Eclipse Total del Corazón

Bonnie Tyler, amada cantante de “Total Eclipse of the Heart”, se está recuperando después de ser hospitalizada en España por un problema intestinal no especificado. El equipo de Tyler publicó una nota el miércoles (6 de mayo) en el sitio oficial de la estrella revelando la noticia, escribiendo: “Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en el hospital en Faro, Portugal, donde tiene una casa, para una cirugía intestinal de emergencia.”

Aunque la publicación no especificaba cuál era la dolencia de Tyler, de 74 años, o qué tipo de procedimiento se le practicó, añadió que “la cirugía fue bien y ahora se está recuperando. Sabemos que toda su familia, amigos y fans estarán preocupados por esta noticia y le desearán una pronta y completa recuperación.”

Tyler está programada para emprender una gira europea este verano, con fechas programadas para comenzar el 22 de mayo en el Festival de Música SummerLUST en Ghaxaq, Malta, seguido de conciertos en Alemania, República Checa, Hungría y Turquía, así como presentaciones en Austria, Escocia, Reino Unido, Rumania, Suiza y Dinamarca, con la gira actualmente programada para finalizar el 17 de diciembre en la Utilita Arena de Cardiff, Gales.

La cantante, mejor conocida por su éxito número 1 en el Billboard Hot 100 de 1983 “Total Eclipse of the Heart”, escrita por el compositor de “Bat Out of Hell” Jim Steinman, lanzó recientemente el video lírico oficial de su himno de dance pop “Only Love”. La canción fue la continuación de otros dos singles que Tyler lanzó este año, “One Love” y “One World One Home”, que llegaron después de su exitosa colaboración con David Guetta y Hypaton en “Together”.