El surfista profesional de Santa Bárbara, Lakey Peterson, gana en Australia

Un potente motor de búsqueda que organiza y proporciona acceso a una amplia información en Internet.
gcl
Ayuda a los anunciantes a determinar las acciones de los usuarios en su sitio después de hacer clic en un anuncio.
90 dias
gac
Mida la actividad de los usuarios y el rendimiento de las campañas publicitarias para los anunciantes.
90 dias
ID de anuncio
Muestre anuncios de Google en sitios que no sean de Google y personalice los anuncios según la configuración del usuario.
2 semanas
DSID
Identifica a los usuarios que han iniciado sesión en sitios que no son de Google para respetar la configuración de personalización de anuncios.
2 semanas
_Secure-ENID
Recuerda las preferencias del usuario como idioma, resultados de búsqueda por página y configuración de SafeSearch
13 meses
Seguro-YEC
Cumplir un propósito similar para YouTube, incluida la detección y resolución de problemas.
13 meses
CGIC
Mejora la entrega de resultados de búsqueda al completar automáticamente las consultas según la entrada del usuario.
6 meses
_Secure-YEC
Se utiliza para detectar spam, fraude y abuso para proteger a los anunciantes y creadores de YouTube.
13 meses
django_idioma
Cookie necesaria para el uso de las opciones y servicios del sitio web.
3 meses
SMSV
Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.
sesión
OTZ
Análisis agregado de visitantes del sitio web.
17 dias
GN_PREF
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
1 año
__Host-1PLSID
Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.
1 año
A
Google utiliza estas cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes.
17 dias
SIDCC
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
SOCS
Almacena el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies.
13 meses
SSID
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
cookies_aceptadas
Esta cookie de funcionalidad es simplemente para verificar que nos ha permitido configurar cookies en su máquina.
1 año
CUENTA_CHOOSER
Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.
sesión
1P_JAR
Estas cookies se configuran a través de vídeos de YouTube incrustados. Registran datos estadísticos anónimos sobre, por ejemplo, cuántas veces se muestra el vídeo y qué ajustes se utilizan para la reproducción.
1 mes
APIS
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
_dcid
Recopila información sobre el comportamiento de los usuarios en múltiples sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web.
400 días
CONSENTIR
Rastreador de consentimiento de cookies de Google
20 años
BILIS
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
SNID
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
6 meses
AYUDA
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
1 año
FCCDCF
Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA.
13 meses
sid
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
FCNEC
Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA.
13 meses
HSID
Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google.
2 años
recibir-cookie-desaprobación
Esta cookie garantiza que los navegadores de un grupo experimental del período de prueba facilitado por Chrome incluyan el encabezado de solicitud Sec-Cookie-Deprecation tan pronto como esté disponible.
180 días
_gcl_au
Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios.
3 meses
__Secure-ENID
Utilizado por Google para evitar intentos de inicio de sesión fraudulentos. También contiene una identificación de usuario de Google que se puede utilizar con fines estadísticos y de marketing después de iniciar sesión correctamente.
11 meses
_gcl_dc
Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios.
3 meses
BUSCAR_MISMO SITIO
SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios.
sesión
GCLB
Esta cookie se utiliza en contexto con el equilibrio de carga: esto optimiza la tasa de respuesta entre el visitante y el sitio, distribuyendo la carga del tráfico en múltiples enlaces de red o servidores.
Sesión
__Host-GAPS
Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.
1 año
NO
Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
1 año
LSOLH
Esta cookie es para autenticación con su cuenta de Google
1 año
ABUELO
Esta cookie se utiliza para vincular su actividad en todos los dispositivos si previamente inició sesión en su cuenta de Google en otro dispositivo. Hacemos esto para coordinar los anuncios que ve en todos los dispositivos y medir los eventos de conversión.
14 dias
g_enabled_idps
Se utiliza para el inicio de sesión único de Google
1 año
FPGCLDC
Se utiliza para ayudar a los anunciantes a determinar cuántas veces los usuarios que hacen clic en sus anuncios terminan realizando una acción en su sitio.
90 dias
G_AUTHUSER_H
Autenticación de Google
sesión
UULE
envía información de ubicación precisa desde su navegador a los servidores de Google para que Google pueda mostrarle resultados relevantes para su ubicación. El uso de esta cookie depende de la configuración de su navegador y de si ha elegido tener activada la ubicación en su navegador.
6 horas
REGIONES
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
6 meses
__Host-3PLSID
Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google.
1 año
DV
Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
1 año
LSID
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
6 meses
BRÚJULA
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
2 dias
__OSID seguro
Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google.
6 meses