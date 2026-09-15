Alexandre d’Aurelle del Paladines derrotado al final del suspenso por el checo Dominik Pavoucek – Golf Planète

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Fueron necesarios cinco hoyos de play-off para que el checo Dominik Pavoucek ganara el Stippelberg Open 2026, su primera victoria en el Pro Golf Tour. Su víctima del día: el francés Alexandre d’Aurelle de Paladines que codiciaba una segunda victoria.

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alta definición

Fue necesaria una jornada maratoniana de 23 hoyos para coronar al ganador del Abierto de Stippelberg 2026tercera y última etapa del Dutch Swing. Y le hizo falta al checo un birdie en el quinto hoyo del play-off Dominik Pavouček ganó este primer título en esta categoría, bajo las narices de Alexandre d’Aurelle de Paladines, que codiciaba un segundo título.

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Esta decepción llegó al final de un día demasiado irregular para tomar la delantera, con ciertamente un eagle en el par 5 del 7, lamentablemente borrado por un doble bogey cinco hoyos más adelante. Le seguirán dos birdies y otros tantos bogeys. El líder del día anterior, Yente van Dorencayó al tercer lugar después de un día en +1.

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Bonte puede arrepentirse de su primer día

Entre los demás franceses implicados, los Arcachonnais Baptiste Pardoux Terminó entre los 20 primeros por primera vez, pero su última ronda en 73 (+3), quizás le costó un resultado mucho mejor (16º), habiendo completado sus dos primeras rondas en 67 (-4). Lamenta, el n°1 francés en la Orden del Mérito, Luis Bontépodrá alimentarse al final de su primer día. 19º al final, quedó -4 después de 15 hoyos antes de conceder un triple y un bogey para terminar en +1 día. Lo mismo para el segundo día, solo que en par. Sin embargo, salvó su semana este jueves con un día en 70.

Los otros dos azules en el top 10, Claude Churchward y Guillermo Caballerofalló el corte. Además del ganador de la semana, podemos destacar otros dos ganadores. En la clasificación de la temporada, el alemán Max Schmitt de hecho se roba el quinto puesto de clasificación para elTour del planificador de hoteles a su compatriota Nicolas Horder. Laurenz Schiergen, ganador del Abierto Mono Gelpenberg un noveno tu Stand abiertose consuela de su corte fallido con su victoria en el Columpio holandés y por lo tanto una invitación para el Abierto KLM 2027en el Gira mundial de DP.

Los 10 primeros

Foto : Tour de golf profesional