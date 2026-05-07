Construcción de World Cup cannabis en Foxborough a ojos de Framingham – El Mundo Digital – W3Layouts

A medida que aumenta la emoción por la Copa del Mundo de la FIFA en la mayor comunidad brasileña de Massachusetts, los funcionarios de la ciudad de Framingham no buscarán financiamiento estatal para eventos organizados por la ciudad relacionados con el prestigioso torneo de fútbol, que contará con partidos este verano en Foxborough.

La decisión se produce después de que el principal funcionario de aplicación de la ley de Framingham expresara preocupaciones de seguridad sobre los recursos de seguridad estirados en todo el estado. Al recomendar no buscar financiamiento, el jefe de policía Lester Baker le dijo al Concejo Municipal durante su reunión del 21 de abril que la información que recibió de socios estatales y federales dejaba en claro que la ciudad no podía albergar de manera segura grandes reuniones.

“Soy su jefe, no voy a planificar un evento esperando que no suceda nada”, dijo. “Voy a planificar pensando que lo peor podría suceder, y si he pensado en todo y hecho todo para prepararme para lo peor. Todos vendrán y celebrarán, pero ¿qué pasa si algo malo sucede y planifico qué sucede si? No puedo vivir así”.

Siete partidos de la Copa del Mundo se celebrarán en el Gillette Stadium (llamado por la FIFA como “Estadio de Boston”) en Foxborough entre mediados de junio y mediados de julio, la primera vez que Massachusetts alberga partidos desde 1994.

Baker dijo que los jefes de policía de todo el estado se han estado reuniendo con el jefe de seguridad de la FIFA y otros funcionarios de seguridad. Pero con los Tall Ships llegando a Boston en julio, múltiples celebraciones por el 250 aniversario de nuestra nación y los siete partidos de fútbol, dijo que recursos críticos de seguridad como técnicos en explosivos y unidades montadas estarán estirados en delgadas líneas, con muchos asignados a Boston, Foxborough y a proteger a dignatarios de países visitantes.

“La mejor manera de explicarlo es básicamente lo que he escuchado de mis socios”, dijo el jefe. “Va a haber (el equivalente de) siete Super Bowls en el Commonwealth de Massachusetts durante este periodo de tiempo”.

Concejal señala una ‘oportunidad perdida’

Varios concejales de la ciudad expresaron frustración por no haber sido informados de la decisión con antelación. El alcalde Charlie Sisitsky se disculpó durante la reunión del 21 de abril, pero dijo que creía que la elección era obvia, dado lo que Baker le dijo.

“Cuanto más información pudo obtener el jefe, casi era obvio que no sería realista para la ciudad intentar realizar una fiesta pública así, porque estaría invitando a personas de fuera a venir a Framingham y no habría manera de que pudiéramos manejar eso”, dijo el alcalde.

Mary Kate Feeney, concejala del Distrito 3 de la ciudad, que planteó el tema durante una reunión del concejo el 3 de marzo, dijo a Daily News que la decisión se siente como una “oportunidad perdida”, ya que el evento es muy significativo para muchos residentes de Framingham.

“Con las cosas como están ahora, necesitamos cosas para celebrar”, dijo Feeney. “Este es un evento que reúne a personas de muchos países”.

Feeney dijo que una celebración en la ciudad podría haber impulsado los negocios locales y traído más visitantes a Framingham. Dijo que respeta las preocupaciones de seguridad de Baker pero desearía que el consejo y la comunidad hubieran participado más en el proceso de toma de decisiones.

Añadió que no solo escuchó a residentes decepcionados, sino también a algunos preocupados por la seguridad porque probablemente habrá muchas celebraciones no supervisadas en toda la ciudad.

Sisitsky dijo que la ciudad había mantenido conversaciones informales previamente con Marlborough y Natick para tener una celebración conjunta, pero esos planes no avanzaron.

Dónde se planean celebraciones en MetroWest

La administración Healey-Driscoll ha invertido $10 millones para apoyar celebraciones comunitarias de la Copa del Mundo en Boston, Brockton, Cambridge, Worcester, Lowell, Burlington, Lexington y Weymouth.

La Oficina de Visitantes de MetroWest Boston, con sede en Framingham, también ha sido premiada con financiamiento y organizará una “Zona de Fans Regional de MetroWest”, con eventos en Franklin y Marlborough. Marlborough celebrará su evento en Kelleher Field durante el fin de semana de apertura del 11 al 13 de junio. La Zona de Fans de Franklin se llevará a cabo en la Plaza del Pueblo y en Hayward Manor del 21 al 25 de junio.

Se estima que estos eventos atraerán a entre 1,500 y 3,000 personas diariamente, según la Oficina de Visitantes de MetroWest Boston. Habrá jardines de cerveza, música en vivo, camiones de comida, experiencias interactivas y amplias áreas de visualización con pantallas gigantes.

Tropical Cafe en Hollis Street en Framingham, que ha organizado fiestas para ver la Copa del Mundo en el pasado, espera hacer lo mismo este verano. Un representante del restaurante dijo a Daily News que aún no tiene planes concretos pero mostrará los juegos y espera una animada multitud.

Los funcionarios de la ciudad reconocen que seguirá habiendo fiestas de la Copa del Mundo en toda Framingham. Baker dijo que eso se ha tenido en cuenta con planes de seguridad en marcha.

“De ninguna manera creemos que no vamos a tener celebraciones”, dijo el jefe. “Queremos que nuestra comunidad sea feliz. Queremos que celebren, y lo haremos de la manera más segura posible”.