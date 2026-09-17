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Rally Mont-Blanc 2026: una lista de inscritos aún excelente

By
Martina López
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Evidentemente, encontraremos como favoritos a los tres aspirantes al título: Raphaël Astier, Hugo Margaillan y Yoann Bonato. Denis Giraudet, lesionado en Vosges Grand Est, regresará junto al piloto de Porsche. Entre un total de 23 Rally2, también encontraremos a outsiders como Benjamin Stirling, Lucas Darmezin, Jean-Baptiste Franceschi, Kévin Bochatay y Sarah Rumeau, descubriendo el Skoda sobre asfalto.

En FRGT, Quentin Gilbert, que cuenta con una serie de éxitos con Porsche en la Coupe de France, también será alguien a seguir, al igual que Côme Ledogar, Ludovic Godard, Thomas Anacleto y Pierre Roché.

En FRC3, el campo será muy bonito con 10 equipos inscritos, todos en Clio Rally3. En el grupo FRC5, el trofeo Clio Asphalte aporta evidentemente una lista muy amplia con 39 inscritos en la fórmula de promoción, pero en total, 58 coches en esta categoría.

En el trofeo Michelin Amateurs estarán los principales líderes del campeonato: Sylvain Seray, Florent Pueyo, Thomas Capelli, Yoan Corberand, Julien Deslauriers y Ludovic Jeudy. También inscritos en este trofeo, Alexandre Villiod y Arthur Roché parten como favoritos.

En el grupo FRallyNat, Jérémy Jamet partirá como claro favorito. En el grupo FRC6 se esperan cinco competidores en la salida.

Finalmente, en el trofeo del Alpine A290 Rallye, Melvin Rabilloud intentará consolidar su posición de liderazgo cuando todavía quedan tres pruebas.

Lista de participantes

4 y 5 de septiembre de 2026 – Rallye Mont-Blanc Morzine (Campeonato de Francia de Rallyes de Asfalto)

Lista de compromisos (PDF)

Concurrente Piloto Copiloto Auto grupo Clase Campeonato
1 CHL SPORT AUTO ASTIER Rafael Denis GIRAUDET Porsche 992 FRGT GT+ CF 2RMTM
2 CHL SPORT AUTO MARGAILLAN Hugo COPPA Mathieu Hyundai i20N FRC2 R5/Rally2 CFTM
3 VIAJES DEPORTE DE MOTOR BONATO Yoann BOULLOUD Benjamín Lancia Ypsilon HF FRC2 R5/Rally2 FQ
4 PH SPORT de MINERVA OIL Benjamín STIRLING Florencia Citroën C3 FRC2 R5/Rally2 FQ
5 GILBERT Quintín GILBERT Quintín GUIEU Christopher Porsche 992 FRGT GT+ CF 2RMTM
6 CARRERA DE ENJOLRAS VIP DARMEZIN Lucas Charlyne QUARTINI Hyundai i20N FRC2 R5/Rally2 CFTM
7 FRANCISCO Juan Bautista FRANCISCO Juan Bautista VALICI Nicolás Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFTM
8 PH SPORT MINERVA DIC87 MARCHAL Jean-Renaud BRONNER Kevin Lancia Ypsilon HF FRC2 R5/Rally2 CFTM
9 BOCHATAY Kevin BOCHATAY Kevin COMBE Geoffrey Hyundai i20N FRC2 R5/Rally2 CFTM
10 RUMEAU Sara RUMEAU Sara Marina Lacruz Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFFTM
11 LEDOGAR CÃ´me LEDOGAR CÃ´me DUVAL Matthieu Porsche 992 FRGT GT+ CF 2RMTM
12 ANACLETO Tomás ANACLETO TOMAS MARÍA STIRLING Porsche 992 FRGT GT+ CF 2RMTM
14 PH SPORT MINERVA DIC87 GODARD Ludovic MAILLEFERT Alexis Porsche 992 FRGT GT+ CF 2RMTM
15 RUILLARD Patricio RUILLARD Patricio ZAZURCA Guilhem Porsche GT3 991/2 FRGT GT+ CF 2RMTM
16 BREITTMAYER Emile BREITTMAYER Emile PREVOT Stéphane Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFTM
17 HABOUZIT Thibault HABOUZIT Thibault MOREL Romain Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFTM
18 Eric MAUFFREY Eric MAUFFREY BELOT Olivier Citroën C3 FRC2 R5/Rally2 CFTM
19 LAGRUE Gwenaël LAGRUE Gwenaël RUBIO-TOINY Romain Citroën C3 FRC2 R5/Rally2 CFTM
20 CONSTANTIE Kevin CONSTANTIE Kevin MAURÍN Mathieu Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFTM
21 CHAVANNE Jérôme CHAVANNE Jérôme Emilie GALLEANO Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 MT
22 CHL SPORT AUTO Víctor DEYGAS COSTE ANTONIN Citroën DS3 FRC2 R5/Rally2 CFTM
23 Deportes de motor AMD MELLA StÃ©fano LAZZARINI Nicolo Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 CFTM
24 DAÑO Jean-Baptiste DAÑO Jean-Baptiste Melvine sostenida Hyundai i20N FRC2 R5/Rally2 CFTM
25 EQUIPO BRR/GT GERÄTETECHNIK DE THURN Y TAXIS Albert Hain Jara Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 FQ
26 TALLER DE TZOUMAZ MARET Thibault LOUKA Luis Citroën C3 FRC2 R5/Rally2 FQ
27 CARRERA DE ENJOLRAS VIP FONTALBA Grégory HERMET Esteban Alpine A110 GT-P FRGT GT+ CF 2RMTM
28 ROCHÃ‰ Pierre ROCHÃ‰ Pierre ROCHÃ‰ Martín Alpine A110 GT-P FRGT GT+ CF 2RMTM
29 BECT Fabrice BECT Fabrice MICHAL Arnaud Alpine A110 GT-P FRGT GT+ CF 2RMTM
30 EQUIPO DE CARRERAS DE BELGA ORIENTAL DELHEZ Romain FACTURAS Gerome Porsche 991 GT3 FRGT GT+ CF 2RM
31 CHL SPORT AUTO SURROCA Yohan DUMONT Loïc Hyundai i20N FRC2 R5/Rally2 1â€²
32 PRUD’HOMME Dimitri PRUD’HOMME Dimitri RICARDO Christophe Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 1â€²
33 NOE Cédric NOE Cédric VIGNOLLE Alex Skoda Fabia RS FRC2 R5/Rally2 1â€²
34 Jonathan SCHEIDEGGER Jonathan SCHEIDEGGER JUEVES Nicolás Peugeot 208 T16 FRC2 R5/Rally2 1â€²
35 Philippe BAFFOUN Philippe BAFFOUN DUCHAINE EloÃ¯se Ford Fiesta RS WRC FRC1 A8W 1â€²
36 PH SPORT de MINERVA OIL PEREZ Armando MONDIÉRE Benjamín Fiesta FRC1 A8W FQ
37 CHL SPORT AUTO VIÑA Mireille FONTANA Alexandra Alpino A110 FRGT RGT CFF 2RMTM
38 BLANC-GONNET Antonio BLANC-GONNET Antonio VAN OUTRYVE Marina Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 CFTM
39 BLANCO GONNET Eddy BLANCO GONNET Eddy Laurent BURGUÉS Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 FQ
40 GATTI Jean-Pierre GATTI Jean-Pierre BELLEVILLE René Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 FQ
41 SAÚCO Jérôme SAÚCO Jérôme VANBUTSEL Thomas Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 MT
42 Allison VIANO Allison VIANO CONSTRUIR MEUNIER Christelle Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 CFFTM
43 MOREL Nicolás MOREL Nicolás CURIOZ Ninon Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 1â€²
44 MOULON Romain MOULON Romain HAREAU Thomas Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 1â€²
45 DELRUE Michael DELRUE Michael DELRUE Aurelie Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 1â€²
46 SAUTRON Romain SAUTRON Romain DEBIDO Corentin Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 1â€²
47 TOURNEUX Gilles TOURNEUX Gilles TORNEUX Antonio Renault Clio Rally3 FRC3 Rally3 1â€²
48 LARAVINE Régis LARAVINE Régis cindy picard Peugeot 207S2000 FRC2 A7S 1â€²
49 PRATS Jean François PRATS Jean François GRANDVUILLEMIN Mathieu Renault Clio 16S FRallyNat A7K MT
50 DACHICOURT Pablo DACHICOURT Pablo DACHICOURT Adèle Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
51 POTARD Maxence POTARD Maxence BIEGALKE Maxime Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
52 FOSTIER Romain FOSTIER Romain ABCHICHE Ophélie Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
53 MARRÓN romano MARRÓN romano CHEVALIER Aurelia Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
54 JANNY JÃ©rÃ´me JANNY JÃ©rÃ´me PESCA Helena Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
55 PH SPORT de MINERVA OIL FLORENSON Alex Charline DICHAMP Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
56 LE JOSSEC Tom LE JOSSEC Tom LEROY Christophe Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
57 PH SPORT MINERVA DIC87 GAS Luis Alison GIRARD Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
58 ROUMIEUX Yohan ROUMIEUX Yohan FUENTE Bastien Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
59 COMBE Fabien COMBE Fabien CHEZ Fabien Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
60 RIVALANTE Néo RIVALANTE Néo joly tom Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
61 TRUCHET Christophe TRUCHET Christophe TRUCHET Barbara Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
62 DIDIER Clément DIDIER Clément BRETÓN Anne Laurence Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
63 VERICEL Leo VERICEL Leo GASTON Jade Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
64 SÃ˜RENSEN Oliver SÃ˜RENSEN Oliver FELIZ Federico Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
65 SANTIAGO Tomás SANTIAGO Tomás PERNET COUDRIER Sara Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
66 Préstamo GUIBAL Préstamo GUIBAL CRESPIN Stéphane Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
67 BÉRARD Pascal BÃ‰RARD Pascal BÃ‰RARD Carolina Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CF 2RM
68 GAGNIERE Guillermo GAGNIERE Guillermo Benoit GAY Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
69 SABLONNIÉRE Alfred SABLONNIÉRE Alfred MONTEILHET Antoine Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
70 MISILLIER Pablo MISILLIER Pablo PARMENTIER Alexian Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
71 INCLUSO ROCHE Nicolás INCLUSO ROCHE Nicolás BELLAVARDE Mélodie Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
72 VAN OUTRYVE Thomas VAN OUTRYVE Thomas DELLA-PINA Johanna Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
73 DURIGON Michaël DURIGON Michaël RICHARD Mylène Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
74 BOURRAT Jacques BOURRAT Jacques BORRAT Jean Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
75 POSO Alexis POSO Alexis CARDOT Lou Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
76 SCOTTO LA CHIANCA Grégory SCOTTO LA CHIANCA Grégory Florian Chardon Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
77 CHAGOT Maxime CHAGOT Maxime CHAGOT Bertrand Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
78 CHAGOT Vicente CHAGOT Vicente EL DU Alejandro Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
79 DUARTE Robin DUARTE Robin Bernie Pablo Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
80 Benoit Clementina Benoit Clementina SE BOLLEAN Eric Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 FFC 2RM
81 CASARSE con Killian CASARSE con Killian TUEZ Adán Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
82 Franck GIRAUD Franck GIRAUD DUBIEN Christophe Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
83 CHL SPORT AUTO GIRARD Maxence GIL MATEUS Ricardo Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
84 PH SPORT MINERVA DIC87 BOTIN Luis ANDREUX Titouan Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
85 DUCLOS Mathieu DUCLOS Mathieu DONAT-MAGNIN San Valentín Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
86 BOULANGE Lilou BOULANGE Lilou PEQUEÑA Margot Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 FFC 2RM
87 GUILLAUME Arturo GUILLAUME Arturo RUSZKOWSKI Elodie Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
88 RUBÍN DELANCHY Tanguy RUBÍN DELANCHY Tanguy RUBIN DELANCHY Julien Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 CTFA
89 SERAY Sylvain SERAY Sylvain ANDRÉU Vicente Mitsubishi Lancer Evo 7 FRallyNat A8 CFTM
90 CARRERA DE ENJOLRAS VIP PUEYO Florent DINET Timoteo Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 CF 2RMTM
91 PELO Tomás PELO Tomás PELO marino Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 MT
92 CORBERAND Yoan CORBERAND Yoan COMPOZIEUX Paulina Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 MT
93 DESLAURIERS SABLONNIÉRE Julien DESLAURIERS SABLONNIÉRE Julien LÓPEZ Guillermo Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
94 PH SPORT de MINERVA OIL VILLIOD Alexandre PASCAUD Loris Lancia Ypsilon FRC4 rally4 CF 2RMTM
95 PALOMAS Florián PALOMAS Florián PERRIN Manon Línea Renault Clio RS FRC4 rally4 CF 2RMTM
96 JUEVES Ludovic JUEVES Ludovic THIRIOT Marlène Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 CF 2RMTM
97 DENTRO de Patricio DENTRO de Patricio BLOUET Tommy Lancia Ypsilon FRC4 rally4 CF 2RMTM
98 ROCHÃ‰ Arthur ROCHÃ‰ Arthur Julieta PELLIER Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
99 MISIEK Frédéric MISIEK Frédéric MISIEK Valérie Línea Renault Clio RS FRC4 rally4 CF 2RMTM
100 BOWL Thibaut BOWL Thibaut MOREL Pierre-Henri Peugeot 208 Línea GT FRC4 rally4 MT
101 CARRERA DE ENJOLRAS VIP Kevin CORBIER GRACIAS Céline Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 CF 2RMTM
102 RABILLOUD Jeoffrey RABILLOUD Jeoffrey BRISSEAU Quentin Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 MT
103 KONARSKI Florent KONARSKI Florent KONARSKI Amandine Opel Corsa Línea GS FRC4 rally4 CF 2RMTM
104 LECLERCQ Romain LECLERCQ Romain Alex Dubois Línea Renault Clio RS FRC4 Rally4 MT
105 TROMBERT Nicolás TROMBERT Nicolás SCHILLACI Julien Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
106 DERONZIER Julien DERONZIER Julien SERMONET Nicolás Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 MT
107 NEGRE JÃ©rÃ´me NEGRE JÃ©rÃ´me RAMOS Luis Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 MT
108 Guimet Aurelien Guimet Aurelien BARCAZA Pierre Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
109 LAURENT Bastien LAURENT Bastien VO DINH Emeline Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 MT
110 TALLER La Tzoumaz DEVANTHERY Aurelien STEPHANE FELLAY Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
111 bruno evan bruno evan matilde ganaría Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
112 CAPÓ Luis CAPÓ Luis LANDON Corentín Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 CF 2RMTM
113 REY-GINES Elodie REY-GINES Elodie FAIVRE Emeline Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 CFF 2RMTM
114 JAMET JÃ©rÃ©my JAMET JÃ©rÃ©my Marina JAMET Renault Clio RS FRallyNat F214 MT
115 PERRIN ANTONIO PERRIN ANTONIO GRUFFAT Elodie Renault Clio RS FRallyNat F214 MT
116 VIDAL Nicolás VIDAL Nicolás TEMPIER Gauthier Renault Clio Ragnotti FRallyNat F214 MT
117 CORDIER Patrice CORDIER Patrice POUSSOT Alix peugeot 307 FRallyNat F214 MT
118 MONTAÑA Jérôme MONTAÑA Jérôme DUPONT Sylvain Subaru Impreza WRX STI FRallyNat R4 MT
119 BOUVIER BANGILLON Christophe BOUVIER BANGILLON Christophe VANDERBEQUE Jacques Subaru Impreza ITS FRallyNat N4 FQ
120 URREIZTI Gérald URREIZTI Gérald ZINTHALER Christophe Renault Clio RS Max FRC4 R3 CF 2RMTM
121 CREPY Mickaël CREPY Mickaël Stéphane Ibáñez Renault Clio RS Max FRC4 R3 MT
122 JOLY ANTOINE JOLY ANTOINE BONVARLET Nicolás Kit Coche Citroën Saxo FRC4 A6K FQ
123 JUEVES Raphaël JUEVES Raphaël TENTILLIER Fabien Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 MT
124 PERIER Gauthier PERIER Gauthier ROURE Pierre Peugeot 208 VTI FRC4 R2 CF 2RMTM
125 ANDRIS Yvonick ANDRIS Yvonick DEMANGE Jean-Charles Renault Dacia Sandero FRC4 F213 FQ
126 DOGRAL Omer DOGRAL Omer BELHACENO Matthieu Peugeot 208 Racing FRC6 FR6 CF 2RMTM
127 HERT JÃ©rÃ´me HERT JÃ©rÃ´me HERT Mélanie Lancia Ypsilon HF Racing FRC6 FR6 CF 2RMTM
128 VIAJES DEPORTE DE MOTOR PISCIS Alejandro El disgusto de Jérôme Lancia Ypsilon HF Racing FRC6 FR6 CF 2RM
129 GINET Elona GINET Elona BONNEMORT Emma Peugeot 208 Racing FRC6 FR6 FFC 2RM
130 DUPUY Maeva DUPUY Maeva Margot Dupuy Peugeot 208 Racing FRC6 FR6 FFC 2RM
131 mero tomás mero tomás CADDOUX Clara Renault Clio Ragnotti FRC4 N3 FQ
132 TRUCHA Alexis TRUCHA Alexis PLONKA Kevin Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 2â€²
133 DUBOULOZ Mathias DUBOULOZ Mathias TOGNARELLI Dimitri Línea Renault Clio RS FRC4 rally4 1â€²
134 GUERIN JÃ©rÃ´me GUERIN JÃ©rÃ´me GUY Mireille Lancia Ypsilon FRC4 rally4 1â€²
135 AVGEROPOULOS Christos AVGEROPOULOS Christos Efstratios de GIAVASIS Línea Peugeot 208 GT FRC4 Rally4 1â€²
136 CLUB DEL AUTOMÓVIL DE SUIZA ESTEVES Michaël BERDAYES Ismaël Opel Corsa Línea GS FRC4 rally4 1â€²
137 VIATTE Alexy VIATTE Alexy BALLET Gilberto Lancia Ypsilon FRC4 rally4 1â€²
138 EN LA INFANCIA Mathieu EN LA INFANCIA Mathieu Jardín AUBRY Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 1â€²
139 ROLIN SEBASTIEN ROLIN SEBASTIEN JACQUOT Aurelien Línea Renault Clio RS FRC4 Rally4 1â€²
140 JOURDAN KEVIN JOURDAN KEVIN HUGO ESCUDO Línea Renault Clio RS FRC4 rally4 1â€²
141 ANTHERIEU Julien ANTHERIEU Julien LOMBARDI Enzo Línea Peugeot 208 GT FRC4 rally4 1â€²
142 AIMARETTI Hugo AIMARETTI Hugo PIERRE Tristán Opel Corsa Línea GS FRC4 rally4 1â€²
143 RANNARD Raphaël RANNARD Raphaël MONDON Inès Renault Clio 3 rs FRallyNat F214 1â€²
144 FAVRAT Amélie FAVRAT Amélie MOREL Céline Peugeot 206 RC FRallyNat F214 CFF
145 TOE SÃ©bastien TOE SÃ©bastien CARDINET Philippe Renault Clio FRallyNat F214 1â€²
146 kevin bessi kevin bessi GORDA Clément Renault Clio 3 FRallyNat F214 1â€²
147 CHAMIOT-CLERC Didier CHAMIOT-CLERC Didier SECRETARIO CHAMIOT Christian peugeot 208 FRallyNat F214 1â€²
148 LABORIE Christophe LABORIE Christophe Sandra Chauvard Renault Clio FRallyNat F214 A
149 BLANCO LoÃ¯c BLANCO LoÃ¯c GUILLOT MaÃ¯lys Peugeot 206 RC FRallyNat F214 A
150 CASARSE CON NOLAN CASARSE CON NOLAN Cassy CURIOSA Renault Clio RS FRallyNat F214 A
151 BIDAUD Julien BIDAUD Julien SANTAELLA Loic BMW 320i FRallyNat F214 A
152 PERROUX Nicolas PERROUX Nicolas Alexandra Dupanloup Renault Clio FRallyNat F214 A
153 METZLER Yann METZLER Yann METZLER LoÃ¯c Peugeot 206GT FRallyNat F214 A
154 METZLER Thierry METZLER Thierry ANGELLOZ NICOUD Marina Peugeot 306 S16 FRallyNat F214 A
155 EL MÁS RUDO Sébastien EL MÁS RUDO Sébastien EL MÁS GRUSO Maëlle Subaru Impreza N12 FRallyNat A8 A
156 MATRAS Christophe MATRAS Christophe Laura Dubouchet Subaru Impreza WRX STI FRallyNat A8 A
157 BOUCHARD Alain BOUCHARD Alain BOUCHARD Sara Subaru Impreza FRallyNat A8 A
158 MUCHA SUERTE Javier MUCHA SUERTE Javier CALIPPE Nicolás BMW 325 FRallyNat A8 A
159 LABORIE Antoine LABORIE Antoine TISSIER Pablo Renault 5 GT Turbo FRallyNat N4 A
160 Mathon Julien Mathon Julien MONTABONE Jacky Renault Clio RS Max FRC4 R3 A
161 BUILLAUM Baptiste BUILLAUM Baptiste MULOT Jean-Marc Renault Clio RS FRC4 R3 A
162 FONTANAY Nicolás FONTANAY Nicolás BOISSADIE Mateo Renault Clio RS FRC4 R3 A
163 FERREIRA Maxime FERREIRA Maxime POUDRON MATHIS Renault Clio RS FRC4 R3 A
164 SABIO JÃ©rÃ©my SABIO JÃ©rÃ©my BEAULIEU Noëlise Peugeot 206 S1600 FRC4 A6K A
165 Fabrizio LOVATI Fabrizio LOVATI DE LA CARA Vincenzo Renault Clio S1600 FRC4 A6K A
166 ALEMAN Jordi ALEMAN Jordi SEIGNEURET JÃ©rÃ©my Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
167 POIROT Ludovic POIROT Ludovic DEFRETIN Simón Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
168 TALLER La Tzoumaz LÉGER Théo UDRY Kevin Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
169 TALLER DE TZOUMAZ HERITIER Yann MAGNIN Lea Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
170 REVEILLAUD EloÃ¯s REVEILLAUD EloÃ¯s METRAL AnaÃ¯s Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
171 WILLAME GABIN WILLAME GABIN WILLAME Olivier Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
172 ROUX Guillaume ROUX Guillaume ALLOIN Thibault Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
173 CARRASCO Pierre-Alain CARRASCO Pierre-Alain HOFFMANN Carlos Línea Renault Clio RS FRC5 Rally5 A
174 DROZ Jonathan DROZ Jonathan MÃ‰TROZ Samuel Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
175 LEONARDO JORDAN LEONARDO JORDAN COUZON Enzo Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
176 JACQUEMOUD Johan JACQUEMOUD Johan VACHOUX Emmanuel Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
177 CURIOS Daniel CURIOS Daniel Céline CURIOSA Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
178 CAPÓ Freddy CAPÓ Freddy DELLAROSSA Sylvain Citroën C2 R2 Max FRC4 R2 A
179 MOLINA GÃ©rÃ´me MOLINA GÃ©rÃ´me LABROSSE Gauthier Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
180 Christophe Roussel Christophe Roussel DUFAY Rafael Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
181 BOUVERAT Bastien BOUVERAT Bastien ROSSET Maël Citroën C2 VTS FRC4 R2 A
182 Philippe RACAT Philippe RACAT PIERRON Laure Peugeot 208 VTI FRC4 R2 A
183 ROGER JÃ©rÃ´me ROGER JÃ©rÃ´me GUERRERO Justine Peugeot 106 S16 FRC4 F213 A
184 VUAILLAT Damien VUAILLAT Damien Luisa de BON Citroën Saxo FRC4 F213 A
185 DELL’ATTI Francois DELL’ATTI Francois POITEVIN Grégory Opel Corsa Racing FRC6 FR6 A
186 OTROS David OTROS David ANDRE Théry Renault Clio Williams FRC4 A7 A
187 KERDRAON Cyrille KERDRAON Cyrille Milla KERDRAON Honda Integra Type R FRC4 A7 A
188 REYMOND Hervé REYMOND Hervé REYMOND Jordan Renault Clio RS FRC4 A7 A
189 HÃ‰BRARD Lionel HÉBRARD Patrick GRIZARD Matthieu Peugeot 206 RC FRC4 A7 A
190 Claude AEBI Claude AEBI VUFFRAY Justino Renault Clio RS FRC4 N3 A
191 AUGUET Alexandre AUGUET Alexandre AUGUET Matys Renault Clio Ragnotti FRC4 N3 A
192 EQUIPO DE CARRERAS NYONNAIS ARENA Olivier BARRACHÍN Florian Renault Clio Ragnotti FRC4 N3 A
193 DUFRÉNE Philippe DUFRÉNE Philippe DOUCET Steven Renault Clio RS FRC4 N3 A
194 PREVON Florent PREVON Florent CAROBBIO Dany Citroën Saxo VTS FRC4 A6 A
195 TOP RALLYE DEL EQUIPO STAEHELI Erich ZBINDEN Béatrice Renault Dacia Logan FRC4 A6 A
196 VIAL Romain VIAL Romain RUMBERGER Elie Citroën Saxo VTS FRC4 A6 A
197 BRUGEL Clara BRUGEL Clara FREYSSAC Chloé Citroën Saxo VTS FRC4 A6 CFF
198 BAGNARO Coralie BAGNARO Coralie MARICOT Margot Fiesta FRC5 R2J FFC 2RM
199 MARTEL Julien MARTEL Julien MARTEL Nathan Peugeot 106 XSI FRC5 F212 A
200 El TURNO de Joan El TURNO de Joan CHABOT Max Rally Simca 3 FRC5 F212 A
201 Yoann TISSOT Yoann TISSOT CUISSET Matthieu Peugeot 106 Rally FRC5 F212 A
202 CAMPISANO Antonio CAMPISANO Antonio CHAIX Mylène Rally de Samba Talbot FRC5 F212 A
203 MARTINET Greg MARTINET Greg MARTINET Amandina Peugeot 205 Rally FRC5 A5 A
204 POLLET-VILLARD Mathéo POLLET-VILLARD Mathéo RACHEX Kevin Renault Twingo RS FRC5 R1 A
205 MARÍN Nicolás MARÍN Nicolás MARINERO Jean Louis Peugeot 106 S16 FRC5 N2 A
206 CARPE Mathieu CARPE Mathieu Robin PAYOT Peugeot 106 S16 FRC5 N2 A
207 PERCIN Philippe PERCIN Philippe LAMBERT Frédéric Peugeot 106 S16 FRC5 N2 A
208 Eric Schaub Eric Schaub Mathieu Quentin Peugeot 106 S16 FRC5 N2 A

Lista de trofeos del rally Alpine A290

Rally Mont-Blanc 2026: una lista de inscritos aún excelente

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