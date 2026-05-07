Campeonato del condado: Durham persigue fácilmente a 336 para vencer a Lancashire

Emilio Gay y David Bedingham anotaron siglos sublimes invictos en una asociación récord de 290 terrenos en el tercer terreno, mientras Durham perseguía con éxito 336 para vencer a Lancashire por ocho terrenos en su partido de la División Dos del Campeonato del Condado.

Durham tuvo un comienzo desafiante ya que perdieron ambos primeros partidos en la sesión de la mañana, pero Gay y Bedingham lideraron la recuperación de los anfitriones cuando las carreras comenzaron a fluir antes del almuerzo.

A medida que la pelota se volvió más suave y salió el sol durante la sesión de la tarde, el bateo se volvió más fácil para Gay y Bedingham y su asociación fue fortaleciéndose, ya que rompieron el récord de su equipo de tener el tercer wicket más alto contra Lancashire.

Ambos hicieron siglos y los anfitriones persiguieron un objetivo imponente con facilidad cuando Durham alcanzó 336-2, dándole al condado del noreste una segunda victoria de la temporada.

Después de tener marca de 124-7 en sus primeras entradas y encaminarse a un considerable déficit en la primera entrada, la asociación consolidó un excelente cambio para los anfitriones, con los esfuerzos de Matthew Potts también clave para eso. La victoria les sitúa en segunda posición, a tres puntos de Lancashire, que sigue en cabeza, pero Durham ha jugado un partido menos.

El juego de balancín entre los dos posibles contendientes al ascenso estaba preparado para un clímax emocionante en el cuarto día, con Durham necesitando 336 carreras y Lancashire necesitando 10 terrenos para la victoria.

James Anderson y Tom Bailey se adaptaron muy bien a su ritmo de bolos desde el principio, pero los abridores de Durham, Ben McKinney y Alex Lees, negociaron con éxito la mayor parte de la primera hora.

Luego, Lancashire tuvo el primero, con Lees partiendo después de que calculó mal una entrega de Mitch Stanley y la abandonó, cortándole la parte superior de los muñones.

Eso llevó a Gay al área, quien alcanzó dos límites en sus primeras tres bolas, e inyectó algo de ímpetu en la persecución de Durham.

La naturaleza de ida y vuelta de la competencia continuó cuando el confiable George Balderson lanzó a McKinnney para entregarle a Lancashire su segundo terreno.

Gay alcanzó límites consecutivos frente a Stanley cuando Durham comenzó a aumentar la tasa de puntuación, mientras que Bedingham anotó un seis en el costado de la pierna justo antes del almuerzo.

Lancashire estuvo a punto de fallar justo después del descanso cuando Gay superó un envío de Bailey que cayó justo antes de que Keaton Jennings se deslizara. A pesar de ese casi fallo, las carreras continuaron fluyendo mientras Bedingham logró encontrar un espacio en el lado para establecer un límite.

Luego, la pareja vio el objetivo caer por debajo de 200, ya que Gay pasó de cincuenta por segunda vez esta temporada y Bedingham hizo lo mismo poco después con un corte más allá de la tercera región.

Luego, Gay continuó motorizando, recogiendo dos cuatros de un Anderson over, antes de sobrevivir a una apelación de lbw debido al improvisado giro de Bailey.

Bedingham y Gay continuaron disminuyendo, con el objetivo cayendo por debajo de 150, mientras las esperanzas de Lancashire de una tercera victoria consecutiva menguaban.

Luego, Gay alcanzó tres cifras con otro límite más y se puso de su lado a 100 del objetivo. Luego, Bedingham aplastó uno de los hilanderos de Bailey por seis y se unió a Gay para alcanzar las tres cifras, la decimoctava vez que el sudafricano lo hace en cricket de primera clase para Durham.

Luego, Gay pasó los 150 por cuarta vez con una camiseta de Durham y Bedingham lanzó el giro de medio tiempo de George Bell hasta el límite.

Luego, la pareja vio su magnífico esfuerzo para ver a Durham en casa con ocho terrenos y 18,1 overs de sobra.

Informe de la Red de Reporteros del BCE, con el apoyo de Rothesay.