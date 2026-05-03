Por qué puedes ver a los aficionados japoneses de fútbol limpiando el estadio después de los partidos de la Copa del Mundo

TOKIO (AP) – Si hay un país garantizado para destacarse en la Copa del Mundo, es Japón. Literalmente. Escenas de fanáticos japoneses de fútbol limpiando estadios y recogiendo basura después de un partido llamaron la atención pública por primera vez en Francia en 1998, la primera aparición de Japón en la Copa del Mundo. La tradición ha continuado cada cuatro años. Ocurrió en la Copa del Mundo en Qatar en 2022, y seguramente continuará cuando Japón inicie su juego en junio con partidos de grupo en Arlington, Texas, y Monterrey, México. La limpieza asombra a los que no son japoneses y que podrían estar acostumbrados a dejar estadios y cruzar sobre comida a medio comer, envolturas de papel rotas y vasos vacíos o con líquido goteando. En la Copa del Mundo en Rusia en 2018, los jugadores japoneses limpiaron famosamente el vestuario después de una derrota y dejaron una nota de agradecimiento en ruso. En 2022, los fanáticos dejaron notas de agradecimiento en bolsas de basura escritas en árabe, inglés y japonés.

Una frase japonesa lo explica.

“No dejes rastro detrás tuyo.”

La traducción literal es: “Un pájaro no deja nada detrás.” En inglés se traduce como: “Devuélvelo de la manera en la que lo encontraste.” Muchas escuelas primarias japonesas no tienen conserjes, por lo que el trabajo de limpieza queda en manos de los estudiantes. Los trabajadores de oficina a menudo dedican tiempo a mejorar sus áreas. Además, hay relativamente pocos contenedores de basura en espacios públicos en Japón, por lo que la gente se lleva su basura a casa. Esto mantiene más limpias las aceras, ahorra el costo de vaciar los botes de basura y aleja a la fauna nociva.

“La forma en que la mayoría de los aficionados comunes experimentan el fútbol en la escuela no es diferente de otros deportes, y el énfasis no está solo en la educación física sino también en la educación moral,” agregó Nakano.

Colectivo vs. el individual

Crecida en Alemania, Barbara Holthus es la directora adjunta del Instituto Alemán de Estudios Japoneses en Tokio. Una socióloga, está de acuerdo en que es prudente no poner a los japoneses en un pedestal. Japón, como cualquier país, tiene sus desafíos y deficiencias.

“Una explicación académicamente sólida es que las personas en Japón simplemente están socializadas de manera diferente,” le dijo a AP. “Si creciste con una cierta forma de hacer las cosas, aplicas eso incluso para limpiar un estadio después.”

También influye aquí el concepto japonés de “meiwaku,” que implica no causar problemas o molestar a otros. Desde el punto de vista japonés, dejar basura acumulada en un estadio sería una molestia para otros.

Japón es un lugar relativamente abarrotado, y solo en la gran Tokio hay cerca de 35 millones de personas, casi la población de todo el estado de California. La gente necesita llevarse bien.

“A los japoneses se les enseña desde temprano que no quieren incomodar a otras personas,” dijo Holthus.

Dijo que el enfoque a menudo está en el colectivo, en comparación con Occidente donde el énfasis está en el individuo y los derechos individuales.

“No queremos molestar a la gente. Esto se aplica a todas las áreas de la vida en Japón,” agregó Holthus.

Y debido a que los japoneses han recibido amplios elogios por la limpieza, el comportamiento ha sido reforzado.

“Ahora que los medios se han aferrado a la historia y han elogiado a los fanáticos japoneses, han hecho un punto de orgullo mostrar esos valores y normas,” escribió Kingston.

Una tradición japonesa

La tradición de limpieza no se limita al torneo principal de fútbol. Lo mismo sucedió el año pasado en la Copa del Mundo Sub-20 en Chile, cuando los fanáticos japoneses limpiaron después de un partido. Y más recientemente el mes pasado en el estadio de Wembley en Londres donde Japón derrotó a Inglaterra 1-0 en un amistoso internacional.

“Es una de nuestras tradiciones,” dijo Yoshizawa. “Crecimos con la enseñanza de que deberíamos dejar un lugar más limpio de lo que cuando llegamos.”

William Kelly, profesor emérito de antropología en la Universidad de Yale y especialista en Japón, dijo que la tradición está vinculada al fútbol más que a otros deportes. Especuló que está relacionada con el establecimiento de la liga de fútbol profesional de Japón hace más de 30 años.

“La J-League intentaba distinguirlo del béisbol al enfatizar la participación comunitaria y el compromiso de los equipos,” escribió Kelly. “Los fanáticos de fútbol se sentían, y se sienten, más parte del club y su estadio.”

___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup