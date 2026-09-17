Rally Mont Blanc 2026

Este año, nuevamente habrá numerosas opciones promocionales con el Clio Trophy France asfalto, pero también el trofeo Alpine A290.

El 78º RALLYE MONT-BLANC – MORZINE representa un recorrido total de 517,84 km repartidos en 12 especiales, con un total de 196,04 km. Está dividido en 5 secciones y 2 etapas.

Actualizado el 7 de agosto: Este viernes, los organizadores publicaron el programa completo de esta 78ª edición, incluyendo también las tarjetas de etapas especiales.

Actualización del 26 de agosto: Adición del calendario del e-rally reservado para el Alpine A290 Rallye

Actualización del 28 de agosto: Adición de la lista de inscritos numerados

Los reconocimientos se realizarán los días 29 y 30 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiembre de 2026.

Programa de rally (moderno)

Viernes 28 de agosto de 2026: Publicación de la lista de inscritos

jueves 3 de septiembre de 2026 A 08h30-12h30

13:00 – 17:30 A A A 10:00-20:00 Técnicas de verificación A Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales – 108,40 km) A A Inicio del rally + Asistencia A ES1 07h33 MONTRIOND le LAC – AVORIAZ 12,50 kilometros A A Asistencia A ES2 09h26 BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE 12,60 kilometros ES3 10h54 LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ 25,05 kilometros A A Asistencia A ES4 14h37 BONNEVILLE – SAINT PIERRE EN FAUCIGNY – GLIERE VAL DE BORNE 12,60 kilometros ES5 16h05 LES CLEFS – MANIGOD – LA CLUSAZ 25,05 kilometros A A Asistencia A ES6 8:18 p. m. MORZINE – MONTRIOND LE LAC 20,60 kilometros A 20h58 Llegada Paso 1 A Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 etapas especiales – 89,74 km) A A Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) A ES7 09h53 MOILLON – SAMOÃŠNS 10,33 kilometros ES8 10h41 SAMOÃŠNS – MORZINE 20,06 kilometros ES9 11h44 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros A A Asistencia A ES10 15h52 MOILLON – SAMOÃŠNS 10,33 kilometros ES11 16h40 SAMOÃŠNS – MORZINE 20,06 kilometros ES12 17h43 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros A 18h43 Llegada del mitin A

Programa de rally (Alpine A290 Rallye)

Doce pruebas especiales estarán en el programa de este e-Rally con un total de 145,42 km cronometrados.

Viernes 4 de septiembre de 2026 (6 especiales) A A Inicio del rally + Asistencia A ES1 09h03 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros ES2 10h36 SAMOÃŠNS – MORZINE 14,95 kilometros A A Consolidación, cobro y asistencia A ES3 13h39 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros ES4 14h32 SAMOÃŠNS – MORZINE 14,95 kilometros A A Consolidación, cobro y asistencia A ES5 17h05 LA COSTA DE ARBROZ-ESSERT ROMAND-TANINGES 14,48 kilometros A A Consolidación, cobro y asistencia A ES6 A MORZINE – MONTRIOND LE LAC 20,06 kilometros A 20h58 Llegada Paso 1 A Sábado 5 de septiembre de 2026 (6 especiales) A A Salida Etapa 2 + Asistencia (50 min) A ES7 07h13 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros ES8 07h41 LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros A A Consolidación, cobro y asistencia A ES9 10h54 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros ES10 11:12 a.m. LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros A A Consolidación, cobro y asistencia A ES11 15h00 LA VERNAZ – VAILLY 7,19 kilometros ES12 15h28 LULÍN – ORCIER 10,15 kilometros A 17h08 Llegada del mitin A

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