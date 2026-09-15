Voleibol: los Paynesville Bulldogs apuntan más alto después de una temporada difícil

PAYNESVILLE – La temporada pasada fue un año malo para el joven equipo de voleibol de Paynesville.
Pero, a medida que los Bulldogs entran en 2026 con todos los graduados menos tres, esperan un mejor año por delante.
calendario 2026
|28 de agosto
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|9 am
|1 de septiembre
|kms
|7 pm
|8 de septiembre
|en NLS
|7 pm
|10 de septiembre
|Eden Valley-Watkins
|7 pm
|12 de septiembre
|en el torneo de Sauk Rapids
|9 am
|14 de septiembre
|el de osaki
|19:15
|17 de septiembre
|Lago de arce
|7 pm
|21 de septiembre
|en Benson
|19:15
|24 de septiembre
|en Royalton
|7 pm
|28 de septiembre
|Litchfield
|7 pm
|1 de octubre
|Kimball
|7 pm
|5 de octubre
|Morris/Chokio-Alberta
|19:15
|8 de octubre
|BBE
|7 pm
|13 de octubre
|y ACGC
|7 pm
|19 de octubre
|en el valle de Redwood
|19:15
|22 de octubre
|en Holdingford
|7 pm
Esto se debe a que Paynesville, que tuvo marca de 3-4 en la Conferencia Central de Minnesota, tuvo marca de 8-16.
“Tenemos un equipo con potencial”, dijo la entrenadora en jefe de Paynesville, Nicole Humbert. “Esperamos con ansias que llegue la temporada y ver cómo cada jugador asume sus roles”.
Humbert y compañía traen de vuelta a un par de jugadores del All-Central Minnesota del equipo del año pasado.
Ava Martinson, una atacante externa de 5 pies 11 pulgadas, fue una selección del primer equipo del All-Central Minnesota. El senior lideró a los Bulldogs con 200 remates y contribuyó con 171 ataques y 16 servicios ace.
Martinson buscará seguir construyendo química con Kylin Schaefer, un armador de 5-7 que viene de un primer año de primer año del All-Central Minnesota Second Team. El estudiante de segundo año lideró a Paynesville con 292 asistencias en sets, el máximo del equipo, y anotó 177 ataques y 24 servicios ace.
Schaefer será un defensor clave para los Bulldogs, quien graduó al libero McKenna Barten. Barten lideró a Paynesville en ataques (329) y servicios as (28) la temporada pasada.
“Siempre es difícil perder a un líbero senior que tenía una gran actitud y una ética de trabajo increíble”, dijo Humbert.
Rayah Leyendecker, una atacante de 5-8, y Samantha Ludwig, una atacante de 5-9, son un par de personas de último año que también buscan campañas sólidas en el ataque junto a Martinson.
Teagan Glenz es un retornado clave para los Bulldogs. Ella es una bloqueadora central de segundo año 6-0.