.

Ese mensaje unificador ni siquiera se extendió hasta el lunes. El presidente arremetió contra los demócratas durante una entrevista en el programa “60 Minutes” de CBS que se transmitió el domingo por la noche, diciendo que “el discurso de odio de los demócratas es mucho más peligroso”.

Al día siguiente, Trump también culpó al presentador nocturno de ABC Jimmy Kimmel, condenando al comediante por una broma que hizo la semana pasada en la que decía que la primera dama Melania Trump tenía “un brillo como el de una viuda expectante”.

“Aprecio que tantas personas estén indignadas por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel, y normalmente no responderían a nada de lo que dijo, pero esto es algo que está mucho más allá de lo normal. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió Trump en Truth Social.

Melania Trump también criticó a Kimmel por “retórica violenta y de odio” que, según ella, “tiene como objetivo dividir a nuestro país”.

“Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos”, escribió la primera dama en X.

ABC, The Walt Disney Co. y el publicista de Kimmel no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Kimmel fue retirado brevemente del aire el año pasado tras la presión de Trump y sus aliados, después de que criticara a los republicanos tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Varias cuentas asociadas con grupos republicanos también buscaron culpar a los demócratas.

Una cuenta X administrada por el Comité Nacional Republicano publicó un largo hilo el lunes detallando lo que llamó “ejemplos de retórica violenta de los demócratas”, incluidos videos de múltiples legisladores y funcionarios llamando a Trump “fascista” y “amenaza a la democracia”, entre otras expresiones.

El líder de la minoría demócrata Hakeem Jeffries, DN.Y., quien también fue criticado por Leavitt el lunes, dijo más tarde ese mismo día que le importaban “un carajo” las críticas por una publicación X de la semana pasada cuando dijo: “Guerra máxima, en todas partes, todo el tiempo”, al describir a los votantes de Virginia que aprobaron el plan de redistribución de distritos de los demócratas.

“La violencia política en cualquier forma, dirigida contra cualquier persona, ya sea de derecha, de izquierda o de centro, es inaceptable. Punto, punto. La idea de que a cualquiera de nosotros nos preocupan las supuestas críticas de estos falsos republicanos en relación con cualquier cosa que se haya dicho, ciertamente, en lo que se refiere al comentario relacionado con la “guerra máxima en todas partes, todo el tiempo” en relación con la batalla de redistribución de distritos que lanzaron los republicanos, la mantengo. Puedes seguir criticándome por ello. Me importan un carajo tus críticas”, dijo Jeffries a los periodistas.

Trump a menudo se ha involucrado en una retórica acalorada. NBC News informó anteriormente que casi dos docenas de funcionarios electos fueron sometidos a amenazas en el mundo real después de que Trump los criticara públicamente. El año pasado, Trump pidió que se ejecutara a ciertos miembros del Congreso, diciendo que estaban cometiendo un “comportamiento sedicioso” que es “castigable con la muerte”. Más tarde se retractó de esos comentarios.

Los demócratas condenaron en gran medida el tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, agradecieron a las autoridades y señalaron sus intentos de financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional, donde se encuentra el Servicio Secreto. Los demócratas han presentado un plan para financiar todo el DHS excepto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

El sospechoso del tiroteo del sábado por la noche, Cole Tomas Allen, de 31 años, de California, enfrenta cargos que incluyen intento de asesinar al presidente.

Los aliados de Trump lanzaron críticas similares a los demócratas después de los dos primeros intentos de asesinato contra Trump, en 2024, y algunos republicanos culparon a los demócratas por la violencia, citando argumentos demócratas de que Trump era una amenaza para la democracia.

No hay evidencia de que esos argumentos condujeran a los intentos de asesinato contra Trump.