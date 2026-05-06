Cooper Flagg supera a Kon Knueppel en reñida carrera por el Novato del Año de la NBA

Por tercera vez en la historia de la franquicia, los Dallas Mavericks tienen un Novato del Año de la NBA.

Cooper Flagg, la selección número uno en el draft del año pasado, se unió el lunes a Jason Kidd (1995) y Luka DonÄ iÄ‡ (2019) como los únicos jugadores de los Mavericks en ganar el honor. Flagg venció por poco a Kon Knueppel, su ex compañero de equipo universitario y compañero de cuarto en Duke, en una de las mejores carreras por el premio al Novato del Año en la memoria reciente.

Flagg promedió 21 puntos, 6,7 rebotes, 4,5 asistencias, 1,2 robos y 0,9 tapones esta temporada. Se convirtió en el primer novato desde Michael Jordan en liderar a su equipo en puntos, rebotes, asistencias y robos. La versatilidad de Flagg y sus actuaciones históricas (anotó 51 puntos en un partido del 3 de abril contra el Orlando Magic, la mayor cantidad para un adolescente en la historia de la NBA) ayudaron a darle una ligera ventaja sobre Knueppel entre los votantes.

“Este es un gran honor”, dijo Flagg en un comunicado. “Estoy agradecido de recibir este premio y agradecido con todos en la organización de los Dallas Mavericks que creyeron en mí desde el primer día. Nada de esto sucede sin que mis compañeros, entrenadores y la gente que me rodea me impulsen cada día. Vine aquí para competir y ayudar a este equipo a ganar. Este es sólo un paso adelante en lo que estamos construyendo”.

Flagg obtuvo 56 votos de primer lugar (cinco puntos cada uno) y 44 votos de segundo lugar (tres). Knueppel terminó con 44 votos de primer lugar y 55 votos de segundo lugar. El escolta de los Philadelphia 76ers, VJ Edgecombe, quedó tercero.

Knueppel, a quien los Charlotte Hornets seleccionaron con la cuarta selección, promedió 18,5 puntos, 5,3 rebotes y 3,4 asistencias esta temporada. Sus 273 triples fueron la mayor cantidad en la NBA. Knueppel rompió el récord anterior de novato de triples en una temporada en febrero, superando el total de 206 de Keegan Murray en 2022-23, y también ayudó en un cambio dramático de los Hornets. Charlotte tuvo un inicio de 16-28 pero terminó 28-10 el resto del camino. Junto al principal manejador de pelotas LaMelo Ball y al delantero Brandon Miller, Knueppel ayudó a los Hornets (44-38) a terminar con un récord ganador por segunda vez en la última década.

La eficiencia anotadora de Knueppel y sus contribuciones en un equipo ganador fueron las principales razones por las que el entrenador de los Hornets, Charles Lee, presionó mucho para que ganara el premio al Novato del Año antes de que Charlotte y Dallas se enfrentaran en marzo.

“Ni siquiera creo que esté cerca”, dijo Lee entonces.

Los jugadores y entrenadores de los Mavericks respondieron que Knueppel era un anotador más eficiente que Flagg debido a los diferentes roles que desempeñaban. Knueppel fue un creador secundario para Charlotte y se benefició de jugar junto a Ball. Flagg fue el principal motor ofensivo de los Mavericks y con frecuencia atraía dobles equipos.

“Son dos estadios diferentes”, dijo el alero de los Mavericks, PJ Washington, en abril. â€”Tiene 19 aÃ±os y hace lo que hace. Ser el jugador principal es mucho más difícil que ser un jugador rotativo lanzando tiros de esquina o simplemente acertando triples. Él está iniciando la mayor parte de nuestra ofensiva. Tener 19 años haciendo eso es inaudito”.

El único enfrentamiento cara a cara de la temporada entre Flagg y Knueppel, disputado el 29 de enero en Dallas, produjo fuegos artificiales. Flagg anotó 49 puntos y atrapó 10 rebotes. Knueppel acertó ocho triples en su camino a anotar 34 puntos, el máximo de la temporada.

Si bien los Hornets ganaron ese juego 123-121, Knueppel admitió después que Flagg podría haber tomado la delantera en la carrera por el Novato del Año.

“Creo que podría adelantarme con 49 y 10”, dijo Knueppel. â€”Es lo que es. Si lo consigue, me alegraré por él”.

Sin embargo, a finales de febrero, Knueppel parecía ser el favorito para ganar el premio, ya que los Hornets seguían ganando partidos y Flagg quedó fuera de juego por un esguince en el pie izquierdo en ocho partidos consecutivos. Flagg regresó a la cancha a principios de marzo y jugó 70 partidos. Knueppel sólo se perdió un partido en toda la temporada.

Flagg jugó su mejor baloncesto en las dos últimas semanas de la temporada regular, lo que podría haber influido en cualquier votante que permaneciera indeciso. Anotó 45 puntos, atrapó ocho rebotes y repartió nueve asistencias en la victoria de los Mavericks el 5 de abril sobre Los Angeles Lakers. En el penúltimo partido de la temporada regular de Dallas, anotó 33 puntos en 32 minutos contra Victor Wembanyama y los San Antonio Spurs. Para entonces, los Mavericks ya hacía tiempo que estaban eliminados de la contienda por la postemporada.

Los Hornets aseguraron el puesto número 9 de la Conferencia Este, pero su temporada llegó a su fin cuando sufrieron una derrota aplastante ante el Orlando Magic en el Torneo Play-In. Es posible que el caso de Novato del Año de Knueppel haya recibido un golpe en el Play-In, ya que anotó 17 puntos combinados con 5 de 22 tiros en dos juegos. Se suponía que los votantes no debían considerar ninguna acción de postemporada, pero las boletas no debían entregarse hasta después de que el Play-In ya estuviera en marcha debido a que la NBA necesitaba tiempo adicional para tomar una decisión sobre qué jugadores serían elegibles para los premios de final de temporada debido a la regla de los 65 juegos.

Como compañeros de equipo universitario, Flagg y Knueppel llevaron a Duke a un récord de 35-4 y una aparición en la Final Four. Mientras daban el siguiente paso en sus carreras y competían entre sí por el premio al Novato del Año, se mantuvieron unidos.

“Sé que ambos estaremos en esta liga por mucho tiempo”, dijo Flagg en enero. â€”Es bastante especial. Ese es mi hermano de por vida”.