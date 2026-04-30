Cierre de DHS listo para terminar después de que la Cámara aprueba proyecto de ley para financiar la mayoría de la agencia, incluida la TSA.

El jueves, la Cámara aprobó un proyecto de ley para financiar la mayoría del Departamento de Seguridad Nacional, poniendo fin efectivamente al cierre parcial del gobierno que comenzó en febrero.

El paso de la ley de financiamiento llega después de más de un mes de oposición republicana en la Cámara al plan, que avanzó de manera unánime en el Senado a finales de marzo. La Casa Blanca había advertido que el financiamiento de emergencia para el DHS se agotaría tan pronto como el viernes.

“El presidente de la Cámara, Johnson, extendió el cierre del DHS por más de un mes sin motivo alguno. Este es el mismo proyecto de ley que el Senado aprobó por unanimidad hace cinco semanas,” dijo la presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, Patty Murray, demócrata de Washington, en un comunicado.

El proyecto de ley evita la posibilidad de más cheques de pago perdidos para los agentes de la Seguridad del Transporte, cuya falta de pago a principios de año causó largas filas en los aeropuertos de todo el país.

No incluye financiamiento para Inmigración y Control de Aduanas y partes de Protección Fronteriza y Aduanas, dos subagencias del DHS encargadas de hacer cumplir la ley de inmigración. Los legisladores están intentando financiar completamente ICE y CBP a través de una herramienta procesal conocida como reconciliación presupuestaria, que establece un umbral de 50 votos en el Senado para medidas de gasto, en lugar de los 60 votos que a menudo se requieren para superar un filibustero en la cámara.

El primer paso en el proceso de reconciliación presupuestaria avanzó en la Cámara a finales del miércoles. Los legisladores están trabajando para terminar el producto final para el 1 de junio, una fecha límite autoimpuesta para pasar las prioridades de inmigración del Partido Republicano establecidas por el presidente Donald Trump.

“Para acabar el trabajo, los republicanos del Senado y de la Cámara deben aprobar el proyecto de reconciliación que financia completamente ICE y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato del presidente Trump”, escribió el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur y presidente del Comité de Presupuesto del Senado, en X el jueves.

(Los demócratas se negaron a financiar las funciones de cumplimiento de la ley de inmigración del DHS después de que dos ciudadanos estadounidenses fueran asesinados por agentes federales durante una operación de inmigración en enero en Minneapolis. Los republicanos se opusieron a las demandas de los demócratas de cambios en las políticas de cumplimiento de la ley de inmigración de la administración Trump, lo que llevó a un punto muerto que duró más de 70 días.)

(Mike Johnson, presidente de la Cámara y republicano de Luisiana, inicialmente se opuso a la versión del Senado del proyecto de ley, que carece de financiamiento para ICE y parte de CBP, luego, días después, anunció en un comunicado conjunto con el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, que la Cámara había encontrado una vía a seguir y pronto abordaría la medida.)

Bajo presión de algunos miembros de la bancada republicana de la Cámara que se opusieron a la exclusión de los dólares de cumplimiento de la ley de inmigración en la propuesta del Senado, Johnson sugirió la idea de enmendar el proyecto de ley a principios de esta semana, lo que probablemente habría prolongado el cierre y requerido que la cámara alta se pronunciara nuevamente.

Finalmente, el jueves, bajo presión de Trump y con el reloj corriendo antes de un receso legislativo de una semana planificado que comienza el viernes, Johnson actuó y envió el proyecto de ley al despacho de Trump.

Johnson presentó el voto como una victoria y dijo que avanzar en la resolución presupuestaria para ICE y CBP era una condición previa para una votación sobre el financiamiento del resto del DHS.

“Retuvimos el proyecto de ley de Seguridad Nacional… porque tuvimos que asegurarnos de que [los demócratas] no pudieran aislar y eliminar esas dos agencias críticas. Ahora estamos lográndolo,” dijo Johnson a los reporteros después de la votación. “Así que ahora que esa casilla está marcada, se nos permite proceder y seguir adelante con el resto.”