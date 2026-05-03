Home Deportes y Competencias. El surfista profesional de Santa Bárbara, Lakey Peterson, gana en Australia

El surfista profesional de Santa Bárbara, Lakey Peterson, gana en Australia

By
Martina López
-
22
0

Un potente motor de búsqueda que organiza y proporciona acceso a una amplia información en Internet.

gcl

Ayuda a los anunciantes a determinar las acciones de los usuarios en su sitio después de hacer clic en un anuncio.

90 dias

gac

Mida la actividad de los usuarios y el rendimiento de las campañas publicitarias para los anunciantes.

90 dias

ID de anuncio

Muestre anuncios de Google en sitios que no sean de Google y personalice los anuncios según la configuración del usuario.

2 semanas

DSID

Identifica a los usuarios que han iniciado sesión en sitios que no son de Google para respetar la configuración de personalización de anuncios.

2 semanas

_Secure-ENID

Recuerda las preferencias del usuario como idioma, resultados de búsqueda por página y configuración de SafeSearch

13 meses

Seguro-YEC

Cumplir un propósito similar para YouTube, incluida la detección y resolución de problemas.

13 meses

CGIC

Mejora la entrega de resultados de búsqueda al completar automáticamente las consultas según la entrada del usuario.

6 meses

_Secure-YEC

Se utiliza para detectar spam, fraude y abuso para proteger a los anunciantes y creadores de YouTube.

13 meses

django_idioma

Cookie necesaria para el uso de las opciones y servicios del sitio web.

3 meses

SMSV

Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.

sesión

OTZ

Análisis agregado de visitantes del sitio web.

17 dias

GN_PREF

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

1 año

__Host-1PLSID

Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.

1 año

A

Google utiliza estas cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes.

17 dias

SIDCC

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

SOCS

Almacena el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies.

13 meses

SSID

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

cookies_aceptadas

Esta cookie de funcionalidad es simplemente para verificar que nos ha permitido configurar cookies en su máquina.

1 año

CUENTA_CHOOSER

Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.

sesión

1P_JAR

Estas cookies se configuran a través de vídeos de YouTube incrustados. Registran datos estadísticos anónimos sobre, por ejemplo, cuántas veces se muestra el vídeo y qué ajustes se utilizan para la reproducción.

1 mes

APIS

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

_dcid

Recopila información sobre el comportamiento de los usuarios en múltiples sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web.

400 días

CONSENTIR

Rastreador de consentimiento de cookies de Google

20 años

BILIS

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

SNID

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

6 meses

AYUDA

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

1 año

FCCDCF

Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA.

13 meses

sid

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

FCNEC

Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA.

13 meses

HSID

Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.

2 años

recibir-cookie-desaprobación

Esta cookie garantiza que los navegadores de un grupo experimental del período de prueba facilitado por Chrome incluyan el encabezado de solicitud Sec-Cookie-Deprecation tan pronto como esté disponible.

180 días

_gcl_au

Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios.

3 meses

__Secure-ENID

Utilizado por Google para evitar intentos de inicio de sesión fraudulentos. También contiene una identificación de usuario de Google que se puede utilizar con fines estadísticos y de marketing después de iniciar sesión correctamente.

11 meses

_gcl_dc

Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios.

3 meses

BUSCAR_MISMO SITIO

SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios.

sesión

GCLB

Esta cookie se utiliza en contexto con el equilibrio de carga: esto optimiza la tasa de respuesta entre el visitante y el sitio, distribuyendo la carga del tráfico en múltiples enlaces de red o servidores.

Sesión

__Host-GAPS

Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.

1 año

NO

Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

1 año

LSOLH

Esta cookie es para autenticación con su cuenta de Google

1 año

ABUELO

Esta cookie se utiliza para vincular su actividad en todos los dispositivos si previamente inició sesión en su cuenta de Google en otro dispositivo. Hacemos esto para coordinar los anuncios que ve en todos los dispositivos y medir los eventos de conversión.

14 dias

g_enabled_idps

Se utiliza para el inicio de sesión único de Google

1 año

FPGCLDC

Se utiliza para ayudar a los anunciantes a determinar cuántas veces los usuarios que hacen clic en sus anuncios terminan realizando una acción en su sitio.

90 dias

G_AUTHUSER_H

Autenticación de Google

sesión

UULE

envía información de ubicación precisa desde su navegador a los servidores de Google para que Google pueda mostrarle resultados relevantes para su ubicación. El uso de esta cookie depende de la configuración de su navegador y de si ha elegido tener activada la ubicación en su navegador.

6 horas

REGIONES

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

6 meses

__Host-3PLSID

Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.

1 año

DV

Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

1 año

LSID

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

6 meses

BRÚJULA

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

2 dias

__OSID seguro

Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.

6 meses

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR