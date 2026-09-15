Voleibol: los Paynesville Bulldogs apuntan más alto después de una temporada difícil

PAYNESVILLE – La temporada pasada fue un año malo para el joven equipo de voleibol de Paynesville.

Pero, a medida que los Bulldogs entran en 2026 con todos los graduados menos tres, esperan un mejor año por delante.

calendario 2026 28 de agosto en el Howard Lake-Waverly-Winsted Invitational 9 am 1 de septiembre kms 7 pm 8 de septiembre en NLS 7 pm 10 de septiembre Eden Valley-Watkins 7 pm 12 de septiembre en el torneo de Sauk Rapids 9 am 14 de septiembre el de osaki 19:15 17 de septiembre Lago de arce 7 pm 21 de septiembre en Benson 19:15 24 de septiembre en Royalton 7 pm 28 de septiembre Litchfield 7 pm 1 de octubre Kimball 7 pm 5 de octubre Morris/Chokio-Alberta 19:15 8 de octubre BBE 7 pm 13 de octubre y ACGC 7 pm 19 de octubre en el valle de Redwood 19:15 22 de octubre en Holdingford 7 pm

Esto se debe a que Paynesville, que tuvo marca de 3-4 en la Conferencia Central de Minnesota, tuvo marca de 8-16.

“Tenemos un equipo con potencial”, dijo la entrenadora en jefe de Paynesville, Nicole Humbert. “Esperamos con ansias que llegue la temporada y ver cómo cada jugador asume sus roles”.

Kylin Schaefer de Paynesville pasa el balón al exterior durante un partido fuera de la conferencia contra Litchfield el martes 23 de septiembre de 2025 en Litchfield. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Humbert y compañía traen de vuelta a un par de jugadores del All-Central Minnesota del equipo del año pasado.

Ava Martinson, una atacante externa de 5 pies 11 pulgadas, fue una selección del primer equipo del All-Central Minnesota. El senior lideró a los Bulldogs con 200 remates y contribuyó con 171 ataques y 16 servicios ace.

Teagan Glenz de Paynesville hace un swing con el balón durante un partido fuera de la conferencia contra Litchfield el martes 23 de septiembre de 2025 en Litchfield. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Martinson buscará seguir construyendo química con Kylin Schaefer, un armador de 5-7 que viene de un primer año de primer año del All-Central Minnesota Second Team. El estudiante de segundo año lideró a Paynesville con 292 asistencias en sets, el máximo del equipo, y anotó 177 ataques y 24 servicios ace.

Schaefer será un defensor clave para los Bulldogs, quien graduó al libero McKenna Barten. Barten lideró a Paynesville en ataques (329) y servicios as (28) la temporada pasada.

“Siempre es difícil perder a un líbero senior que tenía una gran actitud y una ética de trabajo increíble”, dijo Humbert.

Rayah Leyendecker, una atacante de 5-8, y Samantha Ludwig, una atacante de 5-9, son un par de personas de último año que también buscan campañas sólidas en el ataque junto a Martinson.

Teagan Glenz es un retornado clave para los Bulldogs. Ella es una bloqueadora central de segundo año 6-0.