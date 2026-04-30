Hegseth responde a los comentarios de Warren sobre uso de información privilegiada relacionados con la guerra de Irán: “Nadie es mi dueño”

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, negó enérgicamente las acusaciones de que él u otros pudieran haberse beneficiado de la guerra con Irán durante un acalorado intercambio en el Senado el jueves, y le dijo a la senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, que “nadie es mi dueño”, mientras lo presionaba sobre lo que, según ella, era una actividad comercial sospechosa vinculada al conflicto.

Warren señaló lo que describió como un patrón de grandes y oportunas transacciones petroleras que ocurren minutos antes de los anuncios públicos del presidente Donald Trump relacionados con la guerra, lo que sugiere la posibilidad de que personas con información privilegiada estuvieran utilizando información no pública para obtener ganancias.

El intercambio refleja un creciente escrutinio en Washington sobre si la información sensible relacionada con el conflicto de Irán podría usarse para obtener ganancias financieras, así como preocupaciones más amplias sobre las normas éticas que rigen a altos funcionarios y legisladores.

“En apenas unos minutos, parece que los insiders se han estado besando como bandidos, utilizando información secreta sobre la guerra”, dijo Warren.

Presionó repetidamente a Hegseth sobre si tenía alguna explicación para la actividad “aparte del uso de información privilegiada”.

Hegseth se negó a abordar directamente la premisa, diciendo que el departamento había operado “completamente sincero” y enfatizando que su enfoque seguía estando en las operaciones militares en lugar de los mercados financieros. Añadió que salvaguardar la información sensible se toma “muy en serio”.

“Lo que sucede en los mercados… no es algo en lo que estemos involucrados”, dijo Hegseth.

El intercambio se intensificó cuando Warren hizo referencia a informes sobre los propios negocios financieros de Hegseth, incluida una afirmación de que un corredor intentó invertir en un fondo relacionado con la defensa antes del conflicto.

“Toda esa historia es falsa”, respondió Hegseth. “Cualquier insinuación de que alguna vez me he beneficiado… No lo hago por dinero. No lo hago por ganancias. No lo hago por acciones”.

Y añadió: “Nadie es dueño de mí. Nadie es dueño de este departamento, nadie es dueño de este presidente”.

La línea de preguntas de Warren sigue a informes recientes que plantearon dudas sobre los tratos financieros de Hegseth antes del conflicto con Irán. El Financial Times informó que un corredor que trabajaba en nombre de Hegseth se puso en contacto con BlackRock en febrero para realizar una inversión multimillonaria en un fondo vinculado a importantes contratistas de defensa, incluidos Lockheed Martin y Northrop Grumman, en las semanas previas al inicio de la acción militar.

Según el informe, la inversión finalmente no se llevó a cabo porque el fondo no estaba disponible para el corredor en ese momento.

El Pentágono ha negado rotundamente el informe, calificándolo de “completamente falso e inventado”, y Hegseth reiteró esa negación durante la audiencia del jueves.

La ley federal impone límites estrictos a las inversiones de los funcionarios de defensa para evitar conflictos de intereses. Las personas designadas por el presidente en el Pentágono generalmente tienen prohibido poseer o comprar acciones de los principales contratistas de defensa que reciben los mayores contratos gubernamentales, con estrechas excepciones, como fondos diversificados. Las normas de ética también exigen que los altos funcionarios eviten incluso la apariencia de autocontrato y revelen o soliciten aprobación para determinadas actividades financieras.

Los comentarios de Warren se producen en medio de un caso reciente de alto perfil que involucra a un miembro del servicio estadounidense acusado de beneficiarse de información militar no pública.

Los fiscales federales acusaron al Sargento Mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército. Gannon Ken Van Dyke utilizó inteligencia clasificada sobre una operación encubierta para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro para realizar apuestas en un mercado de predicciones, ganando supuestamente más de 400.000 dólares.

Las autoridades alegan que Van Dyke estuvo involucrado en la planificación de la operación y utilizó ese conocimiento para apostar sobre su resultado antes de que se hiciera público, lo que provocó cargos que incluían fraude electrónico y uso ilegal de información gubernamental.

Los críticos han señalado lo que se percibe como un doble rasero, señalando que si bien un miembro del servicio estadounidense enfrenta una posible pena de prisión por tráfico de información privilegiada, la aplicación de reglas similares que rigen a los miembros del Congreso históricamente ha sido menos agresiva.

“Este hombre se enfrenta a décadas de prisión”, dijo el sábado la representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, a Ingraham Angle de Fox News. “Mientras tanto, todos los días en el Capitolio, hay muchos miembros del Congreso de ambos lados que actualmente están involucrados en tráfico de información privilegiada”.

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Trump intervino el sábado y comparó el caso con la leyenda del béisbol Pete Rose.

“Eso es un poco como Pete Rose”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el caso. “Pete Rose, lo mantuvieron fuera del Salón de la Fama por apostar en su propio equipo. Ahora, si apostara contra su equipo, eso no sería bueno, pero apostó en su propio equipo. Lo investigaré”.

Fox News Digital se acercó a Warren y Hegseth para solicitar comentarios.