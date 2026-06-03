El surf y la playa son el foco de la nueva exposición fotográfica de Manhattan Beach

Brandon Kirk estaba en la costa norte de Oahu, en Hawái, cuando capturó la silueta de un surfista contra un enorme sol poniente en enero de 2025.

La imagen que capturó, a la que tituló “Blaze of Glory”, generó mucho revuelo en su carrera fotográfica. Y ahora, es la imagen destacada en su exposición de un mes de duración, “De la Bahía Sur a la Costa Norte”, que se inaugurará en Culture Brewing, 327 Manhattan Beach Blvd., en Manhattan Beach el jueves 4 de junio. La recepción de apertura se llevará a cabo de 4 a 7 p.m.

“Mi esposa (Wendy Kirk) y yo habíamos estado cenando dos años antes en este lugar exacto, mirando a través de esta bahía hacia el sol poniente, y había algunos tipos en esta península de lava, en la costa norte de Oahu, pescando, y sus siluetas se recortaban contra el sol poniente”, dijo Kirk. â€”Esa imagen se me quedÃ³ en la cabeza. Pensé: ‘Tengo que tomar esta foto’. Así que durante el resto de ese invierno, con mis amigos surfistas de olas grandes en Oahu, traté de ubicarlos en los días y lugares correctos para tomar la foto”.

Pero Kirk tardó dos inviernos en obtener esa imagen perfecta, donde “todo simplemente se alineaba”.

“En realidad, no hay nada más que océano entre él y yo, así que tuve que conseguir una lente de zoom gigante para hacer que el sol pareciera particularmente grande”, dijo Kirk. “Pero la magia de esta imagen era la neblina. Esto se parece mucho a una especie de puesta de sol en el desierto. Cuando sopla arena en el desierto, hay muchas partículas. Obtienes puestas de sol que se ven así. No suele suceder eso en Hawái, porque estás en medio del océano”.

Kirk le dijo a un amigo surfista: “Oye, no estoy seguro de poder ver”. Así de confuso estaba”.

“Entonces, simplemente observé y esperé mientras el sol se ponía en su posición”, dijo Kirk. “Entonces vi que pasó de ese amarillo brillante al naranja, al dorado y al rojo. Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío’. Sabía que tenía algo”.

La exposición de un mes de duración de Brandon Kirk, “Desde la Bahía Sur hasta la Costa Norte”, se inaugura el jueves 4 de junio en Culture Brewing en Manhattan Beach. En la foto aparece ‘Harmony’ de Kirk. (Foto cortesía de Brandon Kirk)

La exposición de un mes de duración de Brandon Kirk, “Desde la Bahía Sur hasta la Costa Norte”, se inaugura el jueves 4 de junio en Culture Brewing en Manhattan Beach. En la foto aparece ‘Lone Surfer’ de Kirk. (Foto cortesía de Brandon Kirk)

Brandon Kirk en la foto con una de sus piezas que estará en exhibición durante un mes a partir del jueves 4 de junio en la exhibición ‘From the South Bay to the North Shore’ en Culture Brewing en Manhattan Beach. (Foto de Michael Hixon/SCNG) Mostrar título 1 de 3 La exposición de un mes de duración de Brandon Kirk, “Desde la Bahía Sur hasta la Costa Norte”, se inaugura el jueves 4 de junio en Culture Brewing en Manhattan Beach. En la foto aparece ‘Harmony’ de Kirk. (Foto cortesía de Brandon Kirk) Expandir

Además de su imagen “Blaze of Glory” de 12 pies de ancho y 8 pies de alto que se podrá ver caminando en Culture Brewing, Kirk, que vive en el oeste de Los Ángeles, exhibirá más de 40 imágenes a lo largo de junio.

El 11 de junio, Kirk, del Capítulo Sur de la Bahía de la Surfrider Foundation, organizará una mesa redonda con los surfistas de olas grandes Anthony Teitelbaum, Katie McConnell y Trevor Collins, originarios del sur de California.

Videoclips y fotografías de olas grandes, incluidas Waimea Bay, Jaws y Mavericks, formarán parte de la discusión y la sesión de preguntas y respuestas, así como un “mostrar y contar” centrado en los equipos utilizados en el surf de olas grandes.

Kirk se centró en la fotografía de deportes escolares cuando llegó la pandemia de COVID-19.

Se dedicó a la fotografía de playa y surf y fueron los surfistas locales que compraban fotografías de sí mismos lo que “me ayudó a mantenerme a flote durante esa transición”.

Para rendir homenaje a esos surfistas, dijo Kirk, la exhibición presentará más de dos docenas de imágenes de surfistas de South Bay que capturó en las playas locales.

“Son los que me conocieron cuando fui a la playa para empezar a fotografiar durante el verano de los primeros días de la pandemia”, dijo Kirk. â€”Voy a fijar uno en la pared. Voy a guardar otro en una carpeta para entregárselo cuando vengan aquí a ver la exposición”.

Tomar fotografías de esos surfistas locales fue el campo de entrenamiento para lo que condujo a “Blaze of Glory”.

“Blaze of Glory” llevó a Sony a publicar la imagen y la historia detrás de ella en su plataforma Alpha Universe y a Bruce Brown Films, que estuvo detrás de la clásica película de surf “The Endless Summer”, que publicó la imagen en su página de Instagram.

Con ese éxito, Kirk dejó su trabajo como fotógrafo de deportes escolares para dedicarse a la fotografía de surf y océano a tiempo completo.

El trabajo de Kirk se ha visto localmente en Destination: Art in Torrance, Fiesta Hermosa, Manhattan Beach Hometown Fair y El Segundo Art Walk.

Kirk pasó seis semanas en Hawaii este año.

“El año pasado, cuando regresé de este viaje, me di cuenta de que si puedo capturar imágenes asombrosas de olas grandes y hermosas que simplemente no se ven todos los días y ciertamente no se capturan con una cámara todos los días, puedo tener éxito vendiéndolas”, dijo Kirk. “Son inusuales, son únicos y esa es la dirección que estoy tomando ahora con mi fotografía: buscar esas oportunidades realmente únicas e increíbles y perseguirlas, cazarlas dondequiera que estén”.

Kirk también organizará un evento con la Cámara de Comercio de Manhattan Beach el 17 de junio.

Mientras tanto, “Desde la Bahía Sur hasta la Costa Norte” se extenderá hasta el 28 de junio.

Para obtener más información, visite brandonkirk.com.