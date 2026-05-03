El surfista profesional de Santa Bárbara, Lakey Peterson, gana en Australia

Un potente motor de búsqueda que organiza y proporciona acceso a una amplia información en Internet.

gcl Ayuda a los anunciantes a determinar las acciones de los usuarios en su sitio después de hacer clic en un anuncio. 90 dias

gac Mida la actividad de los usuarios y el rendimiento de las campañas publicitarias para los anunciantes. 90 dias

ID de anuncio Muestre anuncios de Google en sitios que no sean de Google y personalice los anuncios según la configuración del usuario. 2 semanas

DSID Identifica a los usuarios que han iniciado sesión en sitios que no son de Google para respetar la configuración de personalización de anuncios. 2 semanas

_Secure-ENID Recuerda las preferencias del usuario como idioma, resultados de búsqueda por página y configuración de SafeSearch 13 meses

Seguro-YEC Cumplir un propósito similar para YouTube, incluida la detección y resolución de problemas. 13 meses

CGIC Mejora la entrega de resultados de búsqueda al completar automáticamente las consultas según la entrada del usuario. 6 meses

_Secure-YEC Se utiliza para detectar spam, fraude y abuso para proteger a los anunciantes y creadores de YouTube. 13 meses

django_idioma Cookie necesaria para el uso de las opciones y servicios del sitio web. 3 meses

SMSV Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google. sesión

OTZ Análisis agregado de visitantes del sitio web. 17 dias

GN_PREF Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 1 año

__Host-1PLSID Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google. 1 año

A Google utiliza estas cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más valiosa para los editores y anunciantes. 17 dias

SIDCC Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

SOCS Almacena el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies. 13 meses

SSID Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

cookies_aceptadas Esta cookie de funcionalidad es simplemente para verificar que nos ha permitido configurar cookies en su máquina. 1 año

CUENTA_CHOOSER Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google. sesión

1P_JAR Estas cookies se configuran a través de vídeos de YouTube incrustados. Registran datos estadísticos anónimos sobre, por ejemplo, cuántas veces se muestra el vídeo y qué ajustes se utilizan para la reproducción. 1 mes

APIS Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

_dcid Recopila información sobre el comportamiento de los usuarios en múltiples sitios web. Esta información se utiliza para optimizar la relevancia de la publicidad en el sitio web. 400 días

CONSENTIR Rastreador de consentimiento de cookies de Google 20 años

BILIS Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

SNID Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 6 meses

AYUDA Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 1 año

FCCDCF Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA. 13 meses

sid Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

FCNEC Cookie para la API de Google Funding Choices que permite funciones específicas para la recopilación de consentimiento para aspectos como el consentimiento del RGPD y la exclusión voluntaria de la CCPA. 13 meses

HSID Descarga determinadas herramientas de Google y guarda determinadas preferencias, por ejemplo el número de resultados de búsqueda por página o la activación del filtro SafeSearch. Ajusta los anuncios que aparecen en la Búsqueda de Google. 2 años

recibir-cookie-desaprobación Esta cookie garantiza que los navegadores de un grupo experimental del período de prueba facilitado por Chrome incluyan el encabezado de solicitud Sec-Cookie-Deprecation tan pronto como esté disponible. 180 días

_gcl_au Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios. 3 meses

__Secure-ENID Utilizado por Google para evitar intentos de inicio de sesión fraudulentos. También contiene una identificación de usuario de Google que se puede utilizar con fines estadísticos y de marketing después de iniciar sesión correctamente. 11 meses

_gcl_dc Utilizado por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que utilizan sus servicios. 3 meses

BUSCAR_MISMO SITIO SameSite evita que el navegador envíe esta cookie junto con solicitudes entre sitios. El objetivo principal es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. sesión

GCLB Esta cookie se utiliza en contexto con el equilibrio de carga: esto optimiza la tasa de respuesta entre el visitante y el sitio, distribuyendo la carga del tráfico en múltiples enlaces de red o servidores. Sesión

__Host-GAPS Se utiliza para iniciar sesión con la cuenta de Google. 1 año

NO Estas cookies se utilizan para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 1 año

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ABUELO Esta cookie se utiliza para vincular su actividad en todos los dispositivos si previamente inició sesión en su cuenta de Google en otro dispositivo. Hacemos esto para coordinar los anuncios que ve en todos los dispositivos y medir los eventos de conversión. 14 dias

g_enabled_idps Se utiliza para el inicio de sesión único de Google 1 año

FPGCLDC Se utiliza para ayudar a los anunciantes a determinar cuántas veces los usuarios que hacen clic en sus anuncios terminan realizando una acción en su sitio. 90 dias

G_AUTHUSER_H Autenticación de Google sesión

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REGIONES Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 6 meses

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LSID Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 6 meses

BRÚJULA Esta cookie se utiliza para recopilar estadísticas del sitio web y realizar un seguimiento de las tasas de conversión y la personalización de anuncios de Google. 2 dias