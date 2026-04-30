Joe Rogan nombra a una leyenda olvidada de UFC en el debate GOAT de peso pesado

Joe Rogan cree que Fabricio Werdum no recibe suficiente crédito.
Werdum (24-9-1), ex campeón de peso pesado de UFC y dos veces campeón de ADCC, logra finales de sumisión sobre jugadores como Cain Velasquez, Antonio Rodrigo Nogueira, Alistair Overeem y Fedor Emelianenko.
Stipe Miocic, que tiene el récord de más defensas del título de UFC, es ampliamente considerado el mejor peso pesado de todos los tiempos. Pero cuando se habla de los grandes de la división, Rogan cree que el nombre de Werdum no se menciona lo suficiente.
“No creo que haya una verdadera CABRA en el peso pesado”, dijo Rogan en un episodio reciente de su podcast “Joe Rogan Experience”. “Porque creo que hay momentos en los que un tipo habría vencido a todos los demás. (Velásquez está) en la categoría GOAT. Yo diría que en el peso pesado hay una categoría GOAT. Tienes que poner a Stipe allí porque defendió el título de peso pesado más que nadie. Venció a (Francis) Ngannou cuando Ngannou estaba en su mejor momento, lo sacudieron un montón de veces y regresó. Así que tienes que dárselo. Siempre estará en la categoría CABRA.
“Caín, Fedor… por supuesto, Fedor es como el verdadero conocedor. Los verdaderos fanáticos del MMA dicen: ‘Fedor es la CABRA’. Siempre digo que todos se olvidan de Fabricio Werdum porque Werdum eligió a Caín Velásquez, (Rodrigo) ‘Minotauro’ Nogueira y Fedor, y eligió a Fedor cuando Fedor era ‘Fedor’.
“… Cuando miras a Fabricio Werdum en su mejor momento, está en ese rango, hombre. Venció a Cain Velasquez, venció a Mark Hunt con un rodillazo volador para ganar el título. Venció a lo mejor de lo mejor. Los venció a todos, y eligió a tres de los grandes de todos los tiempos”.
Werdum no ha competido en MMA desde un no contest contra Renan Ferreira en mayo de 2021. Antes de eso, sometió a Alexander Gustafsson en una final de Actuación de la Noche en julio de 2020.