Un jugador suspendido por el PGA Tour por apuestas prohibidas – Golf Planète

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El PGA Tour ha suspendido a Matt Gogel durante seis meses tras descubrir que el jugador estadounidense de 55 años había realizado apuestas en competiciones de golf. Miembro del PGA Tour Champions, Gogel admitió haber actuado, en 2024 y 2025, “ pequeñas apuestas recreativas » mientras afirmaban desconocer que estaban contraviniendo las reglas del circuito.

El Tour precisó que el estadounidense nunca había apostado en un torneo en el que participaba, ni en un evento del Campeones del PGA Tour. Sus apuestas se referían a competiciones de la Gira de la PGA. A” Nunca violaría conscientemente la integridad del juego. », aseguró Mateo Gogelquien dice que cometió “ cometió un error A”.

La sanción, aplicable a todas las competiciones marcadas Gira de la PGAcomenzó el 23 de agosto, un día después de su puesto 30 en el Clásico benéfico de Rogers. Finalizará el 22 de febrero de 2027. Gogel cooperó plenamente con las autoridades durante el procedimiento disciplinario.

Deja que el Programa de Integridad del PGA Tour te regule

Esta suspensión se produce en un momento en el que el estadounidense está realizando una sólida temporada en el circuito senior. En 18 torneos jugados en 2026, ha acumulado más de $760.000 en ganancias y actualmente ocupa el puesto 20 en el Copa Carlos Schwab. En particular, terminó segundo en elAbierto para personas mayores ISPS Handauno de los Majors del Champions Tour, en julio.

Ganador de Pro-Am Nacional de Pebble Beach En 2002, durante su carrera en el PGA Tour, Gogel se incorporó al circuito senior en 2021. Allí ya ha ganado 2,68 millones de dólares.

El Programa de integridad del PGA Tour prohíbe a sus miembros, pero también a sus familiares, caddies y agentes acreditados, apostar en cualquier competición organizada o sancionada por el Tour. Las sanciones pueden variar desde un programa educativo hasta una multa de hasta 500.000 dólares, suspensión o incluso una prohibición de por vida.

Foto: Paul Devlin / Getty Images