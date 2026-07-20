Liam Gallagher dice que el show del entretiempo de la Copa del Mundo fue como un mal viaje

Liam Gallagher no disfrutó del show del medio tiempo durante el partido final de la Copa del Mundo de la FIFA el domingo por la noche. El cantante de Oasis, quien ha sido muy vocal sobre los juegos a lo largo del evento deportivo, comparó las actuaciones de Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, el compositor Gustavo Dudamel y los Muppets con un “malviaje”.

“Esto es como un malviaje”, escribió el músico en X. “Menos mal que tengo mis calcetines espirituales puestos, o esa entretenimiento del medio tiempo podría haberme llevado al borde.”

El show del medio tiempo comenzó con una actuación de dos canciones de Madonna, quien recorrió los túneles subterráneos del Estadio New York New Jersey en un carrito de golf conducido por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho mientras interpretaba una nueva versión de su éxito de 2000 “Music” y su reciente sencillo “Danceteria” del nuevo lanzamiento “Confessions II”.

BTS apareció para interpretar unos segundos de su éxito “Dynamite”, mientras que el actor Jason Sudeikis entró al campo caracterizado como el entrenador Ted Lasso, con su fiel ayudante Coach Beard (Brendan Hunt) a su lado, para darle un discurso de ánimo a Justin Bieber. Bieber luego interpretó una versión de su “Everything Hallelujah”.

El espectáculo también incluyó “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy, y el coro PS 22, un coro compuesto por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria pública en Staten Island, interpretando una canción escrita por Coldplay llamada “We Dance”, con el líder Chris Martin uniéndose.

Gallagher quizás estuvo decepcionado por la derrota de Inglaterra el miércoles por la noche, lo que abrió la puerta para que Argentina se enfrentara a España en la final. El éxito de Oasis “Wonderwall” se convirtió en el himno no oficial del equipo antes de las semifinales, con Gallagher liderando su popularidad. “Vamos Inglaterra, vamos Wonderwall”, escribió antes del partido con España.

Oasis lanzará “Don’t Look Back in Anger”, el documental casi archivado sobre el regreso improbable de los hermanos Gallagher, en septiembre. La película fue creada por Steven Knight de “Peaky Blinders” y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, y se estrenará en IMAX y cines antes de llegar a Hulu y Disney+ más adelante este año.