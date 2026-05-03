Concierto de Bruce Springsteen en Filadelfia pospuesto por las victorias en playoffs de los 76ers y Flyers

La Ciudad del Amor Fraternal disfruta del éxito en la primera ronda de los playoffs de la NBA y la NHL, pero obliga a la banda E Street a cambiar la ruta de su gira Land of Hope and Dreams.

Los Philadelphia 76ers y Flyers pasaron a la segunda ronda de sus respectivos playoffs el sábado, pero esas victorias tuvieron un costo: el espectáculo de Bruce Springsteen en Filadelfia se pospuso para el 30 de mayo.

Springsteen y la E Street Band iban a tocar en el Xfinity Mobile Arena el 8 de mayo; sin embargo, el lugar ahora es necesario para albergar el tercer juego de los Sixers contra los New York Knicks. El calendario de los playoffs de la Copa Stanley de los Flyers y la propia agenda de Springsteen complicaron aún más la reprogramación del concierto, que ahora se llevará a cabo 22 días más tarde.

“Debido al calendario de los playoffs de la NBA y la NHL, el concierto de Bruce Springsteen y The E Street Band en el Xfinity Mobile Arena ha sido reprogramado para el 30 de mayo,” anunció el sitio oficial de Springsteen el domingo. “Todos los boletos para la fecha anterior seguirán siendo válidos para la nueva fecha.”

El espectáculo de la gira Land of Hope and Dreams en Filadelfia originalmente se encontraba entre varias fechas en Nueva York – el 5 de mayo en el UBS Arena de Elmont, una estadía de dos noches en el Madison Square Garden, y el 14 de mayo en el Barclays Center de Brooklyn. (Afortunadamente, Springsteen logró evitar los juegos de playoffs en casa de los Knicks: un potencial Juego 5 en el MSG tendrá lugar el 12 de mayo, un día después del concierto de Springsteen el 11 de mayo en el lugar, y un Juego 7 en el Garden el 17 de mayo también se perderá por poco el espectáculo del 16 de mayo de la banda).

Ahora, el espectáculo de Filadelfia servirá como el final de la gira, teniendo lugar después del espectáculo de cierre anterior el 27 de mayo en el Nationals Park de Washington.