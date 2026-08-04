Se adoptan nuevas ordenanzas sobre instalaciones públicas adecuadas para apoyar la gestión del crecimiento de la ciudad de La Plata

El Ayuntamiento adoptó la nueva Ordenanza de Instalaciones Públicas Adecuadas (APFO) para Carreteras de la Ciudad en su reunión del martes 28 de julio de 2026.. Esta es la segunda ordenanza APFO adoptada por el Ayuntamiento este año. El componente de agua, alcantarillado y capacidad de asientos escolares de la APFO de la ciudad se adoptó en abril de 2026.

“Estas ordenanzas le dan a La Plata una hoja de ruta clara para proteger la calidad de vida que esperan nuestros residentes al garantizar que nuestra infraestructura siga el ritmo de nuestra comunidad”, dijo la alcaldesa Jeannine James. â€œEste fue realmente un esfuerzo de equipo, y el crédito pertenece a nuestra Comisión de Planificación, al personal de la Ciudad, a los abogados de uso de la tierra, a los desarrolladores y a nuestro Administrador Municipal, quienes dedicaron el año pasado a investigar, discutir y elaborar estas ordenanzas para guiar a nuestra Ciudad hacia adelante. Su experiencia, colaboración y compromiso ayudaron a crear las herramientas necesarias para que La Plata planifique responsablemente el futuro”.

Las ordenanzas alinean el desarrollo con la planificación de infraestructura de la ciudad, particularmente durante períodos de mayor crecimiento residencial y comercial. Las propuestas de desarrollo se revisan para garantizar la capacidad en instalaciones públicas clave, como escuelas, carreteras, agua y alcantarillado. Si hay capacidad disponible, los proyectos pueden proceder mediante una revisión estándar. Si la capacidad es insuficiente, es posible que los desarrolladores deban escalonar la construcción o proporcionar medidas de mitigación, como mejoras de infraestructura, para adaptarse a los planes. Los hallazgos de APFO se incorporan a las decisiones de subdivisión, plano del sitio y permisos.

“Las ordenanzas garantizan que la infraestructura y los servicios públicos sigan el ritmo del nuevo desarrollo, ayudan a mantener la calidad de vida de la ciudad al evitar escuelas, caminos, servicios públicos y sistemas de seguridad pública sobrecargados, brindan un marco predecible para evaluar los impactos del desarrollo y coordinar el crecimiento, y apoyan las decisiones de inversión de capital y planificación a largo plazo, en coordinación con el condado de Charles y la Administración Estatal de Carreteras, cuando sea necesario”, agregó Don Dooley, Director de Planificación de La Plata.

Las ordenanzas de zonificación actualizadas se pueden encontrar en el Capítulo 191 del Código Municipal.

Sobre La Plata:La ciudad de La Plata se encuentra en el sur de Maryland, aproximadamente a 30 millas al sureste de Washington, DC, 60 millas al sur de Baltimore, 45 millas al suroeste de Annapolis y 80 millas al norte de Richmond, VA. Sirve como sede del gobierno del condado de Charles y se fundó originalmente en la década de 1870 cuando al Ferrocarril de Pensilvania se le concedió el derecho de paso para construir sus vías y su estación. La ciudad de La Plata se incorporó el 4 de abril de 1888. Desde sus inicios, La Plata ha crecido hasta convertirse en una hermosa ciudad pequeña de 10,159 residentes (censo de 2020) con cientos de pequeñas empresas que prestan servicios en el sur de Maryland.

















Esta entrada se publicó el 3 de agosto de 2026 a las 7:04 am y está guardada en Todas las noticias, Negocios, Noticias de Calvert, Comunidad, Condado, Más noticias, z 600X120 Top Ad Bottom, z 600X120 Top Ad Top. Puede seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del canal RSS 2.0.