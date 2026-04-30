Exjugador de Alabama se declara culpable de hacerse pasar por jugadores de la NFL en un plan de fraude

El ex tackle defensivo de Alabama que se hizo pasar por estrellas de la NFL para obtener casi 20 millones de dólares en préstamos fraudulentos se declaró culpable el lunes de fraude electrónico federal y cargos de robo de identidad agravados.

Luther Davis se enfrentó a un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y a un cargo de robo de identidad agravado en un tribunal federal.

Su cómplice, CJ Evins, también se declaró culpable de los cargos.

Ambos hombres enfrentan hasta siete años de prisión cada uno; sin embargo, los fiscales recomendaron sentencias más bajas como parte de un acuerdo de culpabilidad, según ESPN.

Está previsto que Davis vuelva a comparecer ante el tribunal para recibir sentencia el 8 de octubre, y Evins comparecerá para recibir sentencia el 4 de agosto.



Luther Davis (96) celebra la victoria de Alabama por 32-13 sobre Florida en el juego de campeonato de la SEC. AP

“Usando documentos falsos, corporaciones falsas, pelucas y maquillaje, Davis y Evins convencieron a los prestamistas de que eran jugadores de la NFL, obtuvieron millones de dólares en préstamos fraudulentos y utilizaron el producto de sus crímenes para comprar bienes raíces y artículos de lujo”, dijo el fiscal federal Theodore S. Hertzberg en un comunicado. “Este plan resalta que cualquiera puede ser blanco de robo de identidad, y mi oficina investigará y procesará enérgicamente a los estafadores que roban identidades para defraudar a otros”.

En total, la pareja obtuvo préstamos fraudulentos por un total de 19.845.000 dólares entre el 26 de mayo de 2023 y el 25 de octubre de 2024.

“Davis y Evins construyeron un elaborado plan de engaño: hacerse pasar por atletas profesionales, fabricar credenciales e incluso disfrazarse para cerrar el trato”, dijo en un comunicado Marlo Graham, agente especial a cargo del FBI en Atlanta. “Este caso subraya el compromiso del FBI de proteger a las víctimas de complejos fraudes financieros y robos de identidad. Aquellos que explotan la reputación de otros para beneficio personal serán identificados, investigados y llevados ante la justicia”.



Luther Davis #96 y el back defensivo Justin Woodall #27 de Alabama Crimson Tide celebran después de hacer una parada en el último cuarto contra los Auburn Tigers en el estadio Bryant-Denny el 29 de noviembre de 2008. Imágenes falsas

Los fiscales dijeron que la pareja había estado usando los préstamos para liquidar otros saldos de préstamos y para financiar un estilo de vida lujoso que incluía la compra de bienes raíces, joyas y relojes.

Como parte del plan, los dos se hicieron pasar por jugadores de fútbol profesionales, apareciendo ante la cámara en los cierres de préstamos, usando pelucas y maquillaje para engañar a los prestamistas.

Luego firmarían la documentación a nombre de los atletas y luego depositarían el dinero en cuentas bancarias controladas por Davis y Evins.