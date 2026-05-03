Cooper Flagg gana el premio al Novato del Año de la NBA 2025-26 sobre Kon Knueppel, resultados completos de la votación

Cooper Flagg ganó la batalla de los Duke Blue Devils en la carrera por el premio al Novato del Año de la NBA 2025-26.

A medida que avanzaba la temporada, quedó claro que Flagg de los Dallas Mavericks y Kon Knueppel de los Charlotte Hornets eran los únicos contendientes realistas como los dos mejores novatos de la liga.

Fue una batalla apropiada ya que ambos eran compañeros de equipo de los Blue Devils y estaban entre los cinco primeros en el draft de la NBA de 2025, pero Flagg se llevó el premio. VJ Edgecombe de los Philadelphia 76ers también fue finalista.

Flagg se ganó algunas felicitaciones de una leyenda de la franquicia después de su victoria:

Que Flagg estuviera en la carrera no es una sorpresa. Después de todo, fue la selección número uno segura en el draft más reciente y llegó a Dallas con la expectativa de convertirse en una piedra angular de la franquicia más temprano que tarde, incluso cuando era un adolescente.

Si los primeros resultados son una indicación, estará a la altura de esas expectativas.

Flagg promedió 21,0 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias y 1,2 robos por partido y disparó un 46,8 por ciento desde el campo. También hizo mucha historia en el proceso y, como resultado, se encontró junto a una empresa de élite.

Primero, superó el récord de anotación de LeBron James en un solo partido para un joven de 18 años (37 puntos) en diciembre cuando anotó 42 puntos contra el Utah Jazz. Luego, se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA con un juego de 50 puntos cuando anotó 51 en abril contra el Orlando Magic.

Como si eso no fuera suficiente, Flagg se unió al legendario Michael Jordan como los únicos novatos en liderar a sus respectivos equipos en puntos, rebotes, asistencias y robos durante una sola temporada desde la campaña 1973-74.

En la mayoría de las temporadas, eso habría sido más que suficiente para llevarse por completo el premio al Novato del Año.

Pero esto no fue la mayoría de las temporadas.

Knueppel llegó a Charlotte como la cuarta selección general y no perdió el tiempo para causar impacto mientras promediaba 18,5 puntos, 5,3 rebotes, 3,4 asistencias y 0,7 robos por partido. También disparó un brillante 42,5 por ciento desde el rango de tres puntos y lideró la NBA en triples totales anotados con 273.

Ese tiro es lo primero que salta a la vista de su juego, y fue una de las principales razones por las que los Hornets superaron las expectativas y llegaron al torneo de entrada. Sin embargo, perdieron ante el Orlando Magic y no lograron llegar a los playoffs a pesar de comenzar el torneo con una victoria sobre el Miami Heat.

Knueppel tuvo problemas en ambos juegos con seis puntos con 2 de 12 tiros contra el Heat y 11 puntos con 3 de 10 tiros contra el Magic.

Aún así, el mejor caso de Knueppel en la carrera contra Flagg puede haber sido su victoria en la temporada regular. Los Hornets mejoraron de 19-63 durante la campaña 2024-25 a 44-38 esta temporada gracias a un impresionante cambio de temporada después de un comienzo lento.

Kon rompe el récord de las 3 p.m. de Kemba ðŸŽ¯

Su movimiento juvenil, del que Knueppel forma parte importante, proporciona mucha esperanza y optimismo hacia el futuro.

En comparación, Dallas tuvo marca de 26-56 como uno de los equipos más decepcionantes de la liga. Eso no fue culpa de Flagg, ya que fue excelente a nivel individual y puso esos números como el punto focal principal desde que Kyrie Irving no jugó debido a una lesión y Anthony Davis fue transferido a los Washington Wizards.

Aún así, algunos votantes podrían haber visto la diferencia en el desempeño del equipo como una especie de desempate en la carrera entre Flagg y Knueppel.