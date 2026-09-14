Paraguay (ES1): ¡ya se acabó para Thierry Neuville!

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Sin duda, el Rally de Paraguay promete ser complicado. Desde el TC1 Cambyreta 1 (24,65 km), Takamoto Katsuta (Toyota) volcó y dañó su GR Yaris Rally1 que no pudo terminar la etapa. En el clan Hyundai, fue Thierry Neuville el culpable al pasar una compresión, que provocó un pinchazo y dañó gravemente la parte trasera izquierda del i20 N Rally1 desde el momento en que el equipo decidió no cambiar la rueda especial. Si el Saint-Vithois completó la especial cediendo 2’21”, ¡no estoy seguro de poder continuar la prueba! No es como vimos que sucedieron las cosas este viernes…

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Fue Oliver Solberg (Toyota) quien consiguió el primer scratch por delante de Adrien Fourmaux (Hyundai, 3″1), Hayden Paddon (Hyundai, 4″8), Sami Pajari (Toyota, 7″2), Josh McErlean (Ford, 7″8) y Jon Armstrong (Ford, 9″7). Sébastien Ogier (Toyota) cedió 14″3 (pinchazo) antes. deteniéndose mucho después del punto de parada y luego comenzando de nuevo, pero retrasado.

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Los mismos incidentes en cascada en WRC2, con aparentemente un gran accidente para Robert Virves (Toyota), líder del campeonato, y problemas para Nikolay Gryazin (Lancia), que perdió mucho tiempo.

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En definitiva, para algunos la etapa será larga… o demasiado corta. (Vincent Franssen)