Conte no ha recibido la llamada de Italia

Antonio Conte reveló que no ha recibido una llamada sobre el puesto vacante de Italia. Conte dejó el Napoli al final de la temporada pasada después de dos campañas, habiendo llevado al equipo al título de la Serie A en 2024-25. Estuvo fuertemente vinculado al puesto de Italia antes y después de su salida, pero los Azzurri aún no han nombrado a su nuevo entrenador permanente. Gennaro Gattuso renunció al cargo después de que Italia se perdiera su tercera campaña consecutiva en la Copa del Mundo tras su derrota por penales ante Bosnia-Herzegovina. Conte anteriormente dirigió a Italia entre 2014 y 2016, hasta el final de la Eurocopa de ese año, en la que fueron vencidos en penales por Alemania en los cuartos de final. Pero cuando le preguntaron si lo habían contactado para tomar el puesto nuevamente, simplemente le dijo a DAZN Italia: “No”. “Ya fui el entrenador de Italia, y fue una experiencia maravillosa”, agregó Conte. “Creo que personas con valores sólidos han sido colocadas a cargo. Todos sabemos que Marco Malago es una figura fuerte, mientras que Paolo Maldini [nuevo director técnico de Italia] no podía quedarse fuera del fútbol. “Él fue, en mi opinión, el mejor defensor italiano de la historia, pero también lo hizo muy bien como director en el [AC] Milan. “Lo que debo decir es que lo más importante es que haya una visión compartida, que sea abrazada sin peros. Esa es la prerrogativa para construir algo importante.”