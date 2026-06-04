Marco Reus se asocia con RITFIT para llevar el entrenamiento profesional a casa antes de la Copa del Mundo de 2026

A medida que la Copa del Mundo de 2026 comienza a captar la atención, los futbolistas que se preparan para el evento se han centrado más en el entrenamiento de fuerza, el trabajo de recuperación, la movilidad y la condición física.

Es esta nueva perspectiva sobre el entrenamiento físico la que se refleja en la campaña “Fuerza construida en casa”; una colaboración entre la marca de fitness en casa RITFIT y Marco Reus, ex capitán del Borussia Dortmund, ícono del fútbol alemán y actual mediocampista de LA Galaxy.

La campaña aborda una idea simple pero importante: la consistencia comienza con la accesibilidad. Y para aquellos que intentan mantenerse activos entre el trabajo y la vida familiar, tener acceso al gimnasio adecuado puede facilitar lograr una condición física a largo plazo.

Los entrenamientos han trascendido los entornos oficiales de los equipos, y a medida que el fútbol crece, la demanda de mayor fuerza física se ha trasladado al entorno del gimnasio en casa. Esto se debe a que los jugadores necesitan mantener sus niveles de condición física al mismo tiempo que equilibran sus horarios laborales y responsabilidades personales.

Los jugadores de fútbol profesionales son conscientes de las demandas que el fútbol moderno les impone físicamente, especialmente cuando se espera que mantengan o incluso mejoren su fuerza, resistencia y habilidad a lo largo de las temporadas.

Es por eso que los jugadores ahora buscan complementar el entrenamiento del club con sesiones de entrenamiento que pueden realizarse en casa.

De hecho, los gimnasios en casa brindan a los atletas más control sobre sus horarios, ya que ya no necesitan viajar a instalaciones lejos de casa para completar entrenamientos adicionales y sesiones de recuperación. Ahora pueden entrenar en sus propios entornos cuando mejor se adapte a sus rutinas diarias.

Esta conveniencia es extremadamente importante durante períodos de recuperación, calendarios de partidos ocupados y preparación fuera de temporada, y los jugadores pueden mantener una rutina de entrenamiento constante, lo cual es crucial cuando se trata del desarrollo del rendimiento a largo plazo.

La campaña “Fuerza construida en casa” presenta a Marco Reus y su propio gimnasio en casa. Es en este espacio donde Reus completa sesiones intensas de fuerza, rutinas diarias de acondicionamiento y recuperación. Todo el sistema ha sido diseñado para facilitar una amplia variedad de entrenamientos en un espacio compacto. El elemento clave del equipo incluye el paquete M3 Smith Machine, Gazelle Pro, AURASPIN Grip Plates y Gator Weight Bench combinados para crear una experiencia de entrenamiento optimizada que equilibra la versatilidad, el rendimiento y la conveniencia.

Al mismo tiempo, la campaña reflexiona sobre la creciente popularidad del equipo de entrenamiento necesario para realizar una variedad de ejercicios en un solo espacio. Central en esta idea se encuentra el paquete M3 Smith Machine que forma la base del sistema de entrenamiento.

El paquete es una estación de entrenamiento todo en uno que ha sido diseñada para admitir un gran número de ejercicios, como sentadillas, ejercicios de cable, filas, jalones, presiones, dominadas y otros movimientos de entrenamiento de fuerza comúnmente utilizados en programas de acondicionamiento para el fútbol.

La fuerza en la parte inferior del cuerpo es crucial para los jugadores de fútbol, y el entrenamiento de resistencia controlada se usa a menudo para agregar aceleración, estabilidad y equilibrio al juego. Sin embargo, la fuerza en el núcleo y la parte superior del cuerpo son igualmente importantes y desempeñan un papel importante en el rendimiento general y la resistencia física en situaciones de alta intensidad.

El paquete de máquinas Smith presenta un diseño multifuncional. Esto significa que los jugadores pueden pasar de un ejercicio a otro sin necesidad de utilizar varias máquinas separadas.

Un ejemplo de esto es el banco de pesas Gator que garantiza que los jugadores tengan la versatilidad necesaria para completar ejercicios de presión del cuerpo superior y movimientos sentados. Ritfit también ofrece los AURASPIN Grip Plates que ayudan con el entrenamiento de resistencia progresiva, y el Gazelle Pro que brinda a los usuarios más opciones de acondicionamiento y entrenamiento accesorio.

La campaña también considera la importancia del equilibrio entre la familia y el estilo de vida, y presenta a Reus entrenando con su esposa, Scarlet Gartmann-Reus. Esto presenta el fitness como algo que puede integrarse en la vida familiar en lugar de separarse de ella.

Las personas siguen buscando rutinas de entrenamiento que se adapten a su vida diaria y han quedado atrás los días en que los atletas necesitaban organizar sus horarios en torno a las visitas al gimnasio. Es esta flexibilidad la que hace que los entrenamientos constantes sean más sostenibles.

A medida que la industria del fitness en el hogar continúa creciendo, las personas están empezando a priorizar la conveniencia, la versatilidad y el uso eficiente del espacio. Esta es la razón por la que los sistemas multifuncionales se están volviendo extremadamente populares para complementar los entrenamientos de cuerpo completo en una configuración compacta.

Los usuarios ya no necesitan comprar varias máquinas independientes para completar el entrenamiento de fuerza, trabajo de cables y acondicionamiento. Ahora pueden tener acceso a ello en un solo entorno de gimnasio en casa.

Esta versatilidad se ha vuelto atractiva tanto para atletas como para entusiastas del fitness principiantes e intermedios que buscan soluciones de fitness a largo plazo.

Ritfit fue fundada en EE. UU. en 2015. Inicialmente, la marca se centró en productos de fitness amigables para principiantes, incluidos equipos de yoga y Pilates, pero con el tiempo comenzaron a expandirse a sistemas de fuerza multifuncionales.

La empresa ha centrado su misión en equipos accesibles y asequibles que pueden satisfacer las necesidades reales de personas con varios niveles de experiencia únicos.

Actualmente, los aficionados al fútbol no solo están interesados en las actuaciones en el campo. Cada vez están más interesados en la preparación que sucede detrás de escena, y los atletas a menudo muestran sus rutinas de entrenamiento y prácticas de bienestar más allá de los partidos oficiales y las sesiones del club.

La campaña “Fuerza construida en casa” muestra cómo los atletas profesionales están integrando entornos de entrenamiento flexibles en su vida diaria. Para los entusiastas del fitness, esto significa que ahora pueden agregar la preparación al estilo profesional en sus propias rutinas.

Obtenga más información sobre RITFIT y el equipo destacado aquí: Sitio web oficial de RITFIT.