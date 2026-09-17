Rally Mont-Blanc 2026: una lista de inscritos aún excelente

Evidentemente, encontraremos como favoritos a los tres aspirantes al título: Raphaël Astier, Hugo Margaillan y Yoann Bonato. Denis Giraudet, lesionado en Vosges Grand Est, regresará junto al piloto de Porsche. Entre un total de 23 Rally2, también encontraremos a outsiders como Benjamin Stirling, Lucas Darmezin, Jean-Baptiste Franceschi, Kévin Bochatay y Sarah Rumeau, descubriendo el Skoda sobre asfalto.
En FRGT, Quentin Gilbert, que cuenta con una serie de éxitos con Porsche en la Coupe de France, también será alguien a seguir, al igual que Côme Ledogar, Ludovic Godard, Thomas Anacleto y Pierre Roché.
En FRC3, el campo será muy bonito con 10 equipos inscritos, todos en Clio Rally3. En el grupo FRC5, el trofeo Clio Asphalte aporta evidentemente una lista muy amplia con 39 inscritos en la fórmula de promoción, pero en total, 58 coches en esta categoría.
En el trofeo Michelin Amateurs estarán los principales líderes del campeonato: Sylvain Seray, Florent Pueyo, Thomas Capelli, Yoan Corberand, Julien Deslauriers y Ludovic Jeudy. También inscritos en este trofeo, Alexandre Villiod y Arthur Roché parten como favoritos.
En el grupo FRallyNat, Jérémy Jamet partirá como claro favorito. En el grupo FRC6 se esperan cinco competidores en la salida.
Finalmente, en el trofeo del Alpine A290 Rallye, Melvin Rabilloud intentará consolidar su posición de liderazgo cuando todavía quedan tres pruebas.
Lista de participantes
4 y 5 de septiembre de 2026 – Rallye Mont-Blanc Morzine (Campeonato de Francia de Rallyes de Asfalto)
Lista de compromisos (PDF)
|N°
|Concurrente
|Piloto
|Copiloto
|Auto
|grupo
|Clase
|Campeonato
|1
|CHL SPORT AUTO
|ASTIER Rafael
|Denis GIRAUDET
|Porsche 992
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|2
|CHL SPORT AUTO
|MARGAILLAN Hugo
|COPPA Mathieu
|Hyundai i20N
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|3
|VIAJES DEPORTE DE MOTOR
|BONATO Yoann
|BOULLOUD Benjamín
|Lancia Ypsilon HF
|FRC2
|R5/Rally2
|FQ
|4
|PH SPORT de MINERVA OIL
|Benjamín
|STIRLING Florencia
|Citroën C3
|FRC2
|R5/Rally2
|FQ
|5
|GILBERT Quintín
|GILBERT Quintín
|GUIEU Christopher
|Porsche 992
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|6
|CARRERA DE ENJOLRAS VIP
|DARMEZIN Lucas
|Charlyne QUARTINI
|Hyundai i20N
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|7
|FRANCISCO Juan Bautista
|FRANCISCO Juan Bautista
|VALICI Nicolás
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|8
|PH SPORT MINERVA DIC87
|MARCHAL Jean-Renaud
|BRONNER Kevin
|Lancia Ypsilon HF
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|9
|BOCHATAY Kevin
|BOCHATAY Kevin
|COMBE Geoffrey
|Hyundai i20N
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|10
|RUMEAU Sara
|RUMEAU Sara
|Marina Lacruz
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFFTM
|11
|LEDOGAR CÃ´me
|LEDOGAR CÃ´me
|DUVAL Matthieu
|Porsche 992
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|12
|ANACLETO Tomás
|ANACLETO TOMAS
|MARÍA STIRLING
|Porsche 992
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|14
|PH SPORT MINERVA DIC87
|GODARD Ludovic
|MAILLEFERT Alexis
|Porsche 992
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|15
|RUILLARD Patricio
|RUILLARD Patricio
|ZAZURCA Guilhem
|Porsche GT3 991/2
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|16
|BREITTMAYER Emile
|BREITTMAYER Emile
|PREVOT Stéphane
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|17
|HABOUZIT Thibault
|HABOUZIT Thibault
|MOREL Romain
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|18
|Eric MAUFFREY
|Eric MAUFFREY
|BELOT Olivier
|Citroën C3
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|19
|LAGRUE Gwenaël
|LAGRUE Gwenaël
|RUBIO-TOINY Romain
|Citroën C3
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|20
|CONSTANTIE Kevin
|CONSTANTIE Kevin
|MAURÍN Mathieu
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|21
|CHAVANNE Jérôme
|CHAVANNE Jérôme
|Emilie GALLEANO
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|MT
|22
|CHL SPORT AUTO
|Víctor DEYGAS
|COSTE ANTONIN
|Citroën DS3
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|23
|Deportes de motor AMD
|MELLA StÃ©fano
|LAZZARINI Nicolo
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|24
|DAÑO Jean-Baptiste
|DAÑO Jean-Baptiste
|Melvine sostenida
|Hyundai i20N
|FRC2
|R5/Rally2
|CFTM
|25
|EQUIPO BRR/GT GERÄTETECHNIK
|DE THURN Y TAXIS Albert
|Hain Jara
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|FQ
|26
|TALLER DE TZOUMAZ
|MARET Thibault
|LOUKA Luis
|Citroën C3
|FRC2
|R5/Rally2
|FQ
|27
|CARRERA DE ENJOLRAS VIP
|FONTALBA Grégory
|HERMET Esteban
|Alpine A110 GT-P
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|28
|ROCHÃ‰ Pierre
|ROCHÃ‰ Pierre
|ROCHÃ‰ Martín
|Alpine A110 GT-P
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|29
|BECT Fabrice
|BECT Fabrice
|MICHAL Arnaud
|Alpine A110 GT-P
|FRGT
|GT+
|CF 2RMTM
|30
|EQUIPO DE CARRERAS DE BELGA ORIENTAL
|DELHEZ Romain
|FACTURAS Gerome
|Porsche 991 GT3
|FRGT
|GT+
|CF 2RM
|31
|CHL SPORT AUTO
|SURROCA Yohan
|DUMONT Loïc
|Hyundai i20N
|FRC2
|R5/Rally2
|1â€²
|32
|PRUD’HOMME Dimitri
|PRUD’HOMME Dimitri
|RICARDO Christophe
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|1â€²
|33
|NOE Cédric
|NOE Cédric
|VIGNOLLE Alex
|Skoda Fabia RS
|FRC2
|R5/Rally2
|1â€²
|34
|Jonathan SCHEIDEGGER
|Jonathan SCHEIDEGGER
|JUEVES Nicolás
|Peugeot 208 T16
|FRC2
|R5/Rally2
|1â€²
|35
|Philippe BAFFOUN
|Philippe BAFFOUN
|DUCHAINE EloÃ¯se
|Ford Fiesta RS WRC
|FRC1
|A8W
|1â€²
|36
|PH SPORT de MINERVA OIL
|PEREZ Armando
|MONDIÉRE Benjamín
|Fiesta
|FRC1
|A8W
|FQ
|37
|CHL SPORT AUTO
|VIÑA Mireille
|FONTANA Alexandra
|Alpino A110
|FRGT
|RGT
|CFF 2RMTM
|38
|BLANC-GONNET Antonio
|BLANC-GONNET Antonio
|VAN OUTRYVE Marina
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|CFTM
|39
|BLANCO GONNET Eddy
|BLANCO GONNET Eddy
|Laurent BURGUÉS
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|FQ
|40
|GATTI Jean-Pierre
|GATTI Jean-Pierre
|BELLEVILLE René
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|FQ
|41
|SAÚCO Jérôme
|SAÚCO Jérôme
|VANBUTSEL Thomas
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|MT
|42
|Allison VIANO
|Allison VIANO
|CONSTRUIR MEUNIER Christelle
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|CFFTM
|43
|MOREL Nicolás
|MOREL Nicolás
|CURIOZ Ninon
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|1â€²
|44
|MOULON Romain
|MOULON Romain
|HAREAU Thomas
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|1â€²
|45
|DELRUE Michael
|DELRUE Michael
|DELRUE Aurelie
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|1â€²
|46
|SAUTRON Romain
|SAUTRON Romain
|DEBIDO Corentin
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|1â€²
|47
|TOURNEUX Gilles
|TOURNEUX Gilles
|TORNEUX Antonio
|Renault Clio Rally3
|FRC3
|Rally3
|1â€²
|48
|LARAVINE Régis
|LARAVINE Régis
|cindy picard
|Peugeot 207S2000
|FRC2
|A7S
|1â€²
|49
|PRATS Jean François
|PRATS Jean François
|GRANDVUILLEMIN Mathieu
|Renault Clio 16S
|FRallyNat
|A7K
|MT
|50
|DACHICOURT Pablo
|DACHICOURT Pablo
|DACHICOURT Adèle
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|51
|POTARD Maxence
|POTARD Maxence
|BIEGALKE Maxime
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|52
|FOSTIER Romain
|FOSTIER Romain
|ABCHICHE Ophélie
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|53
|MARRÓN romano
|MARRÓN romano
|CHEVALIER Aurelia
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|54
|JANNY JÃ©rÃ´me
|JANNY JÃ©rÃ´me
|PESCA Helena
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|55
|PH SPORT de MINERVA OIL
|FLORENSON Alex
|Charline DICHAMP
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|56
|LE JOSSEC Tom
|LE JOSSEC Tom
|LEROY Christophe
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|57
|PH SPORT MINERVA DIC87
|GAS Luis
|Alison GIRARD
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|58
|ROUMIEUX Yohan
|ROUMIEUX Yohan
|FUENTE Bastien
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|59
|COMBE Fabien
|COMBE Fabien
|CHEZ Fabien
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|60
|RIVALANTE Néo
|RIVALANTE Néo
|joly tom
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|61
|TRUCHET Christophe
|TRUCHET Christophe
|TRUCHET Barbara
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|62
|DIDIER Clément
|DIDIER Clément
|BRETÓN Anne Laurence
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|63
|VERICEL Leo
|VERICEL Leo
|GASTON Jade
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|64
|SÃ˜RENSEN Oliver
|SÃ˜RENSEN Oliver
|FELIZ Federico
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|65
|SANTIAGO Tomás
|SANTIAGO Tomás
|PERNET COUDRIER Sara
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|66
|Préstamo GUIBAL
|Préstamo GUIBAL
|CRESPIN Stéphane
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|67
|BÉRARD Pascal
|BÃ‰RARD Pascal
|BÃ‰RARD Carolina
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CF 2RM
|68
|GAGNIERE Guillermo
|GAGNIERE Guillermo
|Benoit GAY
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|69
|SABLONNIÉRE Alfred
|SABLONNIÉRE Alfred
|MONTEILHET Antoine
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|70
|MISILLIER Pablo
|MISILLIER Pablo
|PARMENTIER Alexian
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|71
|INCLUSO ROCHE Nicolás
|INCLUSO ROCHE Nicolás
|BELLAVARDE Mélodie
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|72
|VAN OUTRYVE Thomas
|VAN OUTRYVE Thomas
|DELLA-PINA Johanna
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|73
|DURIGON Michaël
|DURIGON Michaël
|RICHARD Mylène
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|74
|BOURRAT Jacques
|BOURRAT Jacques
|BORRAT Jean
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|75
|POSO Alexis
|POSO Alexis
|CARDOT Lou
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|76
|SCOTTO LA CHIANCA Grégory
|SCOTTO LA CHIANCA Grégory
|Florian Chardon
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|77
|CHAGOT Maxime
|CHAGOT Maxime
|CHAGOT Bertrand
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|78
|CHAGOT Vicente
|CHAGOT Vicente
|EL DU Alejandro
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|79
|DUARTE Robin
|DUARTE Robin
|Bernie Pablo
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|80
|Benoit Clementina
|Benoit Clementina
|SE BOLLEAN Eric
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|FFC 2RM
|81
|CASARSE con Killian
|CASARSE con Killian
|TUEZ Adán
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|82
|Franck GIRAUD
|Franck GIRAUD
|DUBIEN Christophe
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|83
|CHL SPORT AUTO
|GIRARD Maxence
|GIL MATEUS Ricardo
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|84
|PH SPORT MINERVA DIC87
|BOTIN Luis
|ANDREUX Titouan
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|85
|DUCLOS Mathieu
|DUCLOS Mathieu
|DONAT-MAGNIN San Valentín
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|86
|BOULANGE Lilou
|BOULANGE Lilou
|PEQUEÑA Margot
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|FFC 2RM
|87
|GUILLAUME Arturo
|GUILLAUME Arturo
|RUSZKOWSKI Elodie
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|88
|RUBÍN DELANCHY Tanguy
|RUBÍN DELANCHY Tanguy
|RUBIN DELANCHY Julien
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|CTFA
|89
|SERAY Sylvain
|SERAY Sylvain
|ANDRÉU Vicente
|Mitsubishi Lancer Evo 7
|FRallyNat
|A8
|CFTM
|90
|CARRERA DE ENJOLRAS VIP
|PUEYO Florent
|DINET Timoteo
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|91
|PELO Tomás
|PELO Tomás
|PELO marino
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|MT
|92
|CORBERAND Yoan
|CORBERAND Yoan
|COMPOZIEUX Paulina
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|MT
|93
|DESLAURIERS SABLONNIÉRE Julien
|DESLAURIERS SABLONNIÉRE Julien
|LÓPEZ Guillermo
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|94
|PH SPORT de MINERVA OIL
|VILLIOD Alexandre
|PASCAUD Loris
|Lancia Ypsilon
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|95
|PALOMAS Florián
|PALOMAS Florián
|PERRIN Manon
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|96
|JUEVES Ludovic
|JUEVES Ludovic
|THIRIOT Marlène
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|97
|DENTRO de Patricio
|DENTRO de Patricio
|BLOUET Tommy
|Lancia Ypsilon
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|98
|ROCHÃ‰ Arthur
|ROCHÃ‰ Arthur
|Julieta PELLIER
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|99
|MISIEK Frédéric
|MISIEK Frédéric
|MISIEK Valérie
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|100
|BOWL Thibaut
|BOWL Thibaut
|MOREL Pierre-Henri
|Peugeot 208 Línea GT
|FRC4
|rally4
|MT
|101
|CARRERA DE ENJOLRAS VIP
|Kevin CORBIER
|GRACIAS Céline
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|102
|RABILLOUD Jeoffrey
|RABILLOUD Jeoffrey
|BRISSEAU Quentin
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|MT
|103
|KONARSKI Florent
|KONARSKI Florent
|KONARSKI Amandine
|Opel Corsa Línea GS
|FRC4
|rally4
|CF 2RMTM
|104
|LECLERCQ Romain
|LECLERCQ Romain
|Alex Dubois
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|Rally4
|MT
|105
|TROMBERT Nicolás
|TROMBERT Nicolás
|SCHILLACI Julien
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|106
|DERONZIER Julien
|DERONZIER Julien
|SERMONET Nicolás
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|MT
|107
|NEGRE JÃ©rÃ´me
|NEGRE JÃ©rÃ´me
|RAMOS Luis
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|MT
|108
|Guimet Aurelien
|Guimet Aurelien
|BARCAZA Pierre
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|109
|LAURENT Bastien
|LAURENT Bastien
|VO DINH Emeline
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|MT
|110
|TALLER La Tzoumaz
|DEVANTHERY Aurelien
|STEPHANE FELLAY
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|111
|bruno evan
|bruno evan
|matilde ganaría
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|112
|CAPÓ Luis
|CAPÓ Luis
|LANDON Corentín
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|CF 2RMTM
|113
|REY-GINES Elodie
|REY-GINES Elodie
|FAIVRE Emeline
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|CFF 2RMTM
|114
|JAMET JÃ©rÃ©my
|JAMET JÃ©rÃ©my
|Marina JAMET
|Renault Clio RS
|FRallyNat
|F214
|MT
|115
|PERRIN ANTONIO
|PERRIN ANTONIO
|GRUFFAT Elodie
|Renault Clio RS
|FRallyNat
|F214
|MT
|116
|VIDAL Nicolás
|VIDAL Nicolás
|TEMPIER Gauthier
|Renault Clio Ragnotti
|FRallyNat
|F214
|MT
|117
|CORDIER Patrice
|CORDIER Patrice
|POUSSOT Alix
|peugeot 307
|FRallyNat
|F214
|MT
|118
|MONTAÑA Jérôme
|MONTAÑA Jérôme
|DUPONT Sylvain
|Subaru Impreza WRX STI
|FRallyNat
|R4
|MT
|119
|BOUVIER BANGILLON Christophe
|BOUVIER BANGILLON Christophe
|VANDERBEQUE Jacques
|Subaru Impreza ITS
|FRallyNat
|N4
|FQ
|120
|URREIZTI Gérald
|URREIZTI Gérald
|ZINTHALER Christophe
|Renault Clio RS Max
|FRC4
|R3
|CF 2RMTM
|121
|CREPY Mickaël
|CREPY Mickaël
|Stéphane Ibáñez
|Renault Clio RS Max
|FRC4
|R3
|MT
|122
|JOLY ANTOINE
|JOLY ANTOINE
|BONVARLET Nicolás
|Kit Coche Citroën Saxo
|FRC4
|A6K
|FQ
|123
|JUEVES Raphaël
|JUEVES Raphaël
|TENTILLIER Fabien
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|MT
|124
|PERIER Gauthier
|PERIER Gauthier
|ROURE Pierre
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|CF 2RMTM
|125
|ANDRIS Yvonick
|ANDRIS Yvonick
|DEMANGE Jean-Charles
|Renault Dacia Sandero
|FRC4
|F213
|FQ
|126
|DOGRAL Omer
|DOGRAL Omer
|BELHACENO Matthieu
|Peugeot 208 Racing
|FRC6
|FR6
|CF 2RMTM
|127
|HERT JÃ©rÃ´me
|HERT JÃ©rÃ´me
|HERT Mélanie
|Lancia Ypsilon HF Racing
|FRC6
|FR6
|CF 2RMTM
|128
|VIAJES DEPORTE DE MOTOR
|PISCIS Alejandro
|El disgusto de Jérôme
|Lancia Ypsilon HF Racing
|FRC6
|FR6
|CF 2RM
|129
|GINET Elona
|GINET Elona
|BONNEMORT Emma
|Peugeot 208 Racing
|FRC6
|FR6
|FFC 2RM
|130
|DUPUY Maeva
|DUPUY Maeva
|Margot Dupuy
|Peugeot 208 Racing
|FRC6
|FR6
|FFC 2RM
|131
|mero tomás
|mero tomás
|CADDOUX Clara
|Renault Clio Ragnotti
|FRC4
|N3
|FQ
|132
|TRUCHA Alexis
|TRUCHA Alexis
|PLONKA Kevin
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|2â€²
|133
|DUBOULOZ Mathias
|DUBOULOZ Mathias
|TOGNARELLI Dimitri
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|rally4
|1â€²
|134
|GUERIN JÃ©rÃ´me
|GUERIN JÃ©rÃ´me
|GUY Mireille
|Lancia Ypsilon
|FRC4
|rally4
|1â€²
|135
|AVGEROPOULOS Christos
|AVGEROPOULOS Christos
|Efstratios de GIAVASIS
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|Rally4
|1â€²
|136
|CLUB DEL AUTOMÓVIL DE SUIZA
|ESTEVES Michaël
|BERDAYES Ismaël
|Opel Corsa Línea GS
|FRC4
|rally4
|1â€²
|137
|VIATTE Alexy
|VIATTE Alexy
|BALLET Gilberto
|Lancia Ypsilon
|FRC4
|rally4
|1â€²
|138
|EN LA INFANCIA Mathieu
|EN LA INFANCIA Mathieu
|Jardín AUBRY
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|1â€²
|139
|ROLIN SEBASTIEN
|ROLIN SEBASTIEN
|JACQUOT Aurelien
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|Rally4
|1â€²
|140
|JOURDAN KEVIN
|JOURDAN KEVIN
|HUGO ESCUDO
|Línea Renault Clio RS
|FRC4
|rally4
|1â€²
|141
|ANTHERIEU Julien
|ANTHERIEU Julien
|LOMBARDI Enzo
|Línea Peugeot 208 GT
|FRC4
|rally4
|1â€²
|142
|AIMARETTI Hugo
|AIMARETTI Hugo
|PIERRE Tristán
|Opel Corsa Línea GS
|FRC4
|rally4
|1â€²
|143
|RANNARD Raphaël
|RANNARD Raphaël
|MONDON Inès
|Renault Clio 3 rs
|FRallyNat
|F214
|1â€²
|144
|FAVRAT Amélie
|FAVRAT Amélie
|MOREL Céline
|Peugeot 206 RC
|FRallyNat
|F214
|CFF
|145
|TOE SÃ©bastien
|TOE SÃ©bastien
|CARDINET Philippe
|Renault Clio
|FRallyNat
|F214
|1â€²
|146
|kevin bessi
|kevin bessi
|GORDA Clément
|Renault Clio 3
|FRallyNat
|F214
|1â€²
|147
|CHAMIOT-CLERC Didier
|CHAMIOT-CLERC Didier
|SECRETARIO CHAMIOT Christian
|peugeot 208
|FRallyNat
|F214
|1â€²
|148
|LABORIE Christophe
|LABORIE Christophe
|Sandra Chauvard
|Renault Clio
|FRallyNat
|F214
|A
|149
|BLANCO LoÃ¯c
|BLANCO LoÃ¯c
|GUILLOT MaÃ¯lys
|Peugeot 206 RC
|FRallyNat
|F214
|A
|150
|CASARSE CON NOLAN
|CASARSE CON NOLAN
|Cassy CURIOSA
|Renault Clio RS
|FRallyNat
|F214
|A
|151
|BIDAUD Julien
|BIDAUD Julien
|SANTAELLA Loic
|BMW 320i
|FRallyNat
|F214
|A
|152
|PERROUX Nicolas
|PERROUX Nicolas
|Alexandra Dupanloup
|Renault Clio
|FRallyNat
|F214
|A
|153
|METZLER Yann
|METZLER Yann
|METZLER LoÃ¯c
|Peugeot 206GT
|FRallyNat
|F214
|A
|154
|METZLER Thierry
|METZLER Thierry
|ANGELLOZ NICOUD Marina
|Peugeot 306 S16
|FRallyNat
|F214
|A
|155
|EL MÁS RUDO Sébastien
|EL MÁS RUDO Sébastien
|EL MÁS GRUSO Maëlle
|Subaru Impreza N12
|FRallyNat
|A8
|A
|156
|MATRAS Christophe
|MATRAS Christophe
|Laura Dubouchet
|Subaru Impreza WRX STI
|FRallyNat
|A8
|A
|157
|BOUCHARD Alain
|BOUCHARD Alain
|BOUCHARD Sara
|Subaru Impreza
|FRallyNat
|A8
|A
|158
|MUCHA SUERTE Javier
|MUCHA SUERTE Javier
|CALIPPE Nicolás
|BMW 325
|FRallyNat
|A8
|A
|159
|LABORIE Antoine
|LABORIE Antoine
|TISSIER Pablo
|Renault 5 GT Turbo
|FRallyNat
|N4
|A
|160
|Mathon Julien
|Mathon Julien
|MONTABONE Jacky
|Renault Clio RS Max
|FRC4
|R3
|A
|161
|BUILLAUM Baptiste
|BUILLAUM Baptiste
|MULOT Jean-Marc
|Renault Clio RS
|FRC4
|R3
|A
|162
|FONTANAY Nicolás
|FONTANAY Nicolás
|BOISSADIE Mateo
|Renault Clio RS
|FRC4
|R3
|A
|163
|FERREIRA Maxime
|FERREIRA Maxime
|POUDRON MATHIS
|Renault Clio RS
|FRC4
|R3
|A
|164
|SABIO JÃ©rÃ©my
|SABIO JÃ©rÃ©my
|BEAULIEU Noëlise
|Peugeot 206 S1600
|FRC4
|A6K
|A
|165
|Fabrizio LOVATI
|Fabrizio LOVATI
|DE LA CARA Vincenzo
|Renault Clio S1600
|FRC4
|A6K
|A
|166
|ALEMAN Jordi
|ALEMAN Jordi
|SEIGNEURET JÃ©rÃ©my
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|167
|POIROT Ludovic
|POIROT Ludovic
|DEFRETIN Simón
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|168
|TALLER La Tzoumaz
|LÉGER Théo
|UDRY Kevin
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|169
|TALLER DE TZOUMAZ
|HERITIER Yann
|MAGNIN Lea
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|170
|REVEILLAUD EloÃ¯s
|REVEILLAUD EloÃ¯s
|METRAL AnaÃ¯s
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|171
|WILLAME GABIN
|WILLAME GABIN
|WILLAME Olivier
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|172
|ROUX Guillaume
|ROUX Guillaume
|ALLOIN Thibault
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|173
|CARRASCO Pierre-Alain
|CARRASCO Pierre-Alain
|HOFFMANN Carlos
|Línea Renault Clio RS
|FRC5
|Rally5
|A
|174
|DROZ Jonathan
|DROZ Jonathan
|MÃ‰TROZ Samuel
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|175
|LEONARDO JORDAN
|LEONARDO JORDAN
|COUZON Enzo
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|176
|JACQUEMOUD Johan
|JACQUEMOUD Johan
|VACHOUX Emmanuel
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|177
|CURIOS Daniel
|CURIOS Daniel
|Céline CURIOSA
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|178
|CAPÓ Freddy
|CAPÓ Freddy
|DELLAROSSA Sylvain
|Citroën C2 R2 Max
|FRC4
|R2
|A
|179
|MOLINA GÃ©rÃ´me
|MOLINA GÃ©rÃ´me
|LABROSSE Gauthier
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|180
|Christophe Roussel
|Christophe Roussel
|DUFAY Rafael
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|181
|BOUVERAT Bastien
|BOUVERAT Bastien
|ROSSET Maël
|Citroën C2 VTS
|FRC4
|R2
|A
|182
|Philippe RACAT
|Philippe RACAT
|PIERRON Laure
|Peugeot 208 VTI
|FRC4
|R2
|A
|183
|ROGER JÃ©rÃ´me
|ROGER JÃ©rÃ´me
|GUERRERO Justine
|Peugeot 106 S16
|FRC4
|F213
|A
|184
|VUAILLAT Damien
|VUAILLAT Damien
|Luisa de BON
|Citroën Saxo
|FRC4
|F213
|A
|185
|DELL’ATTI Francois
|DELL’ATTI Francois
|POITEVIN Grégory
|Opel Corsa Racing
|FRC6
|FR6
|A
|186
|OTROS David
|OTROS David
|ANDRE Théry
|Renault Clio Williams
|FRC4
|A7
|A
|187
|KERDRAON Cyrille
|KERDRAON Cyrille
|Milla KERDRAON
|Honda Integra Type R
|FRC4
|A7
|A
|188
|REYMOND Hervé
|REYMOND Hervé
|REYMOND Jordan
|Renault Clio RS
|FRC4
|A7
|A
|189
|HÃ‰BRARD Lionel
|HÉBRARD Patrick
|GRIZARD Matthieu
|Peugeot 206 RC
|FRC4
|A7
|A
|190
|Claude AEBI
|Claude AEBI
|VUFFRAY Justino
|Renault Clio RS
|FRC4
|N3
|A
|191
|AUGUET Alexandre
|AUGUET Alexandre
|AUGUET Matys
|Renault Clio Ragnotti
|FRC4
|N3
|A
|192
|EQUIPO DE CARRERAS NYONNAIS
|ARENA Olivier
|BARRACHÍN Florian
|Renault Clio Ragnotti
|FRC4
|N3
|A
|193
|DUFRÉNE Philippe
|DUFRÉNE Philippe
|DOUCET Steven
|Renault Clio RS
|FRC4
|N3
|A
|194
|PREVON Florent
|PREVON Florent
|CAROBBIO Dany
|Citroën Saxo VTS
|FRC4
|A6
|A
|195
|TOP RALLYE DEL EQUIPO
|STAEHELI Erich
|ZBINDEN Béatrice
|Renault Dacia Logan
|FRC4
|A6
|A
|196
|VIAL Romain
|VIAL Romain
|RUMBERGER Elie
|Citroën Saxo VTS
|FRC4
|A6
|A
|197
|BRUGEL Clara
|BRUGEL Clara
|FREYSSAC Chloé
|Citroën Saxo VTS
|FRC4
|A6
|CFF
|198
|BAGNARO Coralie
|BAGNARO Coralie
|MARICOT Margot
|Fiesta
|FRC5
|R2J
|FFC 2RM
|199
|MARTEL Julien
|MARTEL Julien
|MARTEL Nathan
|Peugeot 106 XSI
|FRC5
|F212
|A
|200
|El TURNO de Joan
|El TURNO de Joan
|CHABOT Max
|Rally Simca 3
|FRC5
|F212
|A
|201
|Yoann TISSOT
|Yoann TISSOT
|CUISSET Matthieu
|Peugeot 106 Rally
|FRC5
|F212
|A
|202
|CAMPISANO Antonio
|CAMPISANO Antonio
|CHAIX Mylène
|Rally de Samba Talbot
|FRC5
|F212
|A
|203
|MARTINET Greg
|MARTINET Greg
|MARTINET Amandina
|Peugeot 205 Rally
|FRC5
|A5
|A
|204
|POLLET-VILLARD Mathéo
|POLLET-VILLARD Mathéo
|RACHEX Kevin
|Renault Twingo RS
|FRC5
|R1
|A
|205
|MARÍN Nicolás
|MARÍN Nicolás
|MARINERO Jean Louis
|Peugeot 106 S16
|FRC5
|N2
|A
|206
|CARPE Mathieu
|CARPE Mathieu
|Robin PAYOT
|Peugeot 106 S16
|FRC5
|N2
|A
|207
|PERCIN Philippe
|PERCIN Philippe
|LAMBERT Frédéric
|Peugeot 106 S16
|FRC5
|N2
|A
|208
|Eric Schaub
|Eric Schaub
|Mathieu Quentin
|Peugeot 106 S16
|FRC5
|N2
|A
Lista de trofeos del rally Alpine A290