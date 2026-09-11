Mauricio Pochettino se arriesga a la ira de Argentina al admitir a Inglaterra

Mauricio Pochettino se ha arriesgado a irritar a sus compatriotas al decir que consideraría dirigir a Inglaterra si le ofrecieran el puesto. Las hostilidades anteriores entre el país y Argentina han aumentado un nivel desde la ardiente semifinal de la Copa del Mundo.

Cuando se le preguntó, Pochettino dijo: “Tal vez sí. Si lo consideramos dentro de unos años, sí… si consigo una aproximación. Una cosa que no quiero, porque los estadounidenses me matarán, es que digas que el titular es: “Mauricio considerará trabajar en Inglaterra”.

“Es como si lo estuviera considerando ahora. No. Ahora no. Si soy libre [in the future]. Mi respeto es que esto es fútbol. Soy el primero en sentir por mi gente en Argentina pero al fin y al cabo es sólo fútbol.

“La semifinal del Mundial fue sólo un partido de fútbol, ​​aunque la gente quiso convertirlo a otros temas. Es cierto que puede ser polémico porque un argentino está pensando en quizás algún día defender la bandera de Inglaterra y estábamos envueltos en una guerra…”

Pochettino incluso llegó a afirmar que Inglaterra y Argentina tienen mucho en común. Hablando de su historia de amor con este país y su tierra natal, dijo: “Somos muy parecidos, argentinos e ingleses, en la forma en que sentimos la pasión por el fútbol.

â€”AquÃ tambiÃ©n me encanta el campo. Creo que respetas todas las cosas con las que yo también crecí en mi país. En Argentina, viví en un pueblo de Murphy con muchos irlandeses y británicos alrededor. Y todos los clubes… Racing Club, River Plate, Newell’s Old Boys.

“Son nombres en inglés, ¿no? Ahora estoy aquí haciendo mi pasión que es el fútbol y no puedo trabajar aquí”. [for England]? ¿Por qué? Es una locura. Realmente creo en las cosas diplomáticas, ir a hablar y seguro encontrar la mejor manera”.