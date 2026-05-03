La opinión de The Guardian sobre los palos y las zanahorias de China: Trump no debería suavizarse en Taiwán cuando visite Beijing

China siente la oportunidad cuando Donald Trump visite a finales de este mes. Un presidente de Estados Unidos abiertamente transaccional necesitado de un acuerdo comercial, y esperando que Beijing pueda presionar a Irán, podría cambiar su posición sobre Taiwán a cambio. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, vinculó explícitamente el tema a una cooperación bilateral más amplia en su llamada con Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU., el jueves. Pekín estaría encantado de ver a Trump suavizar la postura de Estados Unidos, y quizás retroceder en las ventas de armas después de un paquete colosal de $11 mil millones anunciado a finales del año pasado.

Taiwán ha sido autogobernado desde el fin de la guerra civil china en 1949, por lo que nunca fue gobernado por el Partido Comunista de China. Xi Jinping ha hecho de la unificación el centro de su legado. Hace tres años, la inteligencia de EE. UU. evaluó que le había dicho al Ejército de Liberación Popular que estuviera listo para una invasión para 2027. Pero Beijing seguramente preferiría lograr su objetivo sin recurrir a la fuerza.

Incluso un bloqueo, simulado en intensos ejercicios militares en diciembre, conllevaría un alto precio económico y podría escalar rápidamente. En cambio, China podría optar por seguir fortaleciendo su poder militar y económico, y aumentar la intimidación, hasta que quedara claro que EE. UU. no arriesgaría su intervención o Taiwán sintiera que no tenía otra opción. Beijing espera que incluso un pequeño cambio en la retórica de EE. UU. este mes pueda ayudar a que la unificación parezca “inevitable” —en palabras de Xi— para Taiwán.

Los analistas creen que China es altamente improbable que tome una vía militar en los próximos años. Algunos piensan que puede ver una ventana relativamente corta: otro presidente de EE. UU. podría ser más firme en Taiwán; la administración se ha alejado de Asia, está atrapada en Medio Oriente y está agotando municiones; el aumento del gasto en defensa de Taiwán aún no ha dado sus frutos. Pero Trump es totalmente impredecible. Irán puede demostrar que las grandes potencias pueden hacer lo que quieran, pero también que pueden lamentarlo. Y Beijing parece convencido de que EE. UU. está en declive, mientras su propio poder crece. Sus fuerzas armadas están actualmente en agitación por purgas en la cúpula.

Con las elecciones presidenciales de 2028 en Taiwán y los dos principales partidos de la oposición uniendo fuerzas para las elecciones locales de este año, China también ve una mejoría en la perspectiva política. Cualquier creencia persistente de que el pueblo de Taiwán pudiera abrazar activamente una fórmula de “un país, dos sistemas” fue aniquilada por la aniquilación de las libertades de Hong Kong por parte de Beijing. Sus tácticas de intimidación hacia Taiwán han aumentado la desconfianza; alrededor de dos tercios de la población ven a China como una gran amenaza. La proporción que se identifica como “solo taiwaneses” ha más que triplicado, alcanzando el 63%, desde 1992. Hay un cambio generacional. Pero muchos todavía ven la mejora de las relaciones con China como la opción pragmática.

El mes pasado, Xi recibió a Cheng Li-wun, líder del partido de oposición Kuomintang de Taiwán, en la primera reunión de este tipo en una década. El partido de la Sra. Cheng aboga por estrechar lazos con Beijing y ha bloqueado un presupuesto especial de defensa de $40 mil millones propuesto por el gobernante partido Progresista Democrático. Beijing ofreció zanahorias económicas, pero cada vez utiliza más el palo. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, visitó Eswatini, uno de sus pocos aliados diplomáticos restantes, este fin de semana. Pero el viaje fue previamente cancelado después de que otros estados revocaron los permisos de sobrevuelo.

Una democracia vibrante merece un apoyo continuo. Los mensajes mixtos de Trump podrían animar a China a creer que puede unificar a Taiwán sin recurrir a la fuerza militar, pero también podrían llevar a pasos más escalatorios por parte de Beijing. Eso aumenta los riesgos de errores o accidentes, que no benefician a nadie. EE. UU. también se beneficiaría de reforzar el status quo.