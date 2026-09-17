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Rally Mont Blanc 2026

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Martina López
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Este año, nuevamente habrá numerosas opciones promocionales con el Clio Trophy France asfalto, pero también el trofeo Alpine A290.

El 78º RALLYE MONT-BLANC – MORZINE representa un recorrido total de 517,84 km repartidos en 12 especiales, con un total de 196,04 km. Está dividido en 5 secciones y 2 etapas.

Actualizado el 7 de agosto: Este viernes, los organizadores publicaron el programa completo de esta 78ª edición, incluyendo también las tarjetas de etapas especiales.

Actualización del 26 de agosto: Adición del calendario del e-rally reservado para el Alpine A290 Rallye

Actualización del 28 de agosto: Adición de la lista de inscritos numerados

Los reconocimientos se realizarán los días 29 y 30 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiembre de 2026.

Programa de rally (moderno)

Viernes 28 de agosto de 2026: Publicación de la lista de inscritos

jueves 3 de septiembre de 2026
A 08h30-12h30
13:00 – 17:30		 A A
A 10:00-20:00 Técnicas de verificación A
Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales – 108,40 km)
A A Inicio del rally + Asistencia A
ES1 07h33 MONTRIOND le LAC – AVORIAZ 12,50 kilometros
A A Asistencia A
ES2 09h26 BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE 12,60 kilometros
ES3 10h54 LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ 25,05 kilometros
A A Asistencia A
ES4 14h37 BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE 12,60 kilometros
ES5 16h05 LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ 25,05 kilometros
A A Asistencia A
ES6 8:18 p. m. MORZINE – MONTRIOND LE LAC 20,60 kilometros
A 20h58 Llegada Paso 1 A
Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 etapas especiales – 89,74 km)
A A Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) A
ES7 09h53 MOILLON – SAMOÃŠNS 10,33 kilometros
ES8 10h41 SAMOÃŠNS – MORZINE 20,06 kilometros
ES9 11h44 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros
A A Asistencia A
ES10 15h52 MOILLON – SAMOÃŠNS 10,33 kilometros
ES11 16h40 SAMOÃŠNS – MORZINE 20,06 kilometros
ES12 17h43 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros
A 18h43 Llegada del mitin A

Programa de rally (Alpine A290 Rallye)

Doce pruebas especiales estarán en el programa de este e-Rally con un total de 145,42 km cronometrados.

Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales)
A A Inicio del rally + Asistencia A
ES1 09h03 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros
ES2 10h36 SAMOÃŠNS – MORZINE 14,95 kilometros
A A Consolidación, cobro y asistencia A
ES3 13h39 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros
ES4 14h32 SAMOÃŠNS – MORZINE 14,95 kilometros
A A Consolidación, cobro y asistencia A
ES5 17h05 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros
A A Consolidación, cobro y asistencia A
ES6 A MORZINE – MONTRIOND LE LAC 20,06 kilometros
A 20h58 Llegada Paso 1 A
Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 especiales)
A A Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) A
ES7 07h13 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros
ES8 07h41 LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros
A A Consolidación, cobro y asistencia A
ES9 10h54 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros
ES10 11:12 a.m. LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros
A A Consolidación, cobro y asistencia A
ES11 15h00 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros
ES12 15h28 LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros
A 17h08 Llegada del mitin A

Palmarés

  • 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
  • 2024: Loeb (Alpine GT+), Rossel, Bonato
  • 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), L.Rossel, Margaillan
  • 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Margaillan
  • 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gilbert
  • 2020: Bonato (Citroín C3 R5), Gilbert, Guigou
  • 2019: Rossel (Citroën C3 R5), Bonato, Gilbert
  • 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Gilbert, Habouzit
  • 2017: Bonato (Citroën DS3 R5), Baud, Giordano
  • 2016: Bonato (Citroën DS3 R5) – Baud – Roché
  • 2015: Sarrazin (Ford Fiesta WRC), Cuoq, Bonato
  • 2014: Maurin (Fiesta WRC), Cuoq, Baud
  • 2013: Maurin (Fiesta WRC), Brunson, Roche
  • 2012: Sarrazin (307 WRC), Cuoq, Maurin
  • 2011: Campana (Mini WRC), Nantes, Gal

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