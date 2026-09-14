Campeonato: Norwich City 4-1 Burnley – Canarias registra su primera victoria liguera de la temporada

Dos goles en los primeros cinco minutos ayudaron al Norwich City a lograr su primera victoria de la temporada en el campeonato contra el Burnley, que no había ganado, y que terminó el partido con 10 hombres.

Mo Toure le dio al equipo local la ventaja en 90 segundos con un remate sereno después de que un despeje fallido de Anel Ahmedhodzic lo dejara limpio hacia la portería y Andre Brooks rápidamente puso el 2-0 con un disparo limpio de un centro raso de Anthony Musaba.

Touré anotó su segundo gol del juego cuando los visitantes no pudieron aprovechar un córner antes de que Josh Laurent devolviera a los Clarets al juego con un excelente tiro desde 20 yardas.

El equipo local amplió su ventaja cuando Brooks consiguió su segundo con un fantástico remate de tacón antes de que Laurent fuera expulsado por una segunda infracción amonestable al final.

Burnley, eliminado de la Copa Carabao a mitad de semana por League One Bradford City, ha sumado un punto en sus primeros tres partidos de campeonato después de descender de la Premier League la temporada pasada.

Desde el 1 de noviembre del año pasado, el Burnley ha ganado sólo un partido de liga en 32 intentos, la menor cantidad de cualquier equipo siempre presente en las cuatro primeras categorías.

Norwich había perdido sus dos primeros partidos de liga ante West Bromwich Albion y Millwall, pero tuvo el control total de este partido casi de inmediato.

José Córdoba, expulsado en la derrota de la semana pasada ante los Lions, jugó un balón por el carril interior izquierdo que el debutante de los Clarets, Ahmedhodzic, debería haber cortado, pero se enredó con los pies y el internacional australiano Touré se adelantó y anotó clínicamente.

Brooks, que llegó procedente del Sheffield United por £ 8 millones en el verano, anotó su primer gol en la liga para su nuevo club y Burnley luego se quedó atrás por tres goles cuando el ex internacional de Inglaterra Kyle Walker no pudo despejar un córner y Touré remató el balón suelto.

Laurent dio a los hombres de Nicky Hayen algo de esperanza justo antes de la media hora, pero una remontada nunca parecía estar en las cartas y cualquier esperanza de evitar la derrota se desvaneció cuando Brooks improvisó un inteligente remate de un centro raso de Jack Stacey.

El goleador del equipo visitante fue expulsado por un tirón sobre Anis Slimane para agravar su miseria.

Burnley ahora se enfrenta a un duro partido en casa contra el favorito al ascenso Middlesbrough el miércoles, mientras que Norwich se enfrenta al Stoke City, que ha perdido sus tres partidos de liga hasta la fecha, el martes.