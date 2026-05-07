Por su segundo acto en retransmisiones deportivas, Pete Ruf lo está pagando

Lo que originalmente iba a ser un tranquilo trabajo de jubilación como guardia de seguridad se ha convertido en algo mucho más grande para Pete Ruf.

Ruf, anteriormente presentador de deportes de News12, encontró un nuevo rol en la escuela secundaria Hendrick Hudson: asesorar a estudiantes en el mundo de la radiodifusión. Al hacerlo, continúa sirviendo a la comunidad atlética local mientras transmite valiosas lecciones a la próxima generación de medios deportivos.

El viaje de Ruf comenzó como el de muchos otros. Al crecer viendo deportes todos los fines de semana, soñaba con convertirse en camarógrafo. Sin embargo, mientras estudiaba periodismo televisivo en la Universidad de Syracuse, su pasión cambió. Como lo expresó Ruf, sus ambiciones pasaron “de estar detrás de la cámara a estar frente a ella”. Estudiar en Syracuse fue una bendición para Ruf, ya que aprendió los fundamentos de la profesión y adquirió una valiosa experiencia en los estudios de televisión de primer nivel de la Escuela Newhouse.

Después de graduarse, Ruf aceptó un trabajo como camarógrafo en News12, principalmente para poner un pie en la puerta. Mientras trabajaba detrás de escena, continuó perfeccionando sus habilidades de redacción y reportaje. Con el tiempo, consiguió su primer puesto al aire a tiempo completo en BronxNet, una estación de acceso público que cubre noticias locales del Bronx. Después de adquirir experiencia allí, Ruf estaba listo para dar el siguiente paso: regresar a News 12 en 2001, esta vez como presentador deportivo.

Ruf continuaría llamando hogar a News12 por el resto de su carrera profesional. Él atribuye a la variedad del trabajo una de las principales razones por las que se quedó.

“Un día podría estar en un partido de playoffs de los Yankees y al día siguiente cubrir un partido de fútbol de la escuela secundaria”, dijo Ruf. “Había una gran variedad.”

Esa variedad definió muchos de los aspectos más destacados de su carrera. Para Ruf, pocos momentos se comparan con su cobertura de la Serie Mundial de 2009, cuando estaba en el Yankee Stadium mientras los Yankees celebraban su último campeonato.

â€œEstar en el cuadro cuando celebraron fue un momento increíble”, recordó Ruf. â€œEntrar al vestuario despuÃ©s de eso tambiÃ©n fue emocionante. Poder mostrarles a los espectadores la atmósfera y la reacción de los jugadores fue lo que me hizo amar mi trabajo”.

Pero Ruf vivió mucho más que los momentos más importantes del deporte profesional. También aprecia momentos a nivel local. Se destaca en particular el Campeonato de Baloncesto del Estado de Nueva York de 2004, cuando cuatro de los cinco títulos de sección fueron ganados por equipos de Westchester. Ver la emoción de los jóvenes jugadores y sus entrenadores fue inolvidable para Ruf y es algo que lo acompaña hasta el día de hoy.

Después de casi 25 años en News12, Ruf estaba listo para dejar su papel de presentador deportivo y retirarse a una vida tranquila con su esposa. Sin embargo, Ruf decidió quedarse en Westchester durante algunos años finales y comenzó a trabajar en la escuela secundaria Hendrick Hudson como guardia de seguridad en septiembre de 2023.

Incluso entonces, su pasión por la radiodifusión nunca se desvaneció. En 2024, Ruf comenzó a comentar los partidos de fútbol de Hen Hud en LocalLive, un servicio de transmisión de deportes de secundaria. Lo que comenzó como un proyecto apasionante de un solo hombre pronto se convirtió en algo más grande. Durante este tiempo, Ruf frecuentemente conversaba con los estudiantes durante la hora del almuerzo sobre fútbol, ​​baloncesto y todo lo demás relacionado con los deportes. Ruf identificó a tres estudiantes que, según dijo, “destacaron”: John Jackson, Alex Romero y este periodista.

Con la temporada de baloncesto en el horizonte, Ruf los invitó a unirse a él y comentar los juegos. Esa colaboración marcó el inicio de Sailors Sports Network (SSN).

El trío de nuevos locutores continuaría comentando todos los partidos de baloncesto de esa temporada, ganando rápidamente experiencia y entusiasmo. Con la tutoría de Ruf y el fuerte apoyo de la comunidad, Sailors Sports Network siguió creciendo. Al comienzo del año escolar 2025-26, se había convertido en una organización escolar oficial.

Padres, deportistas y entrenadores acogieron con agrado la iniciativa. Tener las cámaras grabando y los estudiantes comentando los juegos en vivo fue una experiencia nueva para Hen Hud y contó con mucho apoyo. A medida que se unieron más estudiantes, la cadena amplió su alcance, con una cobertura continua del fútbol y nuevas voces ansiosas por aprender de Ruf.

Ruf dice que ama cada segundo de su nuevo rol como mentor. “Fue muy emocionante ver [the students] prosperando y la comunidad teniendo comentarios tan positivos”.

La SSN pronto se diversificó aún más y lanzó un podcast que presentaba segmentos sobre fútbol, ​​baloncesto femenino y otros deportes. Para estudiantes como Aiden Mazzola, Ryan Philbin y Billy Magliano, fue una experiencia nueva y divertida publicar contenido en el mundo y, al mismo tiempo, entrevistar a sus compañeros y entrenadores.

Cuando se le preguntó sobre su experiencia, Philbin afirmó: “Fue estresante, pero divertido”. Fue agradable sentarme y hablar con mis amigos sobre nuestro atletismo, y verlo en YouTube para que todo el mundo lo viera fue la guinda del pastel”.

Hoy en día, el SSN continúa creciendo y produce podcasts, entrevistas y transmisiones de juegos en vivo en SportsEngine. Ruf espera continuar el crecimiento del club en todos los niveles, incluso después de que los fundadores se gradúen.

Para Ruf, ver su pasión transmitida a la siguiente generación es más de lo que podría haber esperado. Los estudiantes que componen el SSN pueden ser el motor, pero Pete Ruf es el combustible que lo puso en movimiento.