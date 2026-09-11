Sudáfrica 33-26 Nueva Zelanda: los Springboks igualan la serie ‘La mayor rivalidad del rugby’

A pesar de realizar un famoso esfuerzo de retaguardia en la victoria de la primera prueba en Ellis Park, el jefe de Nueva Zelanda, Dave Rennie, advirtió en la semana que su equipo necesitaría “ir más profundo” para hacer frente a la inevitable reacción de los Springbok.

Ese ataque sudafricano llegó desde el principio.

El hooker Deon Fourie, con casi 40 años, el Springbok más viejo de la historia, encontró su objetivo en el line-out, el maul sudafricano se impulsó hasta la yarda 22 y una bola ultrarrápida llevó al centro Jesse Kriel a estrellarse.

Kolbe añadió los extras cuando los campeones del mundo comenzaron el sueño.

Pero a pesar del rápido comienzo de los anfitriones, Nueva Zelanda creció en la contienda, con el árbitro Angus Gardner, él mismo convocado tarde en lugar de Nika Amashukeli, presidiendo un juego rápido y fluido.

Damian McKenzie hizo un quiebre limpio que casi mete a Will Jordan, y mientras los Boks mataban el balón en el ataque subsiguiente, Eben Etzebeth se levantó para estropear el line-out de cinco metros de Nueva Zelanda.

A pesar de sus problemas en las jugadas a balón parado, los All Blacks regresaron. Un manejo intrincado liberó a Jordan, quien usó su ritmo y fuerza para escapar por la derecha y conectarse con el destacado Cam Roigard. Rubén Love empató el marcador desde el frente.

Ese marcador encendió un fuego en los Springboks, con Kolbe pateando un penal y Damian de Allende lanzando otro maul imponente mientras Sudáfrica mostraba mucha más crueldad en comparación con hace una semana.

Con los Springboks dominando en lo básico, la multitud en Ciudad del Cabo olió la sangre mientras la ventaja se extendía a 17-7.

Pero con el balón en la mano, la cosecha de Rennie recuerda al gran equipo de los All Blacks de antaño. Savea se adelantó desde un line-out y un pase perfecto le dio a McKenzie la oportunidad de entrar.

Con 17-14, acercándose al descanso, el partido estaba en juego, antes de una secuencia que definió el partido justo antes del intervalo.

Kolbe forzó un scrum de cinco metros, antes del cual Erasmus trajo a dos de sus scrumgers más fuertes, Malcolm Marx y Ox Nche, quienes inmediatamente ganaron un penal.

A partir de ahí, otro scrum, otra ventaja de penalización, y con los All Blacks retrocediendo, la capitana Siya Kolisi se estrelló para el tercer try de Sudáfrica y una ventaja de 10 puntos después de unos primeros 40 vibrantes.