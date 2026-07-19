Susidūrimai pasienio zonose

Gyvename pasaulyje, kuriame jau paneigtos ribos tarp skirtingÅ³ kalbÅ³, tarp realybÄ—s ir nerealybÄ—s, tarp to, kas Å¾mogiÅ¡ka ir neÅ¾mogiÅ¡ka. PrieÅ¡nuodis nihilizmui dÄ—l beribiÅ¡kumo galÄ—tÅ³ bÅ«ti vertimas kaip skirtumÅ³ susidÅ«rimo su atvirumu priminimas.
Europos kultÅ«ros Å¾urnalÅ³ 33-iasis susitikimas 2025 m. lapkriÄio 7â€“9 d. vyko Nova Goricoje, SlovÄ—nijos mieste, prisidÄ—jus ir Italijos miestui Goricijai. Konferencija, vadovaudamasi Nova Goricos daugiakalbe tapatybe, grÄ¯Å¾o prie Eurozine projekto esmÄ—sÂ â€“ geriausia priemonÄ— transnacionalinei vieÅ¡ajai erdvei formuoti yra vertimas. Toliau pateikiamas konferencijos pagrindinis praneÅ¡imas, kurÄ¯ perskaitÄ— idÄ—jÅ³ istorikÄ— Marci Shore.
Kai ano amÅ¾iaus deÅ¡imtajame deÅ¡imtmetyje Ä¯kurtas svarbiausiÅ³ Europos kultÅ«ros leidiniÅ³ tinklas Eurozine, dabartinÄ— pasaulio situacija buvo neÄ¯sivaizduojama. VakarÅ³ intelektualiniuose sluoksniuose vyravo linksmas optimizmas: piktoji ragana mirÄ—, dabar visi gyvensime ilgai ir laimingai. TaÄiau, kaip savo knygoje â€žÅ viesa, kuri uÅ¾gesoâ€œ raÅ¡o Stephenas Holmesas ir Ivanas Krastevas, daugelis Vakaruose, kalbÄ—dami apie Å¡viesiÄ… demokratijos ateitÄ¯, â€žkliÅ«ÄiÅ³ nebuvimÄ… supainiojo su iÅ¡ankstiniÅ³ sÄ…lygÅ³ kÄ—limuâ€œ. TikÄ—ta, kad nuvertus komunistinÄ™ blogio imperijÄ…, â€žliberali demokratija iÅ¡Å¡oks kaip skrebutis iÅ¡ skrudintuvoâ€œ.
Å is liberalÅ³ optimizmas sutapo su triumfaliÅ¡komis nuolaidÅ¾iavimo nuotaikomis. Vyravo prielaida, kad Rytai â€žpasivysâ€œ laisvÄ™ ir gerovÄ™, nes â€žVakaraiâ€œ jau iÅ¡aiÅ¡kino teisingÄ… veikimo bÅ«dÄ… ir dabar visi tiesiog turÄ—tÅ³ sekti jÅ³ pavyzdÅ¾iu. Holmesas ir Krastevas abejoja, kad tokio pobÅ«dÅ¾io â€žkopijuojantisâ€œ liberalizmas buvo savaime Å¾eminantis. TaÄiau net geriausiÅ³ ketinimÅ³ turintys VakarÅ³ patarÄ—jai nesugebÄ—jo nuslÄ—pti savo pranaÅ¡umo prieÅ¡ tuos, iÅ¡ kuriÅ³ tikÄ—josi stropaus mÄ—gdÅ¾iojimo. â€žVakarieÄiai,Â â€“ raÅ¡o Holmesas ir Krastevas,Â â€“ postkomunistines Å¡alis galiausiai aplankÄ— taip, kaip turistai lanko primatus zoologijos sode. Jie visur Å¾avÄ—josi tiktai tuo, ko Äia trÅ«ko: metaforiÅ¡kai tariant, kad neturima jokiÅ³ â€žprieÅ¡ingÅ³ nykÅ¡ÄiÅ³â€œ (opposable thumbs), netaikomas teisinÄ—s valstybÄ—s principas.â€œ
Eurozine Ä¯ Å¡iÄ… aplinkÄ… atÄ—jo su Europos dehierarchizacijos idÄ—jaÂ â€“ tai abi puses praturtinanÄio pliuralizmo ir kosmopolitizmo atkÅ«rimas; daugiapoliÅ¡kumas ir atvirumas vienÅ³ kitiems kaip bÅ«das panaikinti RytÅ³ ir VakarÅ³ disbalansÄ…; intelektualinÄ— integracija kaip prieÅ¡nuodis triumfaliÅ¡kam nuolaidÅ¾iavimui.
IÅ¡ dalies tai galÄ—jo bÅ«ti tokia nostalgija, kokia dvelkia iÅ¡ Stefano Zweigo memuarÅ³ â€žVakarykÅ¡tÄ— dienaâ€œ. LaikotarpÄ¯ iki Pirmojo pasaulinio karo raÅ¡ytojas prisimena kaip nekaltybÄ—s amÅ¾iÅ³, kai buvo galima keliauti be paso. â€žTie, kurie paÅ¾inojo individualios laisvÄ—s pasaulÄ¯, patyrÄ— ir gali paliudyti, kad Europa kadaise be rÅ«pesÄiÅ³ mÄ—gavosi kaleidoskopiniu jo spalvÅ³ Å¾aismuâ€œ,Â â€“ raÅ¡Ä— Zweigas. Å iÄ… HabsburgÅ³ imperijos nostalgijÄ…, pliuralizmo ilgesÄ¯ Milanas Kundera priminÄ— savo 1984 m. esÄ— â€žPagrobti Vakarai, arba Vidurio Europos tragedijaâ€œ. Anot jo, Vidurio Europa â€žtroÅ¡ko bÅ«ti kondensuota visos Europos versija su kultÅ«rine jos Ä¯vairoveÂ â€“ tai maÅ¾a arkieuropietiÅ¡ka Europa, sumaÅ¾intas Å¾emyno modelis, sudarytas iÅ¡ tautÅ³ ir suvokiamas pagal vienÄ… taisyklÄ™: didÅ¾iausia Ä¯vairovÄ— maÅ¾iausioje erdvÄ—jeâ€œ.
Å altojo karo pabaiga suÅ¾adino jausmÄ…, kad galima grÄ¯Å¾ti prie kosmopolitizmo turinio dabar jau postimperialistiniu pavidalu. Man tai buvo Eurozine etosas: postimperialistinis kosmopolitizmas, neÅ¡aliÅ¡kas pliuralizmas. O priemonÄ— tam uÅ¾tikrinti yra vertimas, reiÅ¡kiantis aktyvizmÄ….
Pasienio argumentas
Kas yra vertimas? UkrainieÄiÅ³ vertÄ—jas ir psichoanalitikas Jurko Prochasko viename interviu, duotame vokieÄiÅ³ kalba, pasakÄ—: â€žViskas yra vertimasâ€œ (Alles ist Ãœbertragung). VokiÅ¡ka sÄ…voka yra platesnÄ— negu angliÅ¡kas Å¾odis translation [arba lietuviÅ¡kas â€žvertimasâ€œÂ â€“ red.], nes ji apima viskÄ…, kas gali bÅ«ti perteikta, perduota, apie kÄ… komunikuojama. Å iuo atÅ¾vilgiu visas Å¾moniÅ³ bendravimas yra vertimas.
Vertimas reiÅ¡kia Kito esmÄ—s perteikimÄ…, tam tikru atÅ¾vilgiu primena â€ždybukÄ…â€œ (piktÄ…jÄ… dvasiÄ…). BÅ«na akimirkÅ³, kai jis tampa atostogomis nuo savÄ™s, atokvÄ—piu, kuris kartu prapleÄia ir â€žvertÄ—joâ€œ balso galimybes. Kaip radikalus empatijos aktas, vertimas man, idÄ—jÅ³ istorikei, yra natÅ«ralus darbo tÄ™sinysÂ â€“ stengiuosi raÅ¡yti taip, kad skaitytojai galÄ—tÅ³ vaizduotÄ—s Å¡uoliu pasiekti laikus ir vietas, kuriose niekada nebuvo, prisiliesti prie gyvenimo Å¾moniÅ³, kokiais jie patys nÄ—ra. Ar galima iÅ¡versti patirtÄ¯? Istorijos raÅ¡ymasÂ â€“ tai verÅ¾lus tikÄ—jimo, kad patirtis tam tikru atÅ¾vilgiu gali bÅ«ti iÅ¡versta, proverÅ¾is, net jei vertimas niekada nebus iki galo baigtas.
EsÄ— â€žSienÅ³ argumentas ar prieÅ¾astis sienoms?â€œ, pasakytoje 2003 m. Belgrade vykusiame Europos kultÅ«ros Å¾urnalÅ³ 16-ajame susitikime, germanistas, vertÄ—jas AntÃ³nio Sousa Ribeiro teigÄ—: â€žBet kuriÄ… situacijÄ…, kai bandoma prasmingai susieti skirtumus, galima vadinti vertimu. Å iuo poÅ¾iÅ«riu skirtingos kalbos, skirtingos kultÅ«ros, skirtingi politiniai kontekstai gali bÅ«ti siejami taip, kad bÅ«tÅ³ uÅ¾tikrintas abipusis suprantamumas, neaukojant skirtumÅ³ dÄ—l aklos asimiliacijos.â€œ
Sousa Ribeiro remiasi Michailo Bachtino idÄ—ja, kad kultÅ«ra atsiranda pasienyje: â€žKultÅ«ros srityje nÄ—ra vidinÄ—s teritorijosÂ â€“ ji visa yra pasienyje, sienos eina visur, per kiekvienÄ… jos komponentÄ…â€¦ Bet koks kultÅ«rinis veiksmas iÅ¡ esmÄ—s vyksta pasienyjeâ€œ.
Sienos gali skaldyti ir atskirti. Jos gali bÅ«ti naudojamos savasÄiai apibrÄ—Å¾ti, prieÅ¡prieÅ¡inant save tam, kas nesame. Jas galima pasitelkti, akcentuojant iÅ¡skirtinumÄ…. TaÄiau jos taip pat yra susidÅ«rimÅ³ erdvÄ—s. Tai vietos tarp sienÅ³. Sousa Ribeiro apibÅ«dina vertimÄ… kaip treÄiÄ…jÄ… erdvÄ™, sÄ…lyÄio taÅ¡kÄ… tarp to paties ir Kito.
Sienos yra dramÅ³ vieta. Galvoju apie daugybÄ™ susitikimÅ³, kurie formavo idÄ—jÅ³ istorijÄ…: kai Marxas susitiko su Engelsu, kai Romanas Jakobsonas susitiko su Claude'u LÃ©vi-Straussu, kai VÃ¡clavas Havelas susitiko su Adamu Michniku. Å is susitikimas Ä¯vyko ant ÅšnieÅ¼ka / SnÄ›Å¾ka kalno virÅ¡Å«nÄ—s Lenkijos ir ÄŒekoslovakijos pasienyje. Pokalbis ant Å¡ito kalno tapo impulsu Havelui paraÅ¡yti esÄ— â€žBejÄ—giÅ³ galiaâ€œÂ â€“ tai bene svarbiausias disidentÅ³ literatÅ«ros tekstas nuo 1968 iki 1989 m.
Sienos ir avangardas
Mano susidomÄ—jimas sienomis susijÄ™s su dÄ—mesiu avangarduiÂ â€“ pirmÄ…jÄ… savo knygÄ… paraÅ¡iau apie lenkÅ³ poetus futuristus. Radikalus avangardo kosmopolitizmas tarpukariu pasireiÅ¡kÄ— agresyvaus internacionalizmo pavidalu. Imperijos Å¾lugo, nebebuvo Ä¯manoma keliauti be paso. PripaÅ¾inta, kad nacionalinÄ—s sienos jau egzistuoja, savavaliÅ¡kai jas kirsti dabar reikÄ—jo jÄ—ga, atliekant nusiÅ¾engimÄ….
Avangardo poetai nacionalines sienas atmetÄ—, maiÅ¡taudami prieÅ¡ viskÄ…, kas drÄ¯sta juos apriboti ar suvarÅ¾yti. Vienas iÅ¡ mano archyviniÅ³ atradimÅ³ buvo Maskvos literatÅ«ros archyve saugoma Aleksandro Wato, Anatolio Sterno ir Bruno JasieÅ„skio, tuo metu visi buvo maÅ¾daug dvideÅ¡imties, depeÅ¡a Vladimirui Majakovskiui, paraÅ¡yta 1921 m. LaiÅ¡kas pradedamas Å¾odÅ¾iais â€žlenkÅ³ futuristai, uÅ¾megzdami ryÅ¡ius su visÅ³ Å¡aliÅ³ futuristais, siunÄia broliÅ¡kus sveikinimus Rusijos futuristamsâ€œ, toliau praÅ¡oma paaukoti â€žpirmajam dideliam tarptautiniam Å¾urnalui-laikraÅ¡Äiui, kuris skirtas universaliai futuristÅ³ poezijai visomis kalbomisâ€œ.
Avangardas Ä¯Å¾Å«liai troÅ¡ko perÅ¾engti ribas. JidiÅ¡ avangardistas Peretzas MarkiÅ¡as 1919 m. raÅ¡Ä—: â€žNeÅ¾inau, ar esu namie, / Ar sveturÂ â€“ jauÄiuosi niekieno, / Savo paties Å¡eimininkas, / Be pradÅ¾ios ir be pabaigos.â€œ Poetai tikÄ—jo kalbos materialumuÂ â€“ mintis, kad Å¾odÄ¯ galima atskirti nuo to, kÄ… jis reprezentuoja, teikÄ— svaiginantÄ¯ iÅ¡silaisvinimÄ…. IÅ¡ literatÅ«ros kaip reprezentacijos jie pasinÄ—rÄ— Ä¯ literatÅ«rÄ… kaip transformacijÄ…. Pasak Aleksandro Wato, â€ždÅ¾iugino fundamentali griÅ«tis (collapse), nes dabar atsirado vietos viskam, viskas tapo Ä¯manomaâ€¦ Matote, tas Å¡Å«kis, Å¾odÅ¾iÅ³ iÅ¡laisvinimo idÄ—ja, kad Å¾odÅ¾iai yra daiktai ir su jais galima daryti, kÄ… nori, buvo didÅ¾iulÄ— literatÅ«ros revoliucija.â€œ
UkrainieÄiÅ³ poetas futuristas Mychailas Semenko raÅ¡Ä—: â€žJauÄiuosi beribisâ€œ (Ð¯ Ð¿Ð¾Ñ‡ÑƒÐ²Ð°ÑŽ ÑÐµÐ±Ðµ Ð±ÐµÐ· Ð¼ÐµÐ¶). Semenko buvo ukrainieÄiÅ³ avangardo grupÄ—s, pasivadinusios â€žpanfuturistaisâ€œ, lyderis. Jie kÅ«rÄ— manifestus ne tik ukrainieÄiÅ³, bet ir prancÅ«zÅ³, anglÅ³, vokieÄiÅ³ kalbomis, leido trikalbÄ¯ Å¾urnalÄ… â€“ rusÅ³, ukrainieÄiÅ³ ir jidiÅ¡ kalbomis. Jie integravo esperanto kalbÄ…. â€žTurime eiti universaliÅ³ kÅ«rybiniÅ³ tikslÅ³ keliu, kad nevirtume savo sultyse,Â â€“ pareiÅ¡kÄ— Semenko.Â â€“ Turime atsikratyti provincializmo.â€œ StraipsnÄ¯ pavadino â€žApmÄ…stymai apie tai, kodÄ—l ukrainieÄiÅ³ nacionalizmas kenkia ukrainieÄiÅ³ kultÅ«rai, arba KodÄ—l internacionalizmas yra naudingasâ€œ.
Avangardo maiÅ¡tas buvo beribiÅ¡kumo utopija. Poetai, apimti laisvo kritimo jaudulio, Å¡oko tiesiai Ä¯ bedugnÄ™. Trumpai tariant, viskas baigÄ—si labai, labai blogai jiems visiems.
Vertimas ir susidÅ«rimas
Dabar norÄ—Äiau aptarti skirtumÄ… tarp ribÅ³ iÅ¡trynimo ir sienÅ³ kirtimo. KÄ… reiÅ¡kia iÅ¡trinti ribas? Apsistoti prie sienos? PerÅ¾engti sienÄ…? SienÅ³ kirtimas yra aktyvus veiksmas. Jis toks pat aktyvus kaip ir vertimas. DaÅ¾niausiai atliekamas sÄ…moningai. Visada Å¾inome, kada kertame sienÄ….
Vertimas reiÅ¡kia susidÅ«rimÄ… su Kitu, esanÄiu anapus sienos. Emmanuelis Levinas domÄ—josi Kito (lâ€˜Autre) idÄ—ja. Jis norÄ—jo pamatinÄ¯ epistemologijos ir etikos taÅ¡kÄ… nuo santykio tarp subjektÅ³ ir objektÅ³ perkelti prie vienÅ³ subjektÅ³ santykio su kitais subjektais, vadindamas tai akis Ä¯ akÄ¯. Levinui susitikimas su Kitu reiÅ¡kÄ— susidÅ«rimÄ… su radikaliu kitoniÅ¡kumu. Kitas yra kitoje sienos, kuri niekada neiÅ¡nyks, pusÄ—je. Vartojant Hegeliui patikusÄ¯ Å¾odÄ¯ anapusybÄ— (jenseits), kitoje pusÄ—je esantis Kitas yra visiÅ¡kai transcendentinis.
Kitas, pasak Levino, reiÅ¡kia ir tÄ…, kuris visiÅ¡kai laisvas. â€žAÅ¡ neturiu jam jokios galios (je ne peux pouvoir).â€œ Kitas niekada negali bÅ«ti absorbuotas ir asimiliuotas Ä¯ visumÄ… su AÅ¡. NÄ—ra jokios galimybÄ—s pasiekti sintezÄ™. Kitas lieka anapus ir vilioja iÅ¡ ten. Levino teigimu, mus valdo bÅ«tent Å¡io radikalaus kitoniÅ¡kumo troÅ¡kimas. Tai santykis, kurio pozityvumÄ… lemia atstumas, atskirtis, alkis to, ko neturime.
Kitas ne tik gundo, bet ir verÄia prisiimti atsakomybÄ™. Levinas raÅ¡o: â€žKitas iÅ¡plÄ—Å¡ia mane iÅ¡ mano hipostazÄ—s, iÅ¡ Äia, iÅ¡ bÅ«ties Å¡erdies arba pasaulio centro, kur save pozicionuoju, jausdamasis privilegijuotas ir Å¡iuo atÅ¾vilgiu pirmapradisâ€¦ Matau save iÅ¡ Kito poÅ¾iÅ«rio taÅ¡ko, atsiveriu Kitam, turiu jam atsiskaityti.â€œ
Levino pasekÄ—jas JÃ³zefas Tischneris, lenkÅ³ katalikÅ³ teologas, klausÄ—, kokia patirtis lemia, kad mÅ«sÅ³ gyvenimÄ… reguliuoja gÄ—ris ar blogis, dÅ¾iaugsmas ar neviltis. Pasak jo, tai Ä¯vyksta, kai susiduriame su Kitu. â€žSusitikimas yra kai kas daugiau nei Ä¯prastas â€žkontaktasâ€œ su kitu Å¾mogumi, kito matymas ar girdÄ—jimas. Susitikimas yra Ä¯vykis, pradedantis dramÄ…, kurios eigos neÄ¯manoma numatytiâ€œ,Â â€“ svarstÄ— Tischneris.
Manau, visa Å¾mogiÅ¡koji drama yra susidÅ«rimas, o visa Å¾mogiÅ¡koji komunikacijaÂ â€“ vertimas.
SusidÅ«rimo drama
Dabar papasakosiu Å¡iek tiek painiÄ… istorijÄ…, kur svarbÅ³ vaidmenÄ¯ atliko Tischneris. Ji prasidÄ—jo prieÅ¡ pat PirmÄ…jÄ¯ pasaulinÄ¯ karÄ…, kai Edmundas Husserlis, dÄ—stydamas Getingene, subÅ«rÄ— aplink save fenomenologijos studentus. Viena iÅ¡ jÅ³ buvo Edith Stein, vokieÄiÅ³ Å¾ydÄ—, priklausiusi ortodoksÅ³ Å¡eimai PrÅ«sijos Breslau. Praradusi tikÄ—jimÄ… Dievu, Stein tikÄ—josi rasti tiesÄ…, gilindamasi Ä¯ grynÄ…jÄ… filosofijÄ…. Kitas jaunas filosofas buvo lenkas Romanas Ingardenas, kuris, nusivylÄ™s studijomis Austrijos Lemberge, irgi pasitelkÄ— grynÄ…jÄ… filosofijÄ…, siekdamas tiesos.
PrasidÄ—jus Pirmajam pasauliniam karui, Stein pademonstravo fanatiÅ¡kÄ… vokieÄiÅ³ patriotizmÄ…Â â€“ tapusi savanore slaugytoja, buvo iÅ¡siÅ³sta dirbti Ä¯ ligoninÄ™ Moravijoje. Savo ruoÅ¾tu Ingardenas bandÄ— prisijungti prie JÃ³zefo PiÅ‚sudskio lenkÅ³ legionÅ³ ir kovoti uÅ¾ nepriklausomÄ… LenkijÄ…, taÄiau jo nepriÄ—mÄ— dÄ—l nesveikos Å¡irdies. Stein, grÄ¯Å¾usi namo atostogÅ³, laukdama, kol bus vÄ—l paÅ¡aukta, nuvyko Ä¯ Freiburgo universitetÄ…, kur Filosofijos katedrai vadovavo Husserlis. Ten Editha paraÅ¡Ä— disertacijÄ… apie empatijos problemÄ… (EinfÃ¼hlung). Kadangi Ingardenui nebuvo suteikta galimybÄ— kovoti uÅ¾ LenkijÄ…, jis irgi atvyko Ä¯ FreiburgÄ… tÄ™sti studijÅ³. Abu su Stein buvo vieninteliai pirmosios Husserlio grupÄ—s Getingene studentai, nes daugelis kitÅ³ kovojo uÅ¾ VokietijÄ….
Ingardenas ir Stein tapo artimi. Ji RomanÄ… Ä¯simylÄ—jo. Ingardenas, kurio gimtoji kalba buvo lenkÅ³, kÅ«rinius vokiÅ¡kai galÄ—jo publikuoti tiktai stropiai suredaguotus Edithos. Nors Stein nerimavo dÄ—l jo jausmÅ³ jai, bet mylimojo prastas vokieÄiÅ³ kalbos Å¾inias vertino atlaidÅ¾iai. BandÄ— taisyti padÄ—tÄ¯, taikydama savÄ…jÄ… empatijos metodikÄ…, net studijavo lenkÅ³ kalbÄ…, bet vis tiek negalÄ—jo suprasti jo lenkiÅ¡kumo, kuris atrodÄ— menkesnis uÅ¾ jos paÄios vokiÅ¡kumÄ….
Kai 1918 m. rudenÄ¯ tapo aiÅ¡ku, kad Vokietija pralaimÄ—s karÄ…, Stein jautÄ—si sugniuÅ¾dyta. IÅ¡vyko Ä¯ Breslau pas savo motinÄ…, kviesdama IngardenÄ… praleisti KalÄ—das pas jÄ…. TaÄiau grÄ¯Å¾usi namo pamatÄ—, kad Silezijos Breslau vokieÄiai Ä¯nirtingai pykstasi su lenkais. Stein neabejojo, kad Silezija turi priklausyti Vokietijai, todÄ—l nebekvietÄ— Ingardeno pavieÅ¡Ä—ti jos namuose, be to, bijojo, kad negalÄ—s jo apsaugoti nuo neapykantos lenkams Breslau [dabar Vroclavas,Â â€“ red.] mieste.
Ingardenas Ä¯ jos atsipraÅ¡ymo laiÅ¡kÄ… neatsakÄ—. Stein jam vis raÅ¡Ä—, laiÅ¡kai darÄ—si kaskart desperatiÅ¡kesni. Galiausiai 1919 m. rugsÄ—jÄ¯ jis atsiuntÄ— jai laiÅ¡kÄ…, kuriame praneÅ¡Ä—, kad vedÄ— lenkÄ™. Stein tÄ… paÄiÄ… dienÄ… atsakÄ—, praÅ¡ydama sudeginti visus jos laiÅ¡kus ir pamirÅ¡ti viskÄ…, kas tarp jÅ³ buvo.
Po kurio laiko Stein atsivertÄ— Ä¯ katalikybÄ™. Naciams atÄ—jus Ä¯ valdÅ¾iÄ…, uÅ¾sidarÄ— karmelitÅ³ vienuolyne. Po daugelio metÅ³ pakvietÄ— IngardenÄ… Ä¯ savo Å¡ventÄ™ (Einkleidungsfest), per kuriÄ… davÄ— Ä¯Å¾adus ir gavo vienuolÄ—s Å¡ydÄ…. Romanas atvykti atsisakÄ—. VÄ—liau ji nusiuntÄ— jam tos ceremonijos nuotraukÄ…, kad â€žpamatytÅ³, kaip atrodo jiÂ â€“ Kristaus nuotakaâ€œ.
PrasidÄ—jus Antrajam pasauliniam karui, vienuolÄ—s iÅ¡siuntÄ— Stein Ä¯ vienuolynÄ… kitapus sienos, Ä¯ Nyderlandus, tikÄ—josi, kad ten ji bus saugi. TaÄiau 1942 m. EditÄ… suÄ—mÄ— gestapas. Ji nuÅ¾udyta AuÅ¡vice.
Ingardeno magistrantas Tischneris raÅ¡Ä— disertacijÄ… apie HusserlÄ¯. Kitas JÃ³zefo mokytojas buvo tuometis Krokuvos arkivyskupas Karolis WojtyÅ‚a. Su jais abiem Ingardenas kalbÄ—davosi apie Edithos Stein kÅ«rybÄ…, pasakojo, kad ji, prieÅ¡ atsigrÄ™Å¾dama Ä¯ Tomo AkvinieÄio filosofijÄ…, buvo fenomenologÄ—. VÄ—lyvuosius veikalus paraÅ¡Ä— vienuolyne, remdamasi tomizmu, taÄiau neatsisakÄ— fenomenologijos.
WojtyÅ‚a, kuris tomizmÄ… irgi sintetino su fenomenologija, buvo suintriguotas. Ingardenas vienintelis Lenkijoje asmeniÅ¡kai paÅ¾inojo Stein. Be to, niekas nebuvo skaitÄ™s jos kÅ«riniÅ³, nes visoje Å¡alyje turÄ—tas vos vienas Stein disertacijos egzempliorius. WojtyÅ‚a paklausÄ—, ar Ingardenas nesurengtÅ³ privataus seminaro apie Stein. Romanas sutiko. WojtyÅ‚Ä… suÅ¾avÄ—jo tiek Edithos filosofija, tiek asmeninÄ— istorija. PraÄ—jus maÅ¾daug ketvirÄiui amÅ¾iaus po jos mirties AuÅ¡vice, lenkÅ³ kunigas, galima sakyti, Ä¯simylÄ—jo Å¾ydÅ³ filosofÄ™, tapusiÄ… katalikÅ³ vienuole. MaÅ¾daug po deÅ¡imtmeÄio nuo tada, kai Ingardenas papasakojo apie jÄ… WojtyÅ‚ai, tapÄ™s popieÅ¾iumi Jonu Pauliumi II, jis paskelbÄ— EdithÄ… Stein 1987 m. palaimintÄ…ja, o 1998 m.Â â€“ Å¡ventÄ…ja. Tam tikru atÅ¾vilgiu tai buvo paguodos prizas, kad Ingardenas jÄ… paliko ir vedÄ— kitÄ….
Skaidrumas ir distopija
SusidÅ«rimo dramos iliustruoja Tischnerio mintÄ¯ apie patirties vaidmenÄ¯. Dabar norÄ—Äiau grÄ¯Å¾ti prie svarstymÅ³ apie sienas. Atvirumas susidÅ«rimo dramai reiÅ¡kia skirtumÅ³ iÅ¡saugojimÄ…, sÄ…veikÄ… su ribomis, angaÅ¾avimÄ…si pasieniui. Avangardo poetÅ³ aspiracijos dÄ—l beribiÅ¡kumo buvo visiÅ¡ka utopija. Kaip ir dauguma utopiniÅ³ siekiÅ³, tai turÄ—jo distopinÄ™ potekstÄ™. SkaidrumasÂ â€“ utopijos ir distopijos dialektika.
DistopijÅ³ netrÅ«ksta ir dabarties pasaulyje. PradÄ—siu nuo anglÅ³ kalbos, kuri dÄ—l savo hegemonijos yra ir privilegijuota, ir skurdinama. Amerikos vienkalbystÄ— yra ne tik lingvistinis brokas, bet ir vaizduotÄ—s trÅ«kumas. Kai uÅ¾augi kaitaliodamas kodÄ… tarp dviejÅ³ kalbÅ³, teoriÅ¡kai gali Ä¯sivaizduoti, kad Ä¯valdai ir treÄiÄ…, ir ketvirtÄ…. TaÄiau, jei tavo pasaulis pasitenkina tik viena kalba, antroji yra neÄ¯sivaizduojama. JauÄiu, kad daugumai amerikieÄiÅ³ tai, kas vyksta anapus sienos, kur kalbama kitomis kalbomis, atrodo visiÅ¡kai nerealistiÅ¡ka.
Â Sousa Ribeiro minÄ—toje 2003 m. esÄ— raÅ¡Ä—: â€žHegemoninÄ—s globalizacijos galimas apibrÄ—Å¾imas yra globalizacija be vertimo, prilygstanti procesui, kuriuo hegemoninÄ— Å¡alis savo lokalizmus diegia universalumo ar globalumo pavidalu.â€œ AnglÅ³ kalbos hegemonijos problemas aÅ¡ irgi matau kaip globalizacijÄ… be vertimoÂ â€“ tai pervertinimas, suplokÅ¡tÄ—jimas, pablogÄ—jimas, nuosmukis iki dirbtinÄ—s anglÅ³ kalbos.
Dirbtinis intelektas diegia skaidrumo iliuzijÄ…, nes viskas vyksta akimirksniu. Bijau, prarandamas vertimo kaip veiklos supratimas. Nerimauju, kad noras panaikinti ribas tarp kalbÅ³ turi kaÅ¾kÄ… bendro su idÄ—ja iÅ¡trinti ribas tarp realybÄ—s ir nerealumo, tarp to, kas Å¾mogiÅ¡ka ir neÅ¾mogiÅ¡ka.
Neseniai girdÄ—jau Marko Zuckerbergo Ä¯raÅ¡Ä…, kuriame jis aiÅ¡kina, kad vidutiniÅ¡kai Å¾mogus turi vos tris draugus, nors reikÄ—tÅ³ maÅ¾daug 15-os. TodÄ—l vieniÅ¡iams siÅ«lo pokalbiÅ³ robotus â€“ dirbtinio intelekto sugeneruotus draugus, kurie atstos trÅ«kstamus 12 realiÅ³ asmenÅ³. Å is pasiÅ«lymas anaiptol nÄ—ra pokÅ¡tas.
Recenzijoje apie Peterio Pomerancevo knygÄ… â€žNiekas nÄ—ra tiesa ir viskas Ä¯manomaâ€œ (2014), kurioje aptariamas Rusijoje suklestÄ—jÄ™s postmodernistinis neofaÅ¡izmas, tokÄ¯ posttiesos pasaulÄ¯ Jurko Prochasko apibÅ«dino taip: â€žTai Ä¯vyksta tada, kai iÅ¡ savo kÅ«rÄ—jÅ³, juodÅ³jÅ³ demiurgÅ³, kaukoliÅ³ iÅ¡nyra ir Ä¯ skirtingas proto ir Å¾iniasklaidos arenas drÄ…siai Ä¯Å¾engia narcisistinis, megalomaniÅ¡kas, arogantiÅ¡kas Ä¯sitikinimas savo paties manipuliatyvaus intelekto masiniu, beribiu pranaÅ¡umu prieÅ¡ tam tikrÄ… plastiÅ¡kÄ…, lanksÄiÄ… realybÄ—s substancijÄ…â€¦ Tai be galo iÅ¡siplÄ—tusi, labai specifinÄ— tam tikros realybÄ—s kÅ«rÄ—jÅ³ megalomanija. PraradÄ™ tikrovÄ—s pojÅ«tÄ¯, jie yra Ä¯sitikinÄ™, kad bet kuriÄ… socialinÄ™ ar diskursyviÄ… realybÄ™ galima savo nuoÅ¾iÅ«ra perkonstruoti, transformuoti, Ä¯diegti arba atmesti, pakeisti kita.â€œ
Prochasko tiesÄ… apibÅ«dina kaip ribÄ…. Kai nÄ—ra tokio dalyko kaip empirinÄ— realybÄ—, pasaulis praranda ribas, o atsisakymas tiesÄ… pripaÅ¾inti kaip ribÄ…, pabrÄ—Å¾ia jis, â€žniekada nesibaigia geraiâ€œ.
Mirtis irgi yra riba. Dabar gyvename pasaulyje, kurÄ¯ valdo oligarchai, netikintys mirtimi. Putinas neseniai buvo uÅ¾kluptas karÅ¡tÄ…ja linija besikalbantis su Xi Jinpingu, kad pasitelkus mokslÄ…, netrukus bus Ä¯manoma pasiekti nemirtingumo. Tai nÄ—ra tik vieno tirono fantazija. Peteris Thielis, piktasis genijus, J. D. Vance'o bent jau finansinis Ä¯kvÄ—pÄ—jas, yra apsÄ—stas Antikristo. Jau pasirÅ«pino, kad jo kÅ«nas bÅ«tÅ³ kriogeniÅ¡kai iÅ¡saugotas, kol sulauks prisikÄ—limo. Elonas Muskas mano, kad gyvenimas Å½emÄ—je apskritai yra tik simuliacija, ir planuoja iÅ¡skristi Ä¯ MarsÄ….
Pamenu keistÄ… incidentÄ…, prieÅ¡ kelerius metus Ä¯vykusÄ¯ Festschrift konferencijoje, skirtoje vienam iÅ¡ mano buvusiÅ³ magistrantÅ«ros vadovÅ³, puikiam filologui, Heideggerio ekspertui Hansui Ulrichui Gumbrechtui. Vykstant diskusijai apie Heideggerio idÄ—jÄ… buvimas iki mirties (Sein zum Tode) iÅ¡ jo knygos â€žBÅ«tis ir laikasâ€œ, vienas iÅ¡ dabartiniÅ³ Gumbrechto studentÅ³, Stanfordo universiteto bakalauras, pasirinkÄ™s dvigubÄ…Â â€“ informatikos ir humanitariniÅ³ mokslÅ³Â â€“ specializacijÄ…, pareiÅ¡kÄ—: â€žÅ½inote, nesuprantu visos Å¡ios diskusijos. AÅ¡ gyvenu Silicio slÄ—nyje ir asmeniÅ¡kai nemanau, kad kada nors mirsiu. Mirtis yra tik dar viena problema, kuriai ieÅ¡kome technologinio sprendimo.â€œ Tai nebuvo vien paÅ¡maikÅ¡tavimas. Kaip ir Zuckerbergas, jis kalbÄ—jo visiÅ¡kai rimtai.
PradÄ—jau Å¾aisti su Å¡ia mintimiÂ â€“ paradoksalu, bet bÅ«tent mirties neigimas yra nihilistinÄ— nuostata. Egzistuoja kaÅ¾koks ryÅ¡ys tarp posttiesos, mirties neigimo ir dirbtinÄ—s kalbos, siekianÄios iÅ¡trinti visas ribas. Pamenu, kalbÄ—jausi su IT ekspertu, kuris bandÄ— man paaiÅ¡kinti kriptovaliutÅ³ fenomenÄ…. Nuostabiausia tai, kad jos veikia be trinties, sakÄ— jis. Virtualumas veikia be trinties! TaÄiau vertimas neturÄ—tÅ³ bÅ«ti be trinties. Jis turÄ—tÅ³ priminti esminius skirtumus. TurÄ—tume Å¾aisti tuo susidÅ«rimu su skirtumais, atskirdami vienÄ… balsÄ… nuo kito, mÄ—gaudamiesi polifonija. Vertimas turÄ—tÅ³ bÅ«ti ne sienÅ³ griovimas, bet kÅ«rybingas tiltÅ³ tiesimas. Vengti Ä¯tampos, atmetant tiek imperialistinÄ™ hegemonijÄ…, tiek nacionalistinÄ¯ iÅ¡skirtinumÄ…, kurti Ä¯traukumÄ…, kuris nemaskuotÅ³, bet ir nefetiÅ¡izuotÅ³ kitoniÅ¡kumo, turÄ—tÅ³ bÅ«ti svarbiausia vertimo veiklos dalis. Trintis Äia yra esminÄ—.
Vertimas turÄ—tÅ³ iÅ¡saugoti tÄ… elementÄ…, kurÄ¯ rusÅ³ formalistas Viktoras Å klovskis pavadino â€ždefamiliarizacijaâ€œ arba atsitolinimu (otstranenije). Toks poetinis raÅ¡ymas dezorientuoja ir leidÅ¾ia daug kÄ… pamatyti naujai. Kalbama Å¡iek tiek neÄ¯prastai, keistokai, o tas keistumas iÅ¡muÅ¡a iÅ¡ Ä¯prastÅ³ vÄ—Å¾iÅ³, lunatiÅ¡kai slankiojant gyvenimo keliais.
Vertimas turi veikti erdvÄ—je tarp skaidrumo ir neskaidrumo. Jei viskas neskaidru, vertimas neÄ¯manomas. Jei viskas absoliuÄiai skaidru, atsiduriame totalitarinÄ—je distopijoje. Analogija bÅ«tÅ³ ta, kaip Sartre'as atmetÄ— ir Freudo idÄ—jÄ… apie pasÄ…monÄ—s neskaidrumÄ…, ir Husserlio idÄ—jÄ… apie transcendentinÄ¯ ego skaidrumÄ…. Sartre'as pareiÅ¡kÄ—: ne, sÄ…monÄ— nÄ—ra nei neskaidri, nei skaidri. SÄ…monÄ— yra permatoma. BÅ«tent Å¡i tarpinÄ— erdvÄ—, kur niekas nÄ—ra nei visiÅ¡kai aiÅ¡ku, nei visiÅ¡kai sudrumsta, yra vertimo zona.
RibinÄ— situacija
NorÄ—Äiau baigti paskutiniu Husserlio mokiniu, ÄekÅ³ filosofu Janu PatoÄka ir jo â€žnegatyviu platonizmuâ€œ. PatoÄka nagrinÄ—jo Platono chorismos idÄ—jÄ…Â â€“ atotrÅ«kÄ¯ tarp realybÄ—s ir idealo. PatoÄkos pozicija buvo ta, kad pati chorismos yra laisvÄ—s erdvÄ—. AtotrÅ«kis atsiranda ten, kur dedamos pastangos netampa apsÄ—dimu, kur ieÅ¡kojimai niekada nebÅ«na baigti. Tai atsakomybÄ—s ir laisvÄ—s erdvÄ—.
Vertimas man asocijuojasi su negatyviuoju platonizmuÂ â€“ potraukiu Kitam, vengiant apsÄ—dimo, nenorint uÅ¾goÅ¾ti viso atstumo, su viltimi pasiekti intymumo, nors jis visada invazinis, rizikingas, ir su galimybe bÅ«ti nesuprastam, nes tai bet kokio bandymo suprasti dalis.
Å ie nesusipratimai ir neteisingi vertimai tam tikrais atÅ¾vilgiais yra tokie pat kÅ«rybingi ir produktyvÅ«s, kaip ir bet kas, siekiantis skaidrumo. Galima teigti, kad visas prancÅ«zÅ³ egzistencializmas yra pagrÄ¯stas neteisingu Heideggerio Dasein (egzistencija) vertimu kaip realitÃ©â€“humaine, Ä¯gaunanÄiu dekartiÅ¡kÄ… posÅ«kÄ¯, nors pats Heideggeris niekada to nesiekÄ—. TaÄiau tas â€žneteisingumasâ€œ nepaneigia prancÅ«zÅ³ egzistencializmo ir visko, kÄ… jis Ä¯kvÄ—pÄ—.
2020 m. per vieno didÅ¾iausiÅ³ Amerikos pilietiniÅ³ teisiÅ³ aktyvistÅ³ Johno Lewiso laidotuves devyniasdeÅ¡imt vieneriÅ³ metÅ³ afroamerikietis, metodistÅ³ pastorius Jamesas M. Lawsonas perskaitÄ— CzesÅ‚awo MiÅ‚oszo eilÄ—raÅ¡tÄ¯ â€žPrasmÄ—â€œ (Sens). Pristatydamas kÅ«rinÄ¯, neteisingai iÅ¡tarÄ— MiÅ‚oszo vardÄ…. Man patiko ta akimirka, nes ji atskleidÄ— Lawsono norÄ… perteikti kaÅ¾kÄ… iÅ¡ labai skirtingo pasaulio kraÅ¡to, iÅ¡ labai skirtingos tradicijos, nesusijusios su jo paties patirtimi, bet jam vis tiek svarbia. Jis rado tame eilÄ—raÅ¡tyje dalykÅ³, kuriÅ³ galbÅ«t neÄ¯Å¾velgtÅ³ originalo skaitytojai lenkai, bet kurie ne maÅ¾iau prasmingi. Ir jis pasisÄ—mÄ— to iÅ¡ vertimo.Â
Karlas Jaspersas vertimÄ… apibÅ«dintÅ³ kaip â€žribinÄ™ situacijÄ…â€œ (Grenzsituation), verÄianÄiÄ… uÅ¾duoti klausimus, Ä¯ kuriuos neturime atsakymÅ³. Jaspersui ir kitiems Å¡i situacija yra epistemologiÅ¡kai privilegijuota. Pasak mano mÄ—gstamiausio filosofo Levo Å estovo, bÅ«tent ribinÄ— situacija, kur nepakanka vien proto, verÄia verÅ¾tis tolyn ir gilyn.
RibinÄ—s situacijos idÄ—jÄ… aptariau su savo draugais filosofais Kyjive Volodymyru Jermelenka ir Tetyana Ogarkova, kurie ukrainieÄiÅ³ kalba kÄ… tik iÅ¡leido knygÄ… â€žGyvenimas ant ribosâ€œ (Ð–Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ¶Ñ–). Jie pateikia labai stiprÅ³ argumentÄ…, kurÄ¯ patys Ä¯kÅ«nija, kad bÅ«tent Å¡i riba, Å¡i siena, kur viskas pavojinga ir viskam gresia pavojus, tampa jiems mÄ…stymo Å¡altiniu.
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