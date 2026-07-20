Copa del Mundo 2026: 16 títulos en cinco años

Cuando España nombró a Luis de la Fuente como entrenador en jefe en diciembre de 2022, pocos esperaban que entregara la Liga de Naciones (2023), el Campeonato Europeo (2024) y la Copa del Mundo (2026) en tan poco tiempo.

España acababa de ser eliminada de la Copa del Mundo por Marruecos en los octavos de final en Qatar y la federación necesitaba un reemplazo después de que Luis Enrique dejara su cargo.

“Se decidieron por este tipo [De La Fuente] que entendía el estilo y el sistema”, agregó Balague.

“Fue una decisión muy arriesgada – no creo que nadie pensara que sería tan exitoso”.

Parecía arriesgado porque De La Fuente se hizo cargo de España, que ha ganado tres de los últimos cinco Campeonatos Europeos masculinos – (2008, 2012, 2024) – sin haber dirigido un gran club.

Después de retirarse como jugador en 1994, De La Fuente pasó 15 años en diferentes roles con una sucesión de diferentes clubes, incluyendo dirigir en las ligas inferiores españolas, roles juveniles y posiciones de asistente de entrenador – antes de hacerse cargo de los equipos juveniles de España.

“De la Fuente conocía a la mayoría de estos jugadores de las academias y están creciendo como equipo”, dijo el ex centrocampista de España Juan Mata a BBC Sport.

“Este no es solo un equipo para el presente, sino también un equipo para el futuro”.

Desde que fue nombrado jefe principal después de tener a cargo a los sub-19, sub-21 y a nivel olímpico, De La Fuente ha implementado una cultura de respeto hacia sus rivales, hacia el proceso y predica paciencia y calma.

“La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo y necesitan respetar la experiencia”, dijo el entrenador de 65 años a los periodistas en su conferencia de prensa previa al partido en Nueva York el viernes.

“Una vez que terminamos el partido, hubo futbolistas que dijeron ‘entrenador, ¿qué más hay que ganar si lo hemos ganado todo en todas las categorías?’.

“Llegamos a la conclusión de que lo que queda es el próximo partido en septiembre porque este equipo es incansable”.

El éxito de las selecciones nacionales y los entrenadores españoles se ha derramado en el fútbol de clubes. A pesar de la decisión de Pep Guardiola de dejar Manchester City después de 10 años llenos de trofeos, al menos una cuarta parte de los entrenadores que comienzan la temporada de la Premier League 2026-27 son españoles.

España ahora acumula 38 partidos invictos en todas las competiciones, la racha más larga jamás registrada por cualquier equipo europeo o sudamericano en la historia.