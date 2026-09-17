Rally Mont Blanc 2026

Este año, nuevamente habrá numerosas opciones promocionales con el Clio Trophy France asfalto, pero también el trofeo Alpine A290.
El 78º RALLYE MONT-BLANC – MORZINE representa un recorrido total de 517,84 km repartidos en 12 especiales, con un total de 196,04 km. Está dividido en 5 secciones y 2 etapas.
Actualizado el 7 de agosto: Este viernes, los organizadores publicaron el programa completo de esta 78ª edición, incluyendo también las tarjetas de etapas especiales.
Actualización del 26 de agosto: Adición del calendario del e-rally reservado para el Alpine A290 Rallye
Actualización del 28 de agosto: Adición de la lista de inscritos numerados
Los reconocimientos se realizarán los días 29 y 30 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiembre de 2026.
Programa de rally (moderno)
Viernes 28 de agosto de 2026: Publicación de la lista de inscritos
|jueves 3 de septiembre de 2026
|A
|08h30-12h30
13:00 – 17:30
|A
|A
|A
|10:00-20:00
|Técnicas de verificación
|A
|Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales – 108,40 km)
|A
|A
|Inicio del rally + Asistencia
|A
|ES1
|07h33
|MONTRIOND le LAC – AVORIAZ
|12,50 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES2
|09h26
|BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE
|12,60 kilometros
|ES3
|10h54
|LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ
|25,05 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES4
|14h37
|BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE
|12,60 kilometros
|ES5
|16h05
|LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ
|25,05 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES6
|8:18 p. m.
|MORZINE – MONTRIOND LE LAC
|20,60 kilometros
|A
|20h58
|Llegada Paso 1
|A
|Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 etapas especiales – 89,74 km)
|A
|A
|Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min)
|A
|ES7
|09h53
|MOILLON – SAMOÃŠNS
|10,33 kilometros
|ES8
|10h41
|SAMOÃŠNS – MORZINE
|20,06 kilometros
|ES9
|11h44
|LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES
|14,48 kilometros
|A
|A
|Asistencia
|A
|ES10
|15h52
|MOILLON – SAMOÃŠNS
|10,33 kilometros
|ES11
|16h40
|SAMOÃŠNS – MORZINE
|20,06 kilometros
|ES12
|17h43
|LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES
|14,48 kilometros
|A
|18h43
|Llegada del mitin
|A
Programa de rally (Alpine A290 Rallye)
Doce pruebas especiales estarán en el programa de este e-Rally con un total de 145,42 km cronometrados.
|Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales)
|A
|A
|Inicio del rally + Asistencia
|A
|ES1
|09h03
|LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES
|14,48 kilometros
|ES2
|10h36
|SAMOÃŠNS – MORZINE
|14,95 kilometros
|A
|A
|Consolidación, cobro y asistencia
|A
|ES3
|13h39
|LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES
|14,48 kilometros
|ES4
|14h32
|SAMOÃŠNS – MORZINE
|14,95 kilometros
|A
|A
|Consolidación, cobro y asistencia
|A
|ES5
|17h05
|LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES
|14,48 kilometros
|A
|A
|Consolidación, cobro y asistencia
|A
|ES6
|A
|MORZINE – MONTRIOND LE LAC
|20,06 kilometros
|A
|20h58
|Llegada Paso 1
|A
|Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 especiales)
|A
|A
|Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min)
|A
|ES7
|07h13
|LA VERNAZ – VAILLY
|7,19 kilometros
|ES8
|07h41
|LULÍN – ORCIER
|10,15 kilometros
|A
|A
|Consolidación, cobro y asistencia
|A
|ES9
|10h54
|LA VERNAZ – VAILLY
|7,19 kilometros
|ES10
|11:12 a.m.
|LULÍN – ORCIER
|10,15 kilometros
|A
|A
|Consolidación, cobro y asistencia
|A
|ES11
|15h00
|LA VERNAZ – VAILLY
|7,19 kilometros
|ES12
|15h28
|LULÍN – ORCIER
|10,15 kilometros
|A
|17h08
|Llegada del mitin
|A
Palmarés
- 2025: Camilli (Hyundai i20N Rally2), Bonato, Margaillan
- 2024: Loeb (Alpine GT+), Rossel, Bonato
- 2023: Bonato (Citroën C3 Rally2), L.Rossel, Margaillan
- 2022: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Margaillan
- 2021: Bonato (Citroën C3 Rally2), Giordano, Gilbert
- 2020: Bonato (Citroín C3 R5), Gilbert, Guigou
- 2019: Rossel (Citroën C3 R5), Bonato, Gilbert
- 2018: Bonato (Citroën C3 R5), Gilbert, Habouzit
- 2017: Bonato (Citroën DS3 R5), Baud, Giordano
- 2016: Bonato (Citroën DS3 R5) – Baud – Roché
- 2015: Sarrazin (Ford Fiesta WRC), Cuoq, Bonato
- 2014: Maurin (Fiesta WRC), Cuoq, Baud
- 2013: Maurin (Fiesta WRC), Brunson, Roche
- 2012: Sarrazin (307 WRC), Cuoq, Maurin
- 2011: Campana (Mini WRC), Nantes, Gal