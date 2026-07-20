Mejor reacción a la segunda victoria de España en la Copa Mundial

Por primera vez desde 2010, España es campeona del mundo.

El gol de Ferran Torres en el minuto 106 del domingo marcó la diferencia para los españoles, que vencieron a Argentina 1-0 en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey en East Rutherford, Nueva Jersey. El gol había estado llegando para España, que mantuvo a Argentina sin disparos durante todo el tiempo regular y terminó el partido con una ventaja de 20-2 en tiros.

La victoria final significa que España ahora es la campeona reinante del Mundial y de la Eurocopa de la UEFA, que ganaron en 2024. España también ganó la Eurocopa en 2008 antes de ganar el Mundial en 2010. Según la investigación de ESPN, esta es la tercera vez que el campeón reinante de la Eurocopa también gana el siguiente Mundial (España 2008-10 y Alemania Occidental 1972-74).

Nombres destacados del mundo del deporte y más allá se unieron para felicitar a España por su victoria, incluidos dos grandes del tenis español: Carlos Alcaraz y Rafael Nadal.

¡VAMOOOOOOOS ESPAÑA! – Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 19 de julio de 2026

¡VAMOOOOOOOS! ¡CAMPEONES DEL MUNDO POR SEGUNDA VEZ! – Rafa Nadal (@RafaelNadal) 19 de julio de 2026

Messi – Caleb Williams (@CALEBcsw) 19 de julio de 2026

CAMPEONES DEL MUNDO – Pau Gasol (@paugasol) 19 de julio de 2026

Felicitaciones España! Merecidísimo campeón mundial. Épico campeonato de Argentina! Gracias chicos por tanto! Son enormes. ¡A celebrarlos como merecen! – Manu Ginobili (@manuginobili) 19 de julio de 2026

El fútbol gana – Toni Kroos (@ToniKroos) 19 de julio de 2026

El fútbol es el ganador – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 19 de julio de 2026

Lamine Yamal ahora ha ganado un Mundial, Euros para España y 2 títulos de liga para Barcelona… Pau Cubarsó ahora ha ganado un Mundial y 2 títulos de liga para Barcelona…. Ambos de 19 años: el futuro es brillante para el fútbol español. ¡Wow! ¡Felicidades! – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 19 de julio de 2026

El mejor equipo ganó, felicitaciones a España – Liam Gallagher (@liamgallagher) 19 de julio de 2026

¡España, campeona del mundo! – Atlético de Madrid (@atletienglish) 19 de julio de 2026.