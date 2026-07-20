El trío ganador del premio Kennedy Center realiza un estreno mundial en un concierto gratuito en La Plata – The BayNet

LA PLATA, Maryland. — Después de un espectacular fin de semana de apertura, el Festival de Música de Cámara de la Orquesta Juvenil del Condado de Charles (CCYO) inicia su última semana con una tarde extraordinaria: el sábado 25 de julio, a las 4 pm, un trío de cuerdas de élite de la facultad subirá al escenario de Christ Church en La Plata para un concierto que incluirá un importante estreno mundial y una célebre obra maestra contemporánea recién salida del Kennedy Center.

El aclamado trío de cuerdas de la facultad cuenta con los célebres instrumentistas Teri Lazar (violín), Osman Kivrak (viola) y Marion Baker (violonchelo).

El programa de la tarde se centra en dos hitos contemporáneos monumentales:

El estreno mundial de Improvisaciones sobre un temaun dúo completamente nuevo escrito específicamente para Teri Lazar y Osman Kivrak por el renombrado compositor Rob Vuono.

El estreno en Maryland de Santificar para trío de cuerdas del joven compositor Bernie Walasavage. Este sorprendente trabajo ganó el prestigioso Concurso Internacional de Composición FMMC 2025 y fue estrenado originalmente por este mismo trío en el Kennedy Center.

Para complementar estos emocionantes estrenos, el trío completará la tarde interpretando obras maestras selectas de Bach, Mozart y Beethoven, elegidas específicamente para guiar al público a través de las intrincadas relaciones históricas compartidas entre estos tres compositores legendarios.

“Es un honor absoluto traer un programa de este calibre al condado de Charles”, dice Osman Kivrak, director del CCYO. “Experimentar un estreno mundial y una pieza recién salida del escenario del Kennedy Center en un ambiente local íntimo, completamente gratis, es un momento cultural poco común que estamos encantados de compartir con nuestros vecinos”.

Después de la actuación profesional del sábado, el festival concluirá el domingo 26 de julio a las 4 pm con la Gran Final Estudiantil, que presentará siete cuartetos juveniles distintos de CCYO interpretando obras consecutivas de Dvorak, Schubert, Haydn y Mozart.

Ambas presentaciones de fin de semana se realizan en interiores con aire acondicionado y asientos abiertos de admisión general. La entrada es 100% gratuita para el público y no se requieren boletos, confirmaciones de asistencia ni registros anticipados. Las puertas se abren 30 minutos antes del inicio del espectáculo.

Para obtener más información, visite www.charlescountyyouthhorchestra.org o contactar charlescountyyouthorchestra@gmail.com.

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